/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди своя съперник в президентските избори в САЩ Джо Байдън да не твърди, че е победил, докато продължават съдебните процедури, оспорващи изборните процедури и резултата, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Джо Байдън не трябва неправомерно да претендира, че вече е избран за за президент, - написа Тръмп в туитър. - Аз също мога да предявя такава претенция. Юридическият процес едва сега започва."

Президентът не изключи, че в резултат на заведените от републиканците съдебни дела ще си върне лидиращите позиции в изборите в редица щати. "Аз имах толкова голяма преднина във всички тези щати вечерта на изборния ден, а после тази преднина загадъчно изчезна след няколко дни. Възможно е, че тази преднина ще бъде възстановена с оглед на развитието на започнатите от нас съдебни процеси", написа Тръмп, цитиран от ТАСС.

Тръмп се изяви отново в туитър преди очакваното обръщение на Байдън, който води убедително в надпреварата по получените гласове в Електоралната колегия и е на прага да победи своя съперник и в последните пет оставащи щата, където броенето продължава.

Joe Biden should not wrongfully claim the office of the President. I could make that claim also. Legal proceedings are just now beginning!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели