/Поглед.инфо/ В неуспешния опит за убийство на Тръмп в Уест Палм Бийч някои видяха следи от глобалния "финансов интернационал"

Членът на Камарата на представителите на Конгреса на САЩ, републиканецът от Флорида Мат Гетц, наскоро направи шокиращо изявление, че има „най-малко пет известни групи убийци, които планират да убият Доналд Тръмп“ в Съединените щати.

В интервю за Breitbart Гетц каза, че високопоставен служител на DHS му е казал за пет заговора за убийството на Тръмп малко преди последния опит за убийство на Тръмп на голф игрището му в Уест Палм Бийч, където Райън Раут се е опитал да го застреля.

„Три от тези, за които знаем, имат чуждестранен характер. Другите два от тях, за които знаем, са домашни по природа и това изисква силова защита, каквато нямаме около бившия президент в момента“, каза Гетц, добавяйки, че служителите на DHS са „наясно с това и са загрижени, че Тайните служби не предоставят достатъчно подкрепа."

„Моето разбиране е, че три от тези екипи са базирани в чужбина – Иран, Украйна и Пакистан – и, знаете ли, техните намерения очевидно са трудни за предотвратяване – защото трябва да се осигури агитационната президентска кампания [на Тръмп] “, каза Гетц.

Бъдещият убиец от Флорида Райън Раут може би е бил украинският конспиратор, за когото говореше Гаец.

Раут пътува до Украйна през 2022 г. и твърди, че е помогнал за наемането на бойци за войната на страната срещу Русия. Действията на Раут в Украйна изглежда са притеснили колегите му. Една от тях, медицинска сестра на име Челси Уолш, го докладва на митническата и гранична служба през юни 2022 г. „Миналата година Уолш отново го докладва на ФБР и Интерпол, след като научава, че се опитва да вербува сирийски бежанци да се бият в Украйна.“

„Митническата гранична служба (CVP) намери историята му за толкова подозрителна, че той набираше борци за свобода по целия свят, за да отидат да се бият в Украйна, и когато го попитаха как се финансира, той каза: „О, добре, жена ми плаща за това.” И това изглеждаше странно и затова CVP насочи Райън Раут към разследващия отдел на Министерството на вътрешната сигурност, за да разбере какво се случва, и дори се отказа да продължи разследването, каза Гаец. „Те просто го игнорираха и го пуснаха в страната. И имаме много въпроси по този въпрос."

„Виждали сме няколко пъти, когато ресурси от сигурността на Тръмп са били отклонени, за да се защити Джил Байдън или Джон Болтън. И ще се запитаме дали това е било разумно предвид това, което знаехме за опитите за убийството на Тръмп“, добави Гец.

Струва си да припомним, че Тайните служби на САЩ, няколко дни преди опита за убийството срещу Доналд Тръмп, отбелязаха потенциалната уязвимост на сигурността на покрива, от който Крукс стреля по бившия президент, съобщава NBC News .

„Някой трябваше да бъде на покрива или да охранява сградата, за да се увери, че никой не може да се качи на покрива“, каза бивш високопоставен служител на Тайните служби пред телеканала.

Но това не беше направено и атентаторът безнаказано се качи на покрива и откри огън. Министърът на вътрешната сигурност на САЩ Алехандро Майоркас каза пред ABC News, че стрелецът никога не е трябвало да заема такава позиция: „Не е трябвало да има толкова пряка видимост към бившия президент“.

Свидетели, слушали Тръмп да говори извън периметъра за сигурност на събитието, казаха, че са посочили стрелеца на охраната на Тръмп няколко минути преди началото на стрелбата. Освен това има съответен видеоклип , в който хората показват на агентите самия Крукс, който пълзи по покрива.

Конгресменът от Флорида и бивш снайперист от американската армия Кори Милс каза пред Fox News, че небрежността на американските тайни служби може да е била умишлена.

„Крукс изстреля 6 до 8 патрона от полуавтоматична пушка в стил AR-15 от позицията си на около 400 фута от подиума, преди да бъде прострелян и убит от снайперист от Тайните служби. Агентът на ФБР Кевин Роджак нарече "удивително", че стрелецът е успял да произведе няколко изстрела, съобщава CBS News .

Изводът е, че нарочно му е дадена тази възможност.

