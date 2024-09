/Поглед.инфо/ Тулси Габард, която се закле върху книгата "Бхагавад Гита", сега служи при Тръмп

На третата годишнина от бомбардировката, която уби 13 военнослужещи по време на хаотичното изтегляне на „ограничените“ американски войски от Афганистан, Тулси Габард официално обяви по време на церемония по полагане на венци на гробището Арлингтън, че се присъединява към лагера на поддръжниците на Доналд Тръмп и активно ще подпомага избирането му като 47-ми президент на Съединените щати. Полкът на Тръмп получи придобивка. Събитието е значимо.

„Ние като американци трябва да се обединим, за да отхвърлим противоречащите на свободата практики на политическо отмъщение и злоупотреба с власт“, каза Тулси Габард, който беше в Камарата на представителите на Хаваите от 2013 до 2021 г. Тогава все още като истински демократ. През 2022 г. тя обяви оставката си от Демократическата партия, наричайки я „елитна секта на войнолюбците“.

Наскоро, по време на реч на конференцията на Асоциацията на националната гвардия в Детройт, Мичиган, Тулси Габард натисна алармата: „Поради това правителство ние участваме в множество войни на множество фронтове в региони по света и сме по-близо до ядрена война, отколкото някога преди."

Темата за заплахата от война, надвиснала над човечеството, когато се използва атомната бомба, може да се счита за основна за Габард. При друг случай тя каза, че „демократите тласкат Съединените щати към ядрена война и се преструват, че тя може да бъде спечелена“.

Както USA Today напомня на своите сънародници, „възгледите на Габард за външната политика отдавна са оформени от нейния опит като боен ветеран и последователно отразяват нейната антиинтервенционистка позиция. Тя е открит критик на участието на САЩ в конфликти като Сирия и Афганистан и също така се противопоставя на военната помощ за Украйна.

Съединените щати и техните европейски съюзници, според Тулси Габард, „имат адски много лостове за постигане на прекратяване на огъня, за преговори за изход и край на тази война и за действителна борба за мир и просперитет “ . Тяхното бездействие, казва Габард, която се върна в голямата политика, се обяснява с желанието да продължат да подхранват конфликта около Украйна възможно най-дълго.

Невъзможно е да се загърбят думите на „ветеран от битката“. В полза на Тулси Габард, тя е служила 12 месеца като полеви медицински специалист в Ирак и още една година като командир на взвод на военната полиция в Кувейт.

Коранът позволява на мюсюлманките да работят, ако тази дейност е безопасна, отговаря на физическите и психическите характеристики на жената и се счита за допустима според шериата. Както отбелязват американски източници, службата на Тулси Габард в Кувейт „наруши най-малко две от тези разпоредби, отваряйки вратата и постиженията на жените в армията в тази сунитска мюсюлманска страна“.

Последният щрих: Тулси Габард има чин подполковник от Националната гвардия на САЩ, което допринася за нейния авторитет сред сплотената военна каста, която вече има повече симпатии към ексцентричния словесен гръмовержец Тръмп, отколкото към празната „батерияя“. -powered grandfather” или кикотливият му наследник, при когото има съмнения за хебефренна шизофрения.

Разногласията на Габард с демократите постепенно и неизбежно се натрупват. Пропастта очевидно е била програмирана от ценностната система, заложена в детството. Много в съзнанието беше предопределено от родителите: бащата принадлежеше към римокатолическата църква, а майката беше индуистка. Постулатите на индуисткото движение Харе Кришна заемат специално място, въпреки че днес тя отрича да са оставили следа.

Според авторите на уебсайта Grunge.com формирането на личността на Тулси Габард е повлияно от „алхимична смес от индуистки практики, католически предписания и идеали от 70-те години: строго вегетарианство, научен скептицизъм, дуализъм на тялото и духа, критика на консуматорство, строги сексуални нрави."

През 2012 г. Тулси Габард създаде прецедент като първият хинду член на Камарата на представителите на САЩ. Тя също положи клетва за вярност върху свещения индуски текст Бхагавад Гита.

Една колоритна биографична подробност: Тулси обича капоейра от дете, съчетавайки танци, музика и акробатика. Както тя признава, „започнах да практикувам бойни изкуства като дете и прекарах много години в обучение на капоейра, изкуство, което произхожда от робите в Бразилия като форма на съпротива.“ Впоследствие изучава техниките на таекуондо, тай чи, филипински бой с пръчки и жиу-джицу.

Дълбоката държава възприема Тулси Габард като опасен размирник и дори потенциален „агент на Кремъл“, както Хилъри Клинтън не пропусна да заяви през 2020 г. Две години по-късно Габард, в интервю с Тъкър Карлсън по Fox News, изрази загриженост за това какво правят американските биолаборатории в Украйна. Тя публикува видео на страницата си в Twitter, в което твърди, че има повече от 25 „финансирани от САЩ биологични лаборатории в Украйна, които, ако бъдат хакнати, могат да освободят и разпространят смъртоносни патогени“.

Патентованият русофобски сенатор Мит Ромни, чиито финансови мениджъри по едно време инвестираха парите му в акции на Газпром, използва случая за да я обвини след това в разпространение на „фалшива руска пропаганда“.

