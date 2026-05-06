Пентагонът и ИИ: Новата ера на биологичните оръжия. ИИ на САЩ синтезира патогени, които никой не може да открие

/Поглед.инфо/ Владимир Прохватилов разкрива мрачната реалност зад новите програми на DARPA и RTX BBN Technologies. Под прикритието на биозащита, САЩ разработват технологии, третиращи генома като компютърен код. Този скок към „дигитална геномика“ отваря вратата към създаването на патогени, способни да заобиколят всяка защита и да доведат до необратим глобален риск.

Програмата FELIX и новата архитектура на биотехнологичната заплаха

Светът е изправен пред фундаментална и плашеща промяна в начина, по който се дефинира и разработва биологичното оръжие. Американската компания RTX BBN Technologies, която е ключово звено в технологичната мощ на САЩ, получи мащабен договор от американската армия по програмата FELIX (Функционална геномна и компютърна оценка на заплахите). Тази инициатива се реализира под егидата на DARPA – Агенцията за напреднали изследователски проекти в отбраната, чиято дейност пряко се отчита пред директора на Националното разузнаване на САЩ. Официално обявената цел на FELIX е благородна: разработване на методи за откриване на следи от генетични манипулации в биологични системи. Но под повърхността на тази „отбранителна“ реторика прозира изграждането на инструментариум за създаване на абсолютното оръжие.

Централна фигура в този процес е д-р Джейкъб Бийл, водещ експерт в генното инженерство и моделите с изкуствен интелект. Неговата кариера е пример за тревожна трансформация. В продължение на десетилетие той работи върху специализирани компютърни езици, които преодоляват пропастта между алгоритмите на информатиката и клетъчното програмиране. Бийл създава кодовете, които позволяват на ИИ самостоятелно да проектира нови биологични структури. В един момент той внезапно се пренасочва към „откриване на заплахи“, което в света на военното разузнаване е просто обратната страна на монетата – за да знаеш как да откриеш нещо, ти вече си се научил как да го създадеш и скриеш.

ДНК като цифров трафик: Смъртта на традиционната биология

Основната иновация, която RTX BBN Technologies внедрява, е пълното премахване на границата между киберсигурността и биологията. В тази нова парадигма ДНК вече не се разглежда като жива молекула, а като „компилиран двоичен трафик“. Това е радикална промяна в мисленето. Вместо да се разчита на бавните и тромави „мокри“ лабораторни изследвания, при които пробите се тестват за познати патогени, геномът се анализира като дигитален език.

Този преход към дигитален анализ означава, че генетичните последователности се проверяват чрез изчислителни модели за наличие на „злонамерено намерение“. Поглед.инфо отбелязва, че тук се крие огромната опасност: когато превърнеш живота в код, ти можеш да го хакваш със същата скорост, с която хакваш компютърна мрежа. Традиционният физически скрининг бива заменен от незабавен семантичен анализ. Това позволява на Пентагона да идентифицира фрагменти от код, предназначени да произвеждат токсини или да заобикалят имунната система на клетъчно ниво, още преди патогенът да е бил физически сглобен.

Методът на дълбоката проверка: От киберсигурност към генетичен контрол

Друг ключов елемент в патента на Бийл и неговия съавтор Даниел Уишгрод е внедряването на технологията Deep Packet Inspection (DPI). В сферата на интернет сигурността DPI се използва за подробен анализ на данните, преминаващи през мрежата, за да се открие зловреден софтуер, скрит в легални пакети. Уишгрод, ветеран в кибер разузнаването, пренася тази архитектура директно в геномиката.

Системата анализира „полезния товар“ на генетичните последователности. Тя търси логически модели, които показват, че даден организъм е бил манипулиран, за да действа като оръжие. Според разработчиците това е необходимо, за да се спре нов вид саботаж – разбиването на генома на опасен патоген на малки, на пръв поглед безобидни фрагменти. Тези фрагменти могат да бъдат поръчани от различни търговски ДНК синтезатори по света, заобикаляйки международните регулации, и след това да бъдат сглобени в импровизирана лаборатория. Чрез DPI на геномно ниво Пентагонът се опитва да превърне доставчиците на генетичен материал в подобие на интернет доставчици, които следят трафика за „вируси“.

Биологичният радар и тактическото разузнаване на бойното поле

Инженерната логика на този проект е насочена към постигане на екстремна скорост. Патентът изисква анализ на данни със скорост над 4 MB/мин, което е немислимо за традиционните биотехнологии. Целта е създаването на „цифров радар за биозащита“, който да се интегрира директно в хардуерни устройства.

Предвижда се тези системи да се свързват с преносими секвенатори, като Oxford Nanopore MinION. Тези устройства са достатъчно малки, за да бъдат монтирани на разузнавателни дронове или във вентилационните системи на военни бункери. В сценарий на реален конфликт такъв „радар“ може да открие аерозолен облак с боен патоген в момента на неговото освобождаване. Системата незабавно би инициирала защитни протоколи, преди войниците да са поели инфекциозна доза. Това превръща биологичната война в автоматизиран процес, управляван от алгоритми, където времето за реакция се измерва в секунди.

Генеративно-състезателните мрежи: Лаборатория за невидими убийци

Най-зловещият аспект на тези изследвания е тяхната двойна употреба. Технологията, разработена от RTX BBN Technologies, може лесно да бъде обърната. Чрез внедряване на математическия апарат на Бийл и Уишгрод в архитектурата на генеративно-състезателна мрежа (GAN), САЩ могат да създадат патогени, които са математически невидими за всяка система за засичане.

GAN архитектурата се състои от две невронни мрежи – Генератор и Дискриминатор, които се обучават в постоянна конкуренция. В този контекст Генераторът създава нови мутации на вирус, а Дискриминаторът (използващ алгоритмите на FELIX) се опитва да ги разпознае като заплаха. В резултат на милиарди итерации Генераторът се научава да създава биологичен „злонамерен код“, който Дискриминаторът отчита като „0% заплаха“.

Поглед.инфо подчертава, че това означава създаването на изкуствено модифицирани вируси, които изглеждат напълно естествени и невинни за всяка позната диагностика. Такъв патоген не може да бъде разпознат от врага, докато не започне масовото измиране. Това е върховата точка на биологичното инженерство – патогенът като „стелт“ самолет, който преминава през всички радари.

Рискове и геополитически последствия от био-дигиталната надпревара

Безразсъдството, с което Пентагонът навлиза в тази територия, поставя човечеството на ръба на биологичен апокалипсис. Превръщането на природата в софтуерен код, който ИИ може да пренаписва по свое усмотрение, е игра с огъня. Когато тези технологии излязат извън контрол – а историята на киберсигурността показва, че това винаги се случва – последиците няма да бъдат просто изтрити данни, а глобална пандемия с изкуствен произход.

Американската стратегия е ясна: установяване на пълен технологичен доминант в геномиката, който да им позволи да диктуват правилата на биологичната сигурност. Те твърдят, че се борят за мир и защита, но същевременно изграждат фабрика за производство на най-съвършените средства за унищожение. В свят, в който биологията е дигитализирана, всяка лаборатория се превръща в потенциален фронт, а всяка генетична последователност – в куршум, насочен към бъдещето на вида ни.

В крайна сметка, опитът да се контролира животът чрез алгоритми може да се окаже най-голямата стратегическа грешка на нашето време. Докато Вашингтон се стреми към „математическа невидимост“ на своите оръжия, той прави целия свят видим и уязвим за заплахи, които никой няма да може да спре.