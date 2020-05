/Поглед.инфо/ Разпространението на коронавирусната инфекция бързо води до разпадането на САЩ. Бизнесът се затваря в Америка не само заради самоизолация, но и заради фалит.

The Financial Times, позовавайки се на данни на адвокатската кантора Haynes and Boone, съобщава, че в САЩ 17 нефтени и газови компании са подали заявления за фалит. И това е само началото. Америка е на първо място по брой на заразени с коронавирус и мъртви, така че не бива да се надявате, че предприятията ще започнат пълноценна работа в близко бъдеще.

Анализаторите прогнозират, че до края на 2020 г. фалит очакват общо 73 предприятия от производството и преработката на газ и нефт. Най-тъжното е, че това няма да се ограничава до това. Съдейки по ситуацията, още 20 петролни и газови компании в Щатите ще фалират през 2021 година.

Всъщност в близко бъдеще повече от 50% от предприятията, работещи в този икономически сектор, ще престанат да съществуват. Тези предприятия дадоха лъвския дял от приходите в бюджета на САЩ и сега щатите ще загубят тези пари, което ще се отрази на други области от живота на американците.

Всичко това ще доведе до краха на факта, че Холивуд е свикнал с „американската мечта“. Държавите ще загубят своята позиция на световния икономически пазар и в политическата сфера. Страната ще отслабне, обеднее и ще стане държава на „третия свят“ - истинска „бананова република“, на която ще диктуват условията по-мощните държави.

Можете да се запасите с пуканки и да изчакате истинското шоу.

Възможно е в САЩ да започне „цветна революция“, защото страните, в чиято вътрешна политика се намесваха щатите, със сигурност ще се възползват от възможността да си отмъстят на янките и ще ги научат на урок за вековете наглост и подлост.

Превод: Поглед.инфо

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели