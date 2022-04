/Поглед.инфо/ Днес за опасностите от военна ескалация много не се пише. А това, което се случва сега в Украйна, има сериозни геополитически последици. Това може да ни доведе до Трета световна война.

Важно е да се започне мирен процес с оглед предотвратяване на ескалацията.

Global Research осъжда нахлуването на Русия в Украйна.

Нужно е двустранно мирно споразумение.

Разбирането на историята е важно.

Абсолютно важно е свободата на словото да надделее като средство за разрешаване на тази криза, която потенциално заплашва бъдещето на човечеството.

(Позиция на Global Research, 4 март 2022 г.)

Компанията BlackRock управлява активи на стойност 10 трилиона долара, поради което инвеститорите са склонни да обръщат голямо внимание на възгледите и мненията на Лари Финк– председател и главния изпълнителен директор. Ето какво каза той в неотдавнашното си писмо до акционерите: „Руската инвазия в Украйна сложи край на глобализацията, която преживяхме през последните три десетилетия... Агресията на Русия в Украйна и последващото ѝ отделяне от световната икономика ще предизвика компаниите и правителствата по света да преоценят своите зависимости и да анализират отново своите производствени и монтажни възможности – нещо, което Covid вече подтикна мнозина да започнат да правят.”[1]

С други думи, спектакълът от последните седмици и отговорът на НАТО ще имат далечни последици отвъд агресиите, с които в продължение на години Съединените щати опустошават една след друга държавите. Глобализацията е мъртва! Започва се масово отделяне!

Всъщност санкциите, налагани за да навредят на Русия, удрят по американците, канадците и европейските общности. Виждаме как цените започват да ескалират и в бензиностанциите, и в магазините за хранителни стоки. [2][3]

Миналият петък, президентът Байдън, в компанията на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, обяви споразумение за намаляване на зависимостта на Европейския съюз от доставките на нефт и газ на Владимир Путин. Според Байдън: „Трябва да сме сигурни, че европейските семейства ще оцелеят през тази и следващата зима, докато изградим инфраструктурата за диверсифицирано, устойчиво и чисто енергийно бъдеще.“[4]

Буквално, това означава, че залогът за Украйна е отвъд куршумите, бомбите и храбростта на войските на източноевропейците. НАТО все още няма да ги ангажира на бойното поле (да се надяваме), но много от насочените срещу Русия финансови мерки ще имат последици, потенциално толкова опустошителни, колкото и истинската война.

След като Саудитска Арабия води преговори част от нейния петрол да се продава срещу китайски юани, застрашено е доминирането на американския долар като стандарт за поддържане на неговата власт. Също така, пет държави, включително Русия, отхвърлиха гласуваната в Общото събрание на ООН препоръка за незабавно прекратяване на военната агресия в Украйна. Докато 35 държави се въздържаха, подозирайки, че Западът е създал условията, довели до конфликта. Така че Русия не е точно „изолирана“. [5]

Дали един нов разделен свят е част от Новия световен ред, който се разкрива пред нас? Global Research направи тази седмица опит да надникне в бъдещето след тази ужасна война!

В първата част с нас е офицерът и стратег от американското военно разузнаване Скот Ритър. Той ще оцени продължителността на руската мисия в Украйна (няма да е продължителна, според него), ролята на президента Зеленски, който зове за помощ, която НАТО не може да му предостави, и санкционната война, която много повече ще навреди на САЩ и Европа отколкото на Русия.

Във втората част към нас ще се присъедини известният икономически мислител проф. Майкъл Хъдсън. Той ще обясни истинската стратегия, провокирала войната на Русия, ще опише ускоряващият се спад на американската валута и до какво ще доведе динамиката на това ново разделение на държавите.

Скот Ритър е офицер от разузнаването на морската пехота на САЩ, бивш главен инспектор на ООН по въоръженията от 1991 до 1998 г., в момента коментатор и колумнист в Huffington Post, Сonsortiumnews и American Conservative.

Майкъл Хъдсън е президент на Института за изследване на дългосрочните икономически тенденции (ISLET), финансов анализатор от Уолстрийт и изтъкнат професор по икономика в Университета на щата Мисури в Канзас Сити. Той също е автор на „Б като Боклук-икономикс“ (J is for Junk Economics - 2017), „Да убиеш стопанина“ (Killing the Host - 2015) и класическия му труд “Суперимпериализмът: Икономическата стратегия на Американската империя“ (Super-Imperialism: The Economic Strategy of American Empire - 1968). Неговият уебсайт е michael-hudson.com

Стенограма – интервю с Майкъл Хъдсън, 24 март 2022 г., част първа.