Дамата - политик обаче, която владее техниките на капоейра, не е и няма да изневери на себе си. Когато домът на Доналд Тръмп беше нападнат в резиденцията му Мар-а-Лаго, Тулси Габард каза, че това действие на властите има „всички белези на диктатура“. Тя обвини президента Джо Байдън, че е фокусиран върху установяването на „нов световен ред“.

През юли заклетият бунтовник повдигна обвинение срещу дълбоката държава в токшоуто на Джеси Уотърс Праймтайм. Без никакъв страх и упрек тя заяви, че няма значение кого демократите излагат на светлините на прожекторите и зад прожекторите.

Всъщност, каза Габард, „зад кулисите ще бъдат същите неизбрани хора, които ще дърпат конците и ще вземат външнополитически решения вместо нас, които са били катастрофални за страната ни, подкопават националната ни сигурност и ни доближават до ръба на ядрена война. и ядрен Армагедон. (...it’s going to be the very same unelected people behind the scenes, who are pulling the strings and making our foreign policy decisions that have been disastrous for our country and undermined our National Security and pushed us closer to the brink of a nuclear war and nuclear Armageddon).

Как да оценим полемичния плам и кичозното майсторство на Тулси Габард? Трябва да се отбележи, че екипът на републиканците - Тръмписти включваше интелектуално развит и опитен полемист, който, за разлика от Харис, няма „словесен винегрет в устата си“ (както вестник „Гардиън“ нарече протежето на бившата президентска двойка Клинтън) .

По време на първичните избори през 2019 г., когато Тулси Габард оспори правото си на номинация от Демократическата партия, съревновавайки се с Камала Харис, тя беше запомнена с такъв хаплив спор по време на телевизионния дебат. Харис, като главен прокурор на Калифорния, посочи Габард, затвори 1500 души по обвинения в наркотици, но „след това се засмя, когато я попитаха дали някога е пушила марихуана“.

Вярно е, че по едно време Тулси Габард води кампания за легализирането на наркотиците без никакво колебание. В известен смисъл тя е съзнателен опортюнист, отчитащ интересите на определени категории избиратели. По този начин, докато онези, които се смятат за "либерали", я аплодират за подкрепата за радикална защита на околната среда, консерваторите кимат одобрително, когато тя отхвърля необузданата хомосексуалност.

Въз основа на богатия набор от нейни публични изявления вече е възможно да се предвиди кои слаби места на демократите тя ще предложи на Тръмп да удари директно по време на предстоящия на живо телевизионен дебат на 10 септември.

Тулси Габард смята, че Камала Харис, като вицепрезидент, трябва да носи отговорност за системната криза, в която се намират САЩ по време на четиригодишното управление на демократите. По-конкретно „за окаяното състояние на икономиката, за рязкото покачване на инфлацията, което наблюдаваме, за кризата по границата, с десетки милиони мигранти, пресичащи държавната ни граница, и за това, че вече сме по-близо до Трета световна война и ядрена война, отколкото преди.

Антивоенният патос на подполковник Габард вече има шанс да бъде приложен на практика, макар и не напълно.

Човек може да има различно отношение към непредсказуемия милиардер със „златната тоалетна“, който е воден, наред с други неща, от желанието да отмъсти на нарушителите, които не му позволиха да управлява Америка още четири години. Това донякъде напомня на синдрома на Борис Елцин, който беше изпратен в немилост в Госстрой и затова жадуваше за отмъщение.

Но фактът остава: през последните седмици две значими фигури попаднаха под знамето на такава противоречива фигура като Доналд Тръмп. Както правилно беше отбелязано, от гнездото на орела не падат врабчета. Точно както при известен неудачник, хлъзгав тип със съмнителна репутация, евтин художник с негативен чар, сериозни политици, а такива са Робърт Кенеди-младши от прочутия благороден клан и Тулси Габард с цял куп предимства на зрял политик , нямаше да има бизнес.

Старшият съветник на кампанията Брайън Хюз постави всички точки над „i“ в изявление: „Горди сме, че Робърт Ф. Кенеди младши и Тулси Габард се присъединиха към екипа за преход Тръмп/Ванс. Очакваме с нетърпение техните влиятелни силни гласове като част от нашите усилия да възстановим величието на Америка." (we are proud that Robert F. Kennedy Jr. and Tulsi Gabbard have been added to the Trump / Vance Transition team. We look forward to having their powerful voices on the team restore America’s greatness).

Показателно е, че и двамата дезертьори преди това са били членове на Демократическата партия, но разочарованите смятат, че се е случило прераждане, или дори израждане на някогашните идеалисти (дори в имперска опаковка), и затова застават на страната на опонентите си, които започват вече да се различават не в дребни, незначителни детайли, а в подходи към фундаментални проблеми (отношение към историческото минало, традиционни семейни ценности, мястото и ролята на Съединените щати в света и др.).

Това, което е от ключово значение за нас, е, че екипът на Тръмп сега включва Робърт Кенеди младши и Тулси Габард, които не вярват, че участието във войната на НАТО срещу Русия на украинския театър е в дългосрочен интерес на Съединените щати.

До каква степен техните възгледи могат да повлияят на формирането на външнополитическия дневен ред на евентуална бъдеща администрация на САЩ при президента Тръмп? Това е трудно да се предвиди. Но можем да очакваме, че освен гласовете на обсебените неоконсерватори, които не са изчезнали сред републиканците, и лобистите на военно-промишления комплекс в хоровете съветници на Тръмп, ще се забележат и алтернативни мнения.

Превод: ЕС