Най-голямата група, защитаваща ЛГБТ призовава бъдещата администрация на Байдън да съдейства за отнемането на разрешителните на християнските колежи и училища, ако те не приемат политики, забраняващи дискриманицията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност.

Кампанията за правата на човека изпрати своите цели до администрацията на Байдън в документ от 11 ноември - Blueprint for Positive Change (Подробен план за положителна промяна). 22-те страници с препоръки включват десетки цели, адресирани до Белия дом на Байдън, но фокусът му над християнските институции би имал голямо влияние върху религиозните училища.

Съгласно действащ закон, известен като Закон за възможност за висше образование (Higher Education Opportunity Act), акредитиращите агенции трябва да гарантират, че стандартите им спазват установената мисия на висшето образование, включително религиозната мисия на училището.

Кампанията за човешките права казва в своя проект, че Министерството на образованието «трябва да издаде регламент, който не предлага акредитация на религиозни институции, които не отговарят на неутрални стандарти за акредитация, включително политики за антидискриминация и изисквания за научна учебна програма».

Алберт Молер, президент на Южната баптистка богословска семинария в Луисвил, Кентъки, нарича подобна препоръка «зловеща».

«Досега не съм виждал подобен документ. Кампанията за правата на човека на практика призовава религиозните учебни заведения насила да се включат в сексуалната революция или да бъдат лишени от акредитация», заяви Молер тази седмица и в своя подкаст Брифинг. «Това е атомна бомба по отношение на акредитацията».

«В прав текст, за да го разбере целия свят, Кампанията за правата на човека призовава администрацията на Байдън да отхвърля разрешителни, или, най-малкото, да улеснява отказите за разрешително, на християнски институти, колежи и университети и в този смисъл, всяка друга религиозна институция или училище, което не отговаря на изискванията на ЛГБТ православието.

Това би означавало да се откажат от библейските стандарти за преподаване, наемане, прием, настаняване и студентски живот.

«Това би означавало, че християнските училища вече не са християнски».

Молер нарича това «открита заплаха за способността на християнските колежи и училища да работят въз основа на своите християнски убеждения».

«Това е открит опит за унищожаване на религиозната свобода за християнските учебни заведения или за всяко едно религиозно училище, което отказва да се поклони на моралните революционери в Кампанията за правата на човека», казва той. «Това е открит опит да се затвори всяко подобие на християнски колеж или университет, който би дръзнал да работи съгласно християнския мироглед».

19 ноември 2020 г. от Майкъл Фуст, сътрудник на ChristianHeadlines.com

CHRISTIANHEADLINES.COM

Major LGBT Group Urges Biden to Strip Accreditation of Christian Schools, Colleges

The Human Rights Campaign is asking Joe Biden to pull the accreditation of Christian colleges and schools if they don't have a policy prohibiting discrimination based on sexual orientation and gender identity.