Global Research: Голяма привилегия e да говорим отново с вас, г-н Хъдсън. Добре дошли!

Майкъл Хъдсън: Благодаря за поканата!

GR: Виждаме как НАТО се обединява след призива на САЩ за санкции срещу Русия, включително след изключването ѝ от системата SWIFT. Санкциите се налагат за да ударят, за да наранят, адски санкции, както се изрази президентът Байдън, но изглежда, че не сработват. А са бумеранг и доста силно удрят ЕС и САЩ с покачващите се цени на храни, торове, петрол и газ. Излиза, че са наложени, за да провокират руската агресия. Излиза, че той [Байдън] ги е принудил да направят това. Знаем, че това не може да бъде отговор, искам да кажа, че това е нещо, върху което са умували през цялото време. Но каква всъщност е стратегическата цел да се провокира Русия да отговори на санкциите с война в Украйна? Допускали ли са, че Русия ще моли за милост или тук има нещо повече?

MХ: Мисля, че е точно обратното на това, което казахте. Войната не е срещу Русия. Войната не е срещу Украйна. Войната е срещу Европа и Германия. Целта на санкциите е да попречат на Европа и другите съюзници да увеличават търговията и инвестициите си в Русия и Китай, защото САЩ видяха, че центърът на световния растеж вече не е в Америка, след като се е деиндустриализирала. Следвайки неолиберална политика от 80-те години на миналия век американската икономика се доведе до заличаване. И как, по дяволите, Съединените щати могат да поддържат просперитет, след като са изгубили способността си да създават богатство?

Единственият начин да поддържате просперитет, ако не може да го създадете у дома, е да го получите от чужбина. И преди година президентът Байдън и американските неоконсерватори започнаха да блокират „Северен поток 2“, а ако не успеят – да блокират и цялата енергийна и друга търговия с Русия. За да могат САЩ да я монополизират. Един от основните инструменти на американския контрол върху световната икономика през последните сто години е петролът. Контролът върху световната търговия с енергия. Енергията е ключът към БВП, към производителността, към съществуването на всяка държава, а мисълта, че търговията с енергия ще премине в други ръце извън контрола на САЩ, застрашава способността им да властват над другите държави.

Така че провокацията, довела до война в Украйна и провокацията на отговора на САЩ е защитна, дава им възможност да кажат, вижте какви ужасии правят руснаците. Защитната реакция всъщност е обявяване на война. Защото откъсването от доларизираната система, мисълта, че и други страни имат потенциала да станат независими, се разглежда в Съединените щати като предизвикателство на способността им да диктуват своите политики и да използват доларовата дипломация, за да контролират елитите на тези държави.

Страхът на Съединените щати идва и от екологичното движение за спиране на глобалното затопляне чрез намаляване на въглеродните горива, петрола и газа. Създавайки криза в Европа, САЩ до голяма степен насочват своята външна политика към ускоряване на глобалното затопляне. Въглищата и петрола да бъдат горивата на бъдещето. Мисля, че в Полша президентът Байдън обеща полските въглища (и американските въглища) да заменят руския петрол. Ето защо президентът Байдън назначи сенатора Манчин – лобист на въгледобивната промишленост, за шеф на Агенцията за околната среда и енергетиката.

Това, което виждате, не е, че САЩ се противопоставят и стрелят в краката си, създавайки световна криза. Те съзнават, че при световна криза цените на енергията ще се повишат значително, което е от полза за платежния баланс на САЩ. От полза и за петролните компании, които контролират световната търговия с петрол. След като изключат Русия от нея, цените на селскостопанските култури ще се повишат значително, а това също ползва Съединените щати като износител на селскостопански продукти, особено ако попречат на износа на украинска и руска пшеница. Това ще създаде дългова криза за страните от третия свят, падежите на задълженията на които предстоят. САЩ ще могат да използват тази дългова криза, за да ги принудят, или да се опитат да ги принудят да продължават да приватизират и да продават публичните си активи на САЩ – да продават наследството си, за да получат пари за погасяване на дълговете си и за внос на по-скъпия петрол и храни.

Стратегията на САЩ е да създадат световна криза, която да представят като случайна. Бъдете сигурни, че тези хора достатъчно четат вестници и знаят очевидният резултат от това, което правят. Това, което правят, е умишлено. Не мислете, че са тъпи. Те са умни, те са зли, но не са тъпи.

