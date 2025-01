/Поглед.инфо/ Някои животински видове са естествени резервоари за предаване на зоонозни инфекции към целевите страни

В САЩ е публикуван патент за технология за работа със стволови клетки от прилепи . Изследването е финансирано от агенция DARPA на Пентагона и директно от Министерството на отбраната на САЩ. Сред авторите е Адолфо Гарсия-Састре , експерт по „усилване на функциите“ на.вирусите.

Същността на патентованата технология е проектиране на стволови клетки от прилепи с въведени в тях „вирусни нуклеинови киселини“.

Както знаете, прилепите са естествен резервоар на най-опасните вируси – от коронавируса SARS-CoV-2 до вируса Ебола.

Що се отнася до коронавируса COVID-19, той беше изкуствено създаден, както писахме , през 2015 г. в Съединените щати от международна група учени.

Групата беше ръководена от Vineet D. Menachery, доцент в редица американски университети, чието основно място на работа е Galveston National Laboratory (GNL) към Тексаския университет.

На 9 ноември 2015 г. най-авторитетното медицинско списание в света, Nature Medicine, публикува статията „Подобен на SARS клъстер от циркулиращи коронавируси на прилепи показва потенциал за поява сред хората“. Първият автор на тази статия е Vineet D. Menachery.

Ето какво пише в тази научна публикация:

„Използвайки системата за обратна генетика на SARS-CoV2, ние създадохме и проучихме вирус - химера, който причинява изблик на прилепен коронавирус SHC014 в адаптиран към мишки гръбнак на SARS-CoV.“

Методът на обратната генетика включва манипулиране на отделни гени. По същество това е проба-грешка. Химерният вирус е хибриден вирус, създаден чрез комбиниране на фрагменти от нуклеинова киселина от два или повече различни вируса. Комбинацията от два патогенни вируса драстично повишава смъртността на новия вирус.

Обърнете внимание, че съавторът на наскоро публикувания в Съединените щати патент относно технологията за работа със стволови клетки от прилепи, Адолфо Гарсия-Састре, е същият експерт в увеличаването на смъртността на вирусите като Vineet D. Menachery.

Авторите на изданието Nature Medicine обясниха, че са създали изключително опасен вирус и обявиха, че „появата на SARS-CoV предвещава нова ера в междувидовото предаване на тежки респираторни заболявания с глобализация, водеща до бързо световно разпространение и огромни икономически последици. ”

Тази публикация е убедително доказателство, че химерният коронавирус SARS-CoV е изкуствено създаден в САЩ под ръководството на известен американски вирусолог от лабораторията в Галвестън.

Изследванията на лабораторията се финансират, пише италианският експерт Беатрис Кавали, "от Пентагона, американските центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC), федералните агенции и, разбира се, биофармацевтичната индустрия."

Девет години след създаването на коронавируса, Съединените щати, с грантове от Пентагона, разработиха по-модерна технология за използване на прилепи за пренасяне на смъртоносни вируси.

Защо са избрани прилепите за това? Факт е, че те са естествен резервоар за пренос на зоонозни инфекции към целевите държави.

Междувременно темата за биотероризма, тоест умишленото заразяване на животни и птици с опасни патогенни щамове, е обект на изследване от много години в Американския национален център за биотехнологична информация (NCBI). Статията Animals as Sentinels of Bioterrorism Agents, публикувана на уебсайта на NCBI, е цитирана от вирусолози от много страни по света, без да знаят, че именно NCBI наблюдава, както писахме , биотерористичните разработки на Пентагона.

„Потенциалното използване на животни като стражи /стражеви наблюдатели/ за биотерористична атака срещу хора може да се разграничи от потенциала за директни атаки срещу животни от селскостопанско значение (агротероризъм)“, препоръчва NCBI .

Така е, когато някой пише за това, което прави.

Що се отнася до прилепите, NCBI ги смята за „отличен стражеви модел“ за всички видове вирусни инфекции.

Биологичните лаборатории на Пентагона провеждат широкомащабни изследвания на голямо разнообразие от животни като „стражи“ за широк спектър от инфекции.

NCBI в продължение на много години наблюдава изследванията на „сентинелни /стражеви/ стада говеда, използвани за наблюдение на разпространението на арбовируси и техните вектори в Австралия и САЩ“.

Последствията от тези „изследвания“ трудно могат да се нарекат положителни.

В Казахстан през 2023 г., както писахме , имаше масови епидемии сред камили, коне и крави. Миналата есен имаше масова смърт на едър рогат добитък в Бурлински район на Западноказахстанска област, където умряха стотици крави. През февруари 2024 г. е настъпила масова смърт на коне в село Торткол, Бухар-Жирауски район, Карагандинска област на Казахстан, съобщава агенция Kazinform.

Видео от 12 април 2023 г., публикувано от China Daily, твърди , че казахстанските биологични лаборатории се управляват от Съединените щати и провеждат тайни биологични изследвания за предаването на вируси от камили на хора, за да навредят на Китай, тъй като камилите са транс - гранични животни и постоянно мигрират от Казахстан към Китай и обрано.

През май 2021 г. столицата на Киргизстан беше домакин на конференция „Санитарните станции на Пентагона: система от биологични лаборатории в постсъветското пространство“, на която присъстваха представители на обществени организации от Русия, Киргизстан, Казахстан, ДНР, САЩ и Израел.

На конференцията беше обърнато внимание на факта, че наскоро Пентагонът в своите биологични лаборатории в Централна Азия започна проекти за преместване на „животни от местната фауна“, заразени със смъртоносни вируси, на територията на съседни страни. Ставаше въпрос по-специално за броя на камилите.

По-рано на портала „Ехото на Казахстан“ беше съобщено , че проектът „Камилите като стражеви бионаблюдатели: рискът от предаване на вируси от камили на хора“ е стартиран в централноазиатските биологични лаборатории на Пентагона. Цялата работа се контролира от агенцията на Пентагона DTRA.

Към изпълнението на тази поръчка на Пентагона са привлечени също Казахският изследователски институт по проблемите на биологичната безопасност, Централната референтна лаборатория (CRL) в Алмати, Институтът по проблемите на биобезопасността на Таджикистан, Калифорнийският университет в Дейвис в САЩ, Военноморският медицински изследователски център на САЩ и Медицинското училище Дюк - Нуса в Сингапур.

През пролетта на 2023 г. швейцарското научно издателство MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute), което работи в тясно сътрудничество с NCBI, публикува статията Horses as Sentinels for the Circulation of Flaviviruses in Eastern – Central Germany („Конете като стражеви наблюдатели на циркулацията на флавивируси в Източна и Централна Германия“).

Конските вируси са изследвани в Германия, ала се тръшнаха конете в Казахстан.

Скорошна публикация на уебсайта на NCBI обсъжда „изследване на генотоксични агенти“ в кръвта на прилепи „в Колумбийския Карибски регион“.

Трябва ли колумбийците да започнат да се тревожат?

Превод: ЕС