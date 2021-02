/Поглед.инфо/ Няколко души са откарани спешно в болница след нападение с пистолет и бомба в здравна клиника в Бъфало, Минесота в Съединените щати, според губернатора на щата. Един заподозрян е арестуван и се смята, че е действал сам.

Инцидентът е станал в здравната клиника Алина в Бъфало, малък град, разположен на около 64 км северозападно от Минеаполис.

"Това беше активна ситуация с престрелка и някои импровизирани взривни устройства. Все още не се потвърждават жертвите или ранените", каза губернаторът на Минесота Тим Уолц пред репортери по повод на инцидента.

Един заподозрян, за когото се смята, че е действал сам при извършването на атаката, е арестуван от полицията в Бъфало, добави той.

При инцидента бяха ранени множество хора, заяви по-рано представителят на местната полиция Кели Престидж, като добави също, че няма никаква представа за тежестта на нараняванията им или дали имало смъртни случаи.

Пред клиника Алина в Бъфало.

Ситуацията беше овладяна от правоприлагащите органи малко преди обяд местно време и вече не представляваше заплаха за обществената безопасност, каза пред местната телевизия KSTP шефът на полицията в Бъфало Пат Будке.

Медиите съобщават, че има аудио запис за спешно помощ, според който до петима души са били ранени от стрелба. Една от ранените е жена, която е получила три огнестрелни рани.

Пострадалите са откарани в близките болници с аварийни превозни средства и хеликоптер. Задържаният мъж е заподозрян като извършител.

Съобщава се също, че взрив е разтърсил клиниката, което е довело до евакуацията на медицинския персонал.

"Току-що имахме избухнала бомба в клиниката", разкрива аудиозаписът на диспечера, според местните репортажи.

ФБР каза, че изпращат сапьори на мястото, но не могат да потвърдят наличието на експлозив на сцената на инцидента.

Разследват се обстоятелствата на стрелбата и мотивите за нападението.