GR: В една от вашите статии говорите основно за три области, икономически области, в които изглежда доминират САЩ. Нефтеният и газов сектор, военно-промишленият комплекс и сектора на финансите, индустрията и недвижимите имоти. Вижда се, че и трите сектора се възползват от настоящата ситуация. Акциите, процентите на Raytheon и Lockheed Martin се покачват...

MХ: Не съм сигурен за банките. Къде е интересът на банките във всичко това? От 13-ти век до днес банките печелят повече от финансиране на търговията. Например, ако внасяте петрол, получавате акредитив, който банката обещава да плати, когато доставката бъде извършена. Търговското финансиране е огромна банкова дейност. Но сега американските банки се изключват от търговско финансиране, което се отнася до Русия, Китай и вероятно до страните от инициативата „Един пояс, един път“. Така че е трудно да се твърди, че банките се облагодетелстват. Особено ако страните от третия свят, страните от юга кажат, че няма да жертват повече икономиките си и да налагат строги икономии, само за да плащат на [американските] притежатели на облигации. Ако кажат, че заемите са порочни, насилствено налагани и ние ги отхвърляме. Няма да ги плащаме!

Това няма да помогне на банките и инвеститорите. Така че вероятно банките стоят зад всичко това. Войната изглежда не е толкова икономическа, колкото неолиберална, мотивирана и от дълбоката омраза на неоконите към Русия, а също и омразата към Германия. И мисля – това не се разбира от някои, но тук действа неикономическа, почти расистка омраза, когато се отнася до Китай например. А в Съединените щати – не знаете какво може да се случи в анархията. Ако избухне финансова война и светът се раздели на два икономически блока, това много прилича на военна война. Никой не знае какво може да се случи в анархията. Съединените щати смятат, че имат достатъчно власт чрез подкупи, сила или убийства, ако е необходимо, както някои сенатори призовават, за да постигнат целта си, но не съм сигурен, че това ще бъде посрещнато пасивно от страни, които Съединените щати обявяват за враг.

GR: Саудитска Арабия наскоро обяви, че ще продава петрола срещу юани. Това означава, че доларът вече има конкурент, когато става въпрос за закупуване на петрол.

MХ: И други страни няма да търгуват в долари, защото Съединените щати просто могат да им заграбят доларовите активи [депозирани в САЩ]. Ако една страна направи нещо независимо, както Чили искаше да поеме контрола върху търговията с мед при Алиенде, САЩ просто заграбиха парите на тази страна. Когато Венецуела предприе поземлена реформа, САЩ конфискуваха парите им, а Bank of England заграби златото на Венецуела. Съединените щати иззеха чуждестранните резерви на Афганистан, преди да изземат чуждестранните резерви на Русия.

Получи се така, че страните започнаха да се страхуват да използват американски банки, страхуват се да имат каквато и да е връзка с долара или каквото и да е налично в Съединените щати. Дори съюзници на Америка са уплашени, а Германия иска обратно златните си резерви от Федералната банка на Ню Йорк.

GR: Нещо като ефект на доминото. Американският долар и досега имаше известни затруднения, но сега наистина се вижда ускоряване. Както продължаваме, всички онези държави от юга и от други места, които споменахте, ще се откажат от долара и ще отидат към друга валута?

MХ: Кризата е политическа. Няма да мине само с друга валута. Президентът Путин каза, че тази война не е за Украйна. А за преструктуриране на международния ред. Това означава алтернатива на МВФ. Алтернативни на Световната банка институции. Алтернатива на Световния съд. И алтернатива на базирания на правилата на САЩ ред – правилата на ООН например, но това не може да стане докато Съединените щати са член на тази група.

Това означава, че ще има нова група на новите международни организации. САЩ няма да се присъединят към тази група, нито към друга организация, в която няма да имат право на вето. Така че ще трябва да се върви по паралелни пътища. Ще има неолиберален, финансиран от дългове път на Европа и Северна Америка; и индустриален капитализъм, преминаващ в път на социализма в Китай и инициативата „Един пояс, един път“, блокът на Шанхайската организация за сътрудничество.

GR: Мисля, че решението с Украйна е нещо като краткосрочна програма, а в дългосрочен план Европа ще бъде откъсната от влиянието на НАТО и Съединените щати.

MХ: Съединените щати напълно контролират европейските политици. Единствената опозиция на НАТО и САЩ в Европа е отдясно. Националистическото крило. Лявото е изцяло зад Съединените щати от времето, когато Националната фондация за демокрация и други американски агенции изцяло поеха контрола върху левите партии в Европа. Тониблейзираха европейската левица, социалдемократите в Германия и в останалата част на Европа. Лейбъристката [работническa] партия в Англия не е работническа и [в Европа] не са социалистически; фактически те са проамерикански неолиберални партии.

GR: Зная, че Русия е много богата на минерални находища, на нефт и газ. Русия и Украйна са част от житницата на света. И тъй като те контролират важните минерали като литий и паладий и така нататък, затова се заеха с Украйна. Но неуспеха на този план ще въздейства по целия свят и вероятно скоро ще имаме недостиг от храни.

MХ: Това трябва да се осъзнае – било е очаквано. Без газ немските компании за торове излизат от бизнеса, защото торът се прави от газ и ако не могат да получат руския газ, не могат да направят тор; а ако нямат тор, културите няма да бъдат толкова изобилни, както преди. Трябва да приемете, че всичко това е толкова очевидно, те са знаели, че ще се случи: Съединените щати се възползват от тези санкции, вносителите на храни губят, САЩ печелят.

GR:Искам да разбера с какво Съединените щати трябва да се преборят. Имам предвид, че имаха престижа на долара, способността да измислят неща, но също да имат контрол, като конфискуват, например, златото и депозитите на руското правителство, на Руската централна банка. Ще бъдат ли достатъчни тези средства, тези видове инструменти, чрез които Съединените щати трябва да се борят срещу Русия?Бихме могли да говорим по-късно и за военните средства.

MХ: Очевидният инструмент, който се използва през последните 75 години, е подкупът. Европейските политици лесно се подкупват. В повечето страни просто им плащат пари и подкрепят политическите им кампании. Огромната финансова подкрепа на проамерикански политици е очевидна. Още през Втората световна война, когато британците и американците акостираха в Гърция, започнаха целенасочени убийства, разстрелваха всички антинацисти, защото до голяма степен бяха социалисти, а Англия и Америка искаха да възстановят гръцката монархия. Имаме операцията "Гладио" в Италия, имаме целенасочените убийства в Чили, в останалата част на Латинска Америка. Когато не можете да ги купите, убивате ги.

Освен това има военни сили. Но основният инструмент, който САЩ се опитват да използват, са санкциите. Ако [някоя страна] не може да получи петрол или да го финансира с газ или храна от Русия, тогава Америка просто може да ѝ изключи доставките на храна. Изключете критичните суровини и прекъснете техните икономически процеси, защото има толкова много различни компоненти, от които се нуждаят за почти всякакъв вид икономическа дейност...

Съединените щати търсят точки за натиск. И се опитват да работят върху точките за натиск. Саботажът със сигурност е друг инструмент, който се използва, както виждате в Украйна. Така че въпросът е дали този опит за натиск ще принуди други страни да отстъпят. Със сигурност ще причини страдание. В краткосрочен план за тези страни.

В дългосрочен план ще трябва да станат самодостатъчни в основните точки за натиск. Ще трябва да произвеждат собствена храна. Не да внасят пшеница. Ще трябва да се отклонят от отглеждането на експортни плантационни култури и да имат собствено зърно. Може би ще трябва да се върнат към семейното земеделие, за да направят всичко това. Ще трябва да имат собствени източници на гориво и това ще включва слънчева енергия и възобновяема енергия, за да станат независими от доминираните от Америка търговци на нефт, газ и въглища. Така че дългосрочният, дори средносрочен ефект от всичко това ще направи другите страни самодостатъчни и независими.

Ще има много прекъсвания, дори глад, много трансфери на собственост и смущения, но в дългосрочен план Съединените щати ще унищожат идеята за единен взаимосвързан глобализиран ред, защото ще отделят Европа и Северна Америка от цялата останала част на света.

GR: Когато става въпрос за олигарсите в Русия и пред какво са изправени след тези санкции, искат ли те санкциите да бъдат прекратени, за да могат да се ангажират със Съединените щати, или ще се обърнат към Путин и „да го направим по нашия начин?“

MХ: В миналото олигарсите бяха много западно ориентирани, защото когато прехвърлиха в свои ръце руския петрол и газ, никел и недвижими имоти, откъде извадиха пари? В Русия пари нямаше, защото всичко беше унищожено през 1991 г. чрез шоковата терапия. Единственият начин, по който можеха да получат пари, бе да продадат част от акциите си на запад. Това искаше да направи Ходорковски, когато поиска да продаде Юкос, според мен, на Standard Oil Group. Сега, когато осъзнават, че Съединените щати просто могат да заграбят яхтите им, британските им имоти, спортните им отбори, да заграбят активите, които държат на запад, те осъзнават, че единствената им безопасност е да ги държат в Русия и нейните съюзнически икономики, а не в базирани от САЩ икономики, където всичко, което имат, може да бъде ограбено.

