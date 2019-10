/Поглед.инфо/ Качеството на отразяването от родните медии на импийчмънта на Тръмп не престава да ме удивява. Фактически, вече се разкри аферата на ЦРУ и демократите с доноса срещу Тръмп за Украйна, а в родните медии не се чува нищо.

В предишните епизоди на минисериала „Войната на Тръмп”, който влезе във втори сезон – „Украингейт”, ние разбрахме откъде е къртицата и защо САЩ влизат в конституционна криза, а демократите на свой ред обсъждат ареста на членовете на администрацията на Тръмп. В този епизод предлагам да разберем как се осъществява аферата с доноса срещу Тръмп.

И така, в миналия епизод разбрахме, че доносникът срещу Тръмп е бил офицер от ЦРУ и вчера втори информатор даде показания срещу президента. По-рано разказах, че според вътрешните регламенти на Генералната инспекция на разузнавателната общност (ICIG) доносите на осведомителите трябва да се разглеждат, единствено ако осведомителите са непосредствени и косвени свидетели на едно или друго нарушение. Но след получаването на доноса срещу Тръмп ICIG трябва да измени собствения си регламент и да допусне на разглеждане доноси, които съдържат единствено слухове.

На 4 октомври на изслушване в комисията по разузнаването на Камарата на представителите генералният инспектор на ICIG Майкъл Аткинсън отказа да разкрие защо неговото ведомство със задна дата е внесло изменения в ключовите положения и правила за осведомителите след постъпването на доноса срещу Тръмп. Той започва да твърди, че правилата са изменени още през август, но на сайта на ICIG старите правила висят до 24 септември и на питането на медиите за новите неговият офис не е отговарял. В интервю представителят на републиканците в комисията по разузнаване Девин Нунес посочва изменения в правилата, които изключват наличието у осведомителя на информация от първа ръка. „Това ръководство, то измени правилата заради осведомителя”, заяви Нунес. „Аткинсън признава това в собствените си показания”. Впрочем в тях е посочено, че осведомителят наистина е попълнил стар формуляр за донос, в който има искане за наличие на информация от първи ръце.

В друго интервю Нунес поясни: „ICIG или е напълно некомпетентно, или е част от дълбоката държава”. Има множество въпроси, на които те трябваше да отговорят, защото те съзнателно са изменили формуляра и изискванията за доноса, за да са сигурни, че този донос ще стане публичен”. „Така че те или са некомпетентни, или са замесени в тора и ще им се наложи да отговарят. Обещавам ви – няма да се откажем, докато Аткинсън не разкаже истината за това, което се е случило”, допълни Нунес.

Публикувано е и заключението на правното управление на Министерството на правосъдието на САЩ по повод решението на ICIG за признаването на доноса на Тръмп за документ с „неотложно безпокойство“ – това е правен термин, чието наличие води до разглеждане на доноса в Конгреса. В заключение черно на бяло е написано, с позоваване на нормативните актове, че доносът срещу Тръмп не трябва да се признава за информация за „неотложно безпокойство“, защото тази формулировка може да се използва единствено в тези случаи, когато нарушението на установеното законодателството е допуснато от членове на разузнавателната общност на САЩ или са нарушени процедурите за управление или финансиране на разузнавателната дейност. Президентът на САЩ не е член на разузнавателната общност и не е осъществявал разузнавателна дейност по време на разговора с чуждестранния президент. По този начин ICIG няма никакви основания да насочва доноса срещу Тръмп в комисията по разузнаване на камарата на представителите. В ICIG са можели да изпратят доноса единствено в отдела за наказателни производства на Министерството на правосъдието, където в последствие доносът да бъде признат за необоснован, защото не съдържа нарушения от Тръмп на правилата за финансиране на избирателната кампания.

Аферата изглежда по следния начин: На 12 август ръководството на ЦРУ (никой друг не може да събере толкова широк спектър компрометираща информация без да излезе от служебните си пълномощия) подготвя доноса срещу Тръмп. ICIG признава доноса за документ с „неотложно безпокойство“ и го изпраща в комисията по разузнаване на Камарата на представителите в ръцете на демократа Адам Шиф, който отрано е запознат със съдържанието на разговора между Тръмп и Зеленски. На 12 август, под ръководството на Пелоси, излиза нова редакция на правилата на Камарата на представителите за процедурата на импийчмънт на президента на САЩ, в съответствие с която основната роля при разследването на импийчмънта е дадена на комисията по разузнаване. От 28 август Шиф започва да засяга украинската тема в делата на Тръмп. На 13 септември Шиф извика пред комисията Джоузеф Магуайър, изпълняващ задълженията на директор на Националното разузнаване, обвинявайки го в укриване на доклада на информатора за „неотложно безпокойство“. На 18 септември в контролираните медии започват да говорят за някаква тайна договореност на Тръмп с лидер на чужда държава, всички веднага започват да спекулират за Русия, така вдигайки шум. На 19 септември The New York Times и The Washington Post съобщават, че доносът на информатора е свързан с Украйна, а Шиф заплашва със съдебен иск, ако доносът на информатора не бъде представен в Конгреса. На 22 септември Пелоси иска доносът да се предостави в Конгреса. На 24 септември Тръмп съобщава, че ще публикува стенограмата от телефонния разговор със Зеленски, но в същия ден Пелоси започва да говори за началото на процедурата за импийчмънт на Тръмп.

Но схемата даде дефект, Тръмп на следващия ден публикува стенограмата от телефонния разговор и интересът към съдържанието на доноса намаля силно. При това последователите на Тръмп посочиха, че в опита да закрият за противника дори теоретичната възможност да очертае кръга на вероятните доносници, ЦРУ в доноса си не е показало като очевидец и на какви събития е техният осведомител. Във връзка с това ICIG трябва със задна дата да поправи собствените си правила и да изключи от тях изискването за наличие у осведомителя на информация от първа ръка. Също се случи неочакваното – либералното издание The New York Times, чуло компромата срещу Тръмп, внезапно издаде компромат за демократа Шиф, съобщавайки, че той е разбрал информацията от осведомителя още преди да направи доноса до инстанциите. Така той направи политическия мотив на доноса очевиден за всички. Също така това говори за нарушаване на процедурите от осведомителя – агент на ЦРУ, защото той е трябвало да разкаже за лицата, с които споделя компрометиращата информация, но не прави това и ICIG сега ще трябва да направи проверка по повода, всъщност по отношение на самата себе си.

Характерното в тази ситуация е, че дори либералният The New York Times, подкрепящ демократите, трябва да издаде компромат срещу Шиф, а това значи, че той е бил максимално достоверен и от надежден източник.

Още трябва да се отбележи, че дори и ЦРУ сега няма надеждни информатори в Белия дом. С разговора между Тръмп и Зеленски им се получи игра на „развален телефон“ и осведомителят е предал изобщо не това, което е трябвало. В играта се е наложило да пуснат втори доносник, който уж има по-детайлна информация по „Украингейт“ и е очевидец на някакви събития. Неговият адвокат е същият Марк Зайд, както и при първия. В биографията на Зайд има тесни контакти с ръководителя на Демократите в Сената – Чък Шумър, както и с Хилари.

Превод: В.Сергеев

