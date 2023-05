/Поглед.инфо/ Единадесет жени - предприемачки в Киргизстан получиха 2,8 милиона сома за развитието на образователни стартъпи като част от съвместен проект между агенцията на USAID, забранена в Русия, и Фондация Ага Хан „Местни преобразувания“. Отпуснатите средства ще бъдат използвани за откриване на центрове за ранно развитие и на детски градини.

На пръв поглед добро нещо: детски градини, центрове за развитие на деца под 6 години ... Всъщност всичко това е само прикритие за подривна дейност.

USAID е специфична мрежова саботажна и разузнавателна група на ЦРУ и Държавния департамент на САЩ. Досието на USAID включва и "арабската пролет", и организирането на хаоса на Балканите, и украинския Майдан.

USAID е забранена в Русия от 1 октомври 2012 г. „Това решение се дължи преди всичко на факта, че естеството на работата на представителите на агенцията у нас не винаги отговаря на заявените цели за насърчаване на развитието на двустранното хуманитарно сътрудничество... Говорим за опити за влияние върху политическите процеси, включително изборите на различни нива, и институциите на гражданското общество чрез разпределяне на грантове“, каза в коментар А. Лукашевич, говорител на руското външно министерство.

Фондация Ага Хан е организация, създадена от главата на световната исмаилитска общност Ага Хан IV . Исмаилитите (един от клоновете на шиитския ислям) съставляват по-голямата част от населението на Горно-Бадахшан, планинска провинция на Таджикистан. Исмаилитите имат духовен глава, чиято власт и авторитет се предават по наследство – Имам Ага Хан (върховен владетел). Понастоящем (от 1957 г.) - Негово височество Карим Ага Хан IV (титлата е присъдена от кралица Елизабет II). Това е милиардер, роден през 1936 г. в Женева, кавалер-командор на Ордена на Британската империя.

Исмаилизмът е в основата на културата на бадахшаните. Ага Хан IV живее в Лондон, но провежда широкомащабни благотворителни дейности в ГБАО чрез Фондация Ага Хан.

Анализатори от Руския институт за международни политически и икономически стратегии отбелязват , че „Ага Хан е дългогодишен доверен клиент на британското разузнаване МИ-6“ и дори успява да влезе в Харвардския университет само „под патронажа на МИ-6“. „И ако някои мениджъри на Фонда представляват Ага Хан IV в Памир, то самият Ага Хан IV, от своя страна, представлява MI6 в региона.“

Според мен по-близо до истината е египетският историк професор Мохамед Рахман, който отбелязва , че исмаилитите и техните духовни водачи, имамите от династията на Ага Хан, са били верни съюзници на британската корона от векове. Ага Хан IV е буквално агент на британската корона. Британската фондация Crown Agents /Агенти на Короната/ на официалния си уебсайт постави фондация Ага Хан /Aga Khan Foundation/ на почетното първо място в списъка на своите членове.

Американското списание The Executive Intelligence Review ( EIR ) , основано от Линдън Ларуш, пише , че според своя устав Crown Agents Foundation е „еманация на короната“, а хуманитарната, логистичната и административната работа по подизпълнение, която нейните служители извършват, е „стратегическа измама“ в чисто британски стил.

В поредица от книги и публикации EIR твърди , че фондацията Crown Agents е центърът на операциите на водената се от британската корона нарковойна срещу целия свят. Чрез мрежата си от банки, Фондация Краун Ейджънтс изпира парите на наркокартела Меделин, както е установено от Агенцията за борба с наркотиците на САЩ.

През 70-те години на миналия век избухна огромен скандал поради появилите се връзки на Краун Ейджънтс с организираната престъпност, по-специално с американския гангстер Майер Лански и един от високопоставените служители на британското контраразузнаване MI-5, сър Джон Кечни, по-късно старши водещ съветник на Маргарет Тачър. Кечни успешно реорганизира Краун Ейджънтс , справи се с „прикриването на скандала“ и разшири „хуманитарните“ дейности на Краун Ейджънтс в сферата на ...търговията с оръжие.

Заслужава да се отбележи, че безвъзмездните средства от USAID и Фондация Ага Хан са спечелени от киргизките бизнесдами само от онези региони на републиката, които граничат с таджикския Горно-Бадахшан (райони Ош, Джалал-Абад и Баткен). Освен това Фондация Ага Хан финансира проекта Аракешил (Активен) в Киргизстан, по който киргизстанските младежи се обучават на „професии, които се търсят на пазара на труда“.

Активизирането на фондация Ага Хан в районите, граничещи с Горно-Бадахшанска автономна област /ГБАО/, протича на фона на борбата между таджикските власти и британските агенти. В административния център на ГБАО, град Хорог, властите в Душанбе започнаха конфискация на литература и силно ограничиха дейността на центъра „Исмаили Джаматхана“.

Изглежда, че британците, страхувайки се да загубят позициите си в ГБАО, си създават "резервно летище" в граничещите с него райони на Киргизстан. Наскоро