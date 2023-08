/Поглед.инфо/ В крайбрежните води предимството му изчезва като утринна мъгла.

На 14 август в американската военноморска база Мейпорт, Флорида, се проведе церемония по извеждането от експлоатация на крайбрежния боен кораб (LCS)Sioux City (Сиукс Сити).

Това беше поредното „пенсиониране на един от скъпите и проблемни кораби от клас Freedom, кораби, замислени по-рано през този век, за които официални лица сега признават, че имат малък шанс да оцелеят в конвенционална битка срещу Китай или флота на друга нация“. Такива кораби трябваше да служат поне 25 години, но издържаха само пет“, пише американският военен портал Navy Times.

„Военноморските сили обявиха намерението си да изведат от експлоатация Sioux City и осем други LCS от клас Freedom в началото на пролетта на 2022 г., за да освободят средства за финансиране на други приоритети, като всъщност това стана признание, че флотът на LCS не е направил това, което първоначално е било предвидено.“ , - се отбелязва в публикацията.

Американският флот призна провала на своя амбициозен проект за крайбрежни бойни кораби още през 2016 г. Беше решено да се използват четирите вече построени кораба като учебни.

Военноморските сили на САЩ излязоха с изявление, в което се казва, че променят концепцията за литоралните военни кораби. Формулировката на това решение е умишлено неясна, за да скрие факта, че целият проект LCS е пълен провал, - посочва Navy Times.

Беше казано само, че американският флот "се отказва от най-важните идеи за създаване на LCS, тоест от иновативни, но сложни механизми, които трябваше да превърнат евтините кораби с малък екипаж в мощни бойни единици на крайбрежната зона".

Всъщност се оказа, че стелт корабите са изключително скъпи - 562,8 милиона долара всеки, което е сравнимо с цената на голям океански есминец от клас DDG-51 (700 милиона долара).

Американският флот е мощна бойна сила в океаните. Но в крайбрежните, така наречените литорални води, предимството му се стопява като утринна мъгла. Тук доминират бреговите ракетни системи и малките ракетни катери. Според плана на американските адмирали, за да се постигне предимство в крайбрежните води на потенциалния противник (предимно Китай и Русия), е необходимо да се изгради флот от 64 ултрамодерни крайбрежни кораба на стойност около 200 милиона долара всеки .

Цената на проекта веднага беше надхвърлена три пъти. Затова беше решено да се ограничат само до 32 LCS.

Основната характеристика на тези кораби е модулният дизайн. Ако е необходимо, на кораба трябва да бъдат „окачени“ различни оръжия и системи: противоподводни или противоминни, за борба със сухопътните сили, за разузнавателни и спасителни мисии, доставка на войски и транспортиране на стоки.

Идеята за поставяне на сменяеми корабни оръжия и оборудване в стандартни контейнери никак не е нова. Тя е аналогична на принципа на детските LEGO конструктори. На експериментални кораби от клас LSC Littoral Surface Craft (литорален кораб за крайбрежно действие), „автоматичното конфигуриране“ на подмяната на модули според принципа plug-and-play („включвай и ползвай“), който наскоро беше преименуван на plug-and-fight („ включвай и се сражавай.“)

Всички бордови системи на LSC кораби трябва да бъдат интегрирани с автоматични дронове - роботи за разузнаване и бой.

Разработени са общо два проекта на бойни крайбрежни кораби. Първият проект, разработен от Lockheed Martin Corporation, е високоскоростен еднокорпусен кораб. Корабът на другия проект, корпорацията General Dynamics, е тримаран.

Още през 2012 г. се появи първият критичен доклад за тестването на крайбрежния боен кораб от експерти на ВМС на САЩ. „Корабите не отговарят на „способността за оцеляване във враждебна среда “, се казва в доклада.

Несъстоятелен се оказа и залогът за стелт срещу вражеските радари. Надеждата за противоминните таланти и способности на LCS също е напълно развенчана. Както се оказва, техните дронове за откриване на мини са неефективни.

