/Поглед.инфо/ Политически консултант от Тексас е арестуван за измама с избирателни гласове, след като действията й бяха разкрити в множество видеоклипове на "Проджект Веритас", в които тя призна, че е събирала бюлетини и е била платена да "нагласи гласуването на Байдън".

Главният прокурор на Тексас Кен Пакстън обяви ареста на Ракел Родригес в сряда.

В публично изявление Пакстън нарече твърденията, че няма измама на изборите, "неверни и подвеждащи".

"Мнозина продължават да твърдят, че няма такова нещо като измама на изборите. Винаги сме знаели, че подобно твърдение е невярно и подвеждащо и днес имаме допълнителни твърди доказателства", категоричен бе прокурорът.

"Това е победа за изборна почтеност", каза той, като каза, че видеоклиповете на "Проджект Веритас" са били една причина за стартирането на криминалното разследване за изборни манипулации и измами.

"За тези в медиите, които казват, че няма такова нещо като измама на изборите и това, което правим, не е нищо повече от опит за подкопаване на изборите, СЛОЖЕТЕ СИ КОЛАНИТЕ!" - написа в Туитър основателят на "Проджект Веритас", Джеймс Окефе, празнувайки новините за ареста на участвалата в измамите координаторка.

След това той директно назова представители на медиите, които уж опровергаха твърденията за измама на изборите, прокарани от президента Доналд Тръмп и неговите поддръжници.

На снимката: Жената, която е купувала гласове за демократическия кандидат Джо Байдън.

Във видеоклипове със скрита камера, Ракел Родригес може да бъде видяна да убеждава поне един избирател да промени предпочитанията си от републикански на демократична.

Освен това, тя се вижда да дава подаръци на един и същ възрастен гражданин, който нарушават изборните закони.

Родригес признава, че често дава подаръци на възрастни и бивши затворници в замяна на гласове за определени кандидати и казва, че е платена за работата си.

"Да, аз подготвям гласовете на Байдън, но искам да кажа, че няма да го направя безплатно - с други думи, ако не ми платят, аз съм като "извинете ме?!" казва жената на видеото.

Родригес не уточни кой, ако някой е платил за гласовете за Джоузеф Байдън, но твърди, че много републикански служители и представители в Тексас се опитват да "помогнат" в това начинание.

Тя също така идентифицира многобройни местни държавни служители, за които е помогнала да съберат и получат гласове в замяна на пари или политически услуги.

Родригес е обвинен в "изборна измама, незаконно гласуване, незаконно подпомагане на хората, гласуващи по пощата, и незаконно притежаване на официална бюлетина".

В един видеоклип на "Проджект Веритас" тя призна, че това, което прави, е незаконно и "може да влезе в затвора". Сега жената е застрашена от до 20 години затвор за предполагаемите си престъпления.

Въпреки че Родригес основно признава за измама на местните избори, теориите за измами на президентските избори се превърнаха в особено актуален въпрос след щурма на Капитолия на Съединените американски щати миналата седмица от поддръжниците на президента Доналд Тръмп.

Бунтът настъпи веднага след реч на президента, в която той продължи да твърди, че е спечелил изборите, въпреки че многобройните му опити да отмени резултатите в съда не доведоха до никъде.

"Изборните представители току-що арестуваха Родригес в Тексас. Може би журналистите трябва да правят повече разследващи репортажи, вместо наратив", каза Джеймс Окефе по този повод.

В същото време, Уолф Блицър цитира публикация на Ню Йорк Таймс, в която се казва, на първата страница на реномираното издание, че не е имало никакви изборни измами.

Оттогава демократите прокарват възможни действия, които Конгресът може да предприеме, за да заглуши теориите за измами както от медиите, така и от републиканските законотворци.

Представителят Александрия Окасио-Кортес (демократка от Ню Йорк) тази седмица предложи да се проведе комиия на Конгреса, която да "овладее медийната среда" и да предотврати продължаването на разпространението на "фалшивите твърдения" за измами на президентските избори.

Представителят Джейсън Кроу (демократ от Колорадо) също заяви в сряда, че той и други депутати обмислят да предприемат действия за порицание или експулсиране на членове на Републиканската партия от Конгреса, които продължават да твърдят, че е имало измама на президентските избори, като например представител Марджори Тейлър Грийн (републиканка от Джорджия).

Превод: СМ