Така че да, днес или вчера, Чубайс напусна Русия завинаги и отиде на запад. Изборът е на олигарсите. Или остават в Русия и се грижат за богатството си, създавайки средства за производство, или напускат Русия, взимат си парите и бягат и се надяват, че Западът ще им позволи да задържат част от това, което са откраднали.

GR: Сред страните, които няма да подкрепят санкциите срещу Русия или Китай – Индия, Казахстан, Таджикистан, Киргизстан, имам предвид всички тези страни в региона на Централна Азия. И това изглежда е от полза за инициативата „Един пояс, един път“. Така мисля.

MХ: Така бихте си помислили. Големият въпросителен знак е Индия. Защото е толкова голяма. Индия вече се позиционира като посредник на търговско финансиране с Русия. Индия също е склонна да бъде проамериканска. А Моди в миналото политически е бил много проамерикански настроен. Но факт е, че ако гледате вътрешните национални интереси на Индия, нейните икономически интереси са в региона, в който се намира. С Евразия, а не със Съединените щати.

Така че голямото притеснение на Пентагона и Държавния департамент е как да запази в ръцете на САЩ контрола над Индия? Това ще бъдат големите кризисни зони през следващите няколко години.

GR: Може ли да си сложите очилата и да погледнете напред в бъдещето. След няколко години. Предвид преобладаващите тенденции, как ще се развие то? Ще има ли напредналистраниповече от другите или ще има ядренилюспи?

MХ: Не мисля, че ще бъдат ядрени, въпреки че би могло, предвид лудите неокони с техните фундаменталисти във Вашингтон. Хора като Помпео си мислят, че Исус ще дойде, ако взривите света. Искам да кажа, тези хора са буквално луди.

Работих с хора от националната сигурност преди 50 години в института „Хъдсън“ и не можех да повярвам, че човешките мозъци са толкова усукани, когато някои искат да взривят голяма част от света по религиозни причини. И по етнически причини, и от лична психология. И това са хора, които по някакъв начин са се издигнали до позиция да формират политиката на Съединените щати. Те заплашват не само останалия свят, но и американската икономика.

Но не мисля, че е вероятна атомна война. Мисля, че Съединените щати ще се опитат да убедят други страни, че неолиберализмът е начинът, по който могат да забогатеят. Разбира се, не е така.

Неолиберализмът обеднява. Неолиберализмът е класова война срещу труда преди всичко чрез финансите и класова война срещу индустрията. Класова война срещу правителствата. Това е финансовата класа рещу цялото останало общество, която се стреми да контролира компании, държави, семейства и лица чрез техните дългове. Въпросът е дали наистина ще успеят да убедят хората, че начинът да забогатеят е да вземат заеми. Или други държави ще кажат, че това е задънена улица. И това беше задънена улица, откакто Рим завеща всички закони за дълга на прокредиторите на западната цивилизация, които бяха напълно различни от тези в Близкия изток, там, откъдето цивилизациите излитат.

GR: И може би една последна мисъл, имам предвид, че съм базиран в Канада и изглежда, когато чуя за дедоларизация при потъването на американската икономика и как ще вървят нещата за обикновените хора, и чудя се дали Канада може по някакъв начин да избяга от тази траектория или сме някак си оковани за китките – накъдето отиват САЩ, отиваме и ние?

MХ: Канада изцяло е контролирана от банковия сектор. Написах статия за правителствения мозъчен тръст „Канада и новият паричен ред“ през 1978 г., в която описах колко зависима е Канада. Много задължена, финансово контролирана и правителството ѝ е напълно корумпирано. Неолибералната партия, либералната партия, както и повечето други партии са корумпирани и гледат на Съединените щати като на защита на корупцията и икономическия гангстеризъм, които им позволяват да контролират Канада.

GR: Майкъл Хъдсън, благодаря ви за тази много обширна и интересна дискусия за нашето оцеляване в тази война и какви ще бъдат последствията. Благодаря ви много, че бяхте мой гост в Global Research.

MХ: Добре е по-често да съм тук.

* Чуйте разговора тук: http://www.radio4all.net/files/scottprice666@hotmail.com/4319-1-GRNH_349_Mar_25.mp3

Превод: д-р Радко Ханджиев