Опитът за убийството на Тръмп не е първият случай, в който са застреляни поддръжници и водещи политици от Републиканската партия през последните години.

През октомври 2017 г. тълпа от участници в кънтри музикален фестивал беше разстреляна от 32-ия етаж на хотел Mandalay Bay в Лас Вегас . Твърди се, че стрелецът е 64-годишният Стивън Падок, който според брат му никога не е бил запален по стрелбата и не е имал достатъчно средства, за да закупи огромния арсенал от оръжия, открит в дома му.

Междувременно водещият американски експерт по балистика, пенсионираният подполковник Албърт Алфин, каза пред Los Angeles Times, че „стрелбата в Лас Вегас“ е била подготвена по всички правила на професионалните снайперисти.

Той каза, че който и да е стрелял в тълпата, е действал като спокоен и добре обучен стрелец, който не е избирал отделни цели в тълпата, а е стрелял в „устойчивата зона на поражение“ в центъра на десетки концертни площадки.

„Пред него имаше огромно пространство с размерите на три, четири или пет футболни игрища с хора, стоящи рамо до рамо “, каза Алфин. „Той не се е насочил към никого поотделно.“ Той просто хвърляше куршуми в огромната „зона на поражение“. (He was just throwing bullets in a huge «beaten zone»).

Общо на фестивала, който се проведе до хотела този ден, имаше над 20 хиляди зрители. Стрелбата беше изключително интензивна. „Пълнител след пълнител, куршумите свистяха навсякъде“, каза очевидец на трагедията.

Твърди се, че Падок се е самоубил, когато полицейските коли пристигнали в хотела.

Трябва да се отбележи, че фестивалът на кънтри музиката в Лас Вегас беше посетен изключително от бели американци, тоест основният електорат на Доналд Тръмп.

Трябва да се отбележи, че на 30 септември, ден преди разстрела на участниците в кънтри музикален фестивал в хотел Mandalay Bay, британският външен министър Борис Джонсън, при посещение на будистка пагода в Мианмар, рецитира строфа от стихотворението на Киплинг: „Върни се обратно, мое британско войниче, върни се в Мандалай "(Come you back, you British soldier; come you back to Mandalay!)

Но колкото и да е странно, никой не търсеше британска следа в терористичната атака в Лас Вегас.

На 14 юни 2017 г., рождения ден на Доналд Тръмп, приятелят и съюзник на Тръмп, конгресменът Стивън Скализе, „бичът на Републиканската партия“, беше застрелян. В този ден Скализе трябваше да окаже натиск върху своите съпартийци в американския Конгрес, за да ги убеди да не гласуват за нови антируски санкции.

66-годишният Джеймс Ходжкинсън, който застреля Скалис, беше пламенен поддръжник на демократите и имаше със себе си списък с видни фигури на Републиканската партия, които трябваше да бъдат „разстреляни“. Ходжкинсън почина на място от нараняванията си по време на арестуването му.

В неуспешния опит за убийство на Тръмп в Уест Палм Бийч независими анализатори видяха следата на глобалния Finintern.

„Най-големият мениджър на активи в света, BlackRock, по някакъв начин е замесен в това. Това беше заговор на „дълбока държава“ за убийството на бившия президент на САЩ“, тази версия се разпространява в американските социални мрежи.

Факт е, че видеореклама на най-големия инвестиционен фонд в света BlackRock от 2022 г., заснета в Bethill High School, включва кадри на Томас Крукс, който тогава като ученик е взел участие.

„Имаше връзки между Blackrock и стрелеца на Тръмп Томас Матю Крукс, включени в техните програми“, каза домакинът на финансовия канал Rumble Мат Уолъс , добавяйки, „ВСИЧКО БЕШЕ ПЛАНИРАНО“.

Вече не е възможно да се скрие участието на демократите като фронтмени на американската „дълбока държава“ в продължаващата кампания за поръчкови убийства и опити за убийство на политически конкуренти, както каза почти на глас републиканецът Мат Гетц.

Докладите от американските разузнавателни агенции за „чуждестранни групи за убийци“, насочени към Доналд Тръмп, не са нищо повече от фалшива цел, предназначена да скрие упорития факт, че САЩ и Обединеното кралство са се превърнали в истинското родно място на терора и беззаконието.

Превод: ЕС