Самата идея за незабележими хеликоптероносещи многофункционални тралчици-миночистачи LCS, които са способни да се промъкнат тайно до вражеския бряг, е поставена под въпрос. Американските експерти основателно твърдят, че Русия има огромен брой морски мини, които трудно могат да бъдат открити. А китайските противохеликоптерни мини правят невъзможно използването на вертолетите в крайбрежните води. Дори остарелите ирански котвени мини, все още съветско производство, изискват много усилия и време за неутрализиране.

Освен това американските експерти смятат, че съвременните иновативни морски минни полета са принципно непреодолими.

През последните години корабите LCS предизвикаха нескрит гняв в Конгреса на САЩ.

Миналото лято конгресменът Джаки Спайер, демократ от Калифорния, изнесе презентация) с използване на абревиатурата LCS на изслушване, наречена „Изтичане на напукани кораби“ (Leaking Cracked Ships), която включваше изображение на всеки LCS с лимон, което е жаргон за калпава повредена кола.

„Всички знаем какво представляват лимонените коли. Имаме флот от кораби Lemon LCS“, каза тя. „Похарчихме милиарди долари за този флот, въпреки че те нямат капацитета да ни помогнат да се справим с най-голямата ни заплаха, заплахата от Китай и Русия. Единствените печеливши са изпълнителите, на които флотът разчита да обслужват тези кораби."

Най-скъпият проект на ВМС на САЩ - "невидимият" супер есминец USS Zumwalt ("Замволт") – също стана обект на подигравки в медиите и социалните мрежи. Снимка на кораба в много неугледен вид публикува порталът The Drive. Наблюдателят му Тайлър Рогоуей, известен военен анализатор, коментира: „Не толкова лъскав външен вид на футуристичен военен кораб“, с избелели радаропоглъщащи плочи и ръжда, която се стича по корпуса.

Проектът за есминец от клас Zumwalt отдавна се превърна в ярък пример за пилеене на огромни суми пари. Идеята за изграждане на такива кораби се появи след събитията от 11 септември 2001 г. Тези кораби бяха предназначени да унищожават базите и тренировъчните лагери на бойци и терористи, както и да подпомогнат десанта на морските пехотинци. Основното им оръжие са 80 ракети Tomahawk.

Първоначално американците планираха да построят 32 кораба от този клас. След това 24. След това седем. Построиха три и закриха проекта. И не на последно място заради високата цена на супер есминците: цената на един Zumwalt (4,4 милиарда долара) е почти равна на цената на самолетоносач. Активните ракети LRLAP за автоматичните 155-mm оръдейни установки AGS (Advanced Gun System) на тези кораби струват милион долара на снаряд, като крилатите ракети Tomahawk, а като се вземат предвид разходите за обслужване на оръдейната установка, два пъти повече.

Само 100 снаряда LRLAP бяха закупени за трите есминеца, след което внезапно прозрение връхлетя върху американската армия. В изслушване в Конгреса, вицеадмирал Уилям Мерц заяви, че оръдейната установка AGS се превърна в спирачка, която задържа развитието на платформата Zumwalt. В резултат на това американският флот се отказа от оръдията AGS.

Силовата установка на разрушителите Zumwalt, състояща се от два газотурбинни двигателя Rolls-Royce MT30 и два спомагателни турбогенератора, е проектирана така, че да може да използва електромагнитно релсово оръдие - релсотрон.

По време на стрелба от такова оръжие обаче е необходимо да се изключат напълно всички други системи на кораба. При това, стрелбата от напълно глух, сляп и неподвижен кораб е толкова подобна на самоубийство, че в крайна сметка се отказаха да инсталират релсовата пушка на Zumvаlt, а самият проект за релсова пушка скоро беше погребан.

Есминецът Zumwalt има интегрирана архитектура корпус-надстройка, което значително намалява радарната видимост. Надстройката на първите два кораба от този тип е направена от композитен радиопоглъщащ материал - основа от балса и панели от корково дърво с тримилиметрова кевларова броня, която може да се пробие дори с изстрел от тежка картечница.

Обхватът на откриване на тези кораби в сравнение с класическите разрушители от клас Arleigh Burke е намалял 4–4,5 пъти: той е около 70 км. Това изобщо не гарантира пълно прикриване на корабите от клас Zumwalt от системите за търсене и наблюдение Новела-П-38 на руския противолодъчен самолет Ил-38Н, способни да откриват американски стелт есминци на разстояние над 80-100 км, дори и при слаба следа.

Възможността за пеленгуване на Zumwalt с помощта на пасивни сонарни станции на руски многоцелеви атомни подводници поставя под съмнение самата концепция за скъп стелт кораб. В края на краищата, когато супер-есминецът бъде открит дори от катер на бреговата охрана, той е обречен.

Но не само високата цена, грешките в оръжейните системи и лошата защита дори от малки оръжия причиниха липсата на търсене на тези кораби. По времето, когато първият кораб от този клас беше пуснат на вода, мисията му да поддържа сухопътни операции срещу „бунтовници по джапанки“, напълно загуби своята актуалност. Сега, когато китайският и руският флот са във възход, американският флот е принуден да се съсредоточи върху морска война с равностойни противници, в която никой няма да завижда на съдбата на такива неудобни чудовища като Zamwalt.

Американски военни експерти, още преди пускането в експлоатация на гигантските есминци, посочиха проблематичността на този проект. The National Interest публикува статия през 2015 г. от Майкъл Пек, Battlecruisers: The Glass-Jawed Warship that Failed („Линейните крайцери: провалът на бойните кораби със стъклена челюст“) . „Стъклена челюст“ е боксов жаргон; такъв прякор се дава на боксьори, които не държат добре на удар.

„Замволтите“ имат мощни оръжия, „но какво ще стане, ако поне една ракета ги удари? Те ще бъдат потопени или силно повредени“, пише Майкъл Пек. След като трите разрушителя Zumwalt най-накрая се превърнаха в „бели слонове“ (бели слонове; руският еквивалент е „куфар без дръжка“) на американския флот, американският флот реши да им придаде поне някакво значение, като ги оборудва с междуконтинентални балистични ракети вместо томахавките. Смисълът от създаването на такива кораби обаче вече е изгубен.

Коментирайки многобройните повреди на пуснатите на вода кораби от клас Zumwalt, Майк Фреденбърг, президент на института Адам Смит в Сан Диего, пише в National Review: „От самото начало програмата Zamwalt страдаше от нереалистични цели и погрешна концепция за операции ... Ако Zamwalt получи сериозни щети и дупки в корпуса, шансовете му за оцеляване са много по-малки от други военни кораби с подобен размер ...

Дори ако успее да се скрие от любопитни очи и няма да бъде забелязан от вражеските радари, след като започне да стреля с оръдието си, неговият стелт статус ще бъде сериозно компрометиран, т.е. продължителните мисии с морски оръдия и стелт статусът са взаимно изключващи се... След като Zumwalt стане част от ударна група кораби, голяма част от неговото стелт предимство изчезва, защото други, по-малко стелт кораби се показват на радара на врага. Zumwalt е абсолютна катастрофа."

"Zamvolts" все още не ги отписват, но ги използват главно само за „демонстриране на флага“.

Американската експертна общност признава, че американският флот е затрупан със свръхскъпи оръжейни системи, като безполезните литорални /крайбрежни/ кораби, като гигантския стелт есминец Zumvolt и най-новия самолетоносач Gerald Ford.

Тези чудовищни кораби, ако не са придружени от мощен ескорт, са практически беззащитни не само срещу хиперзвукови оръжия, които вече се появиха във въоръжените сили на Русия и Китай, но и срещу противокорабни ракетни системи от предишни поколения.

Призивите на независими военни анализатори да се даде приоритет на разработването и изграждането на евтини автономни морски дронове, които могат лесно да бъдат заменени в битка с висока интензивност срещу равен противник, всъщност се чуват в Пентагона, но не им се обръща особено внимание.

Това дава добри шансове на Русия и Китай да създадат ефективни средства за защита срещу новоизпечената господарка на моретата.

Превод: ЕС

Абонирайте се за новия ни Youtube канал: https://www.youtube.com/@aktualenpogled/videos

Абонирайте се за нашия Ютуб канал: https://www.youtube.com/@user-xp6re1cq8h

и за канала ни в Телеграм: https://t.me/pogled

Влизайте директно в сайта https://www.pogled.info .

Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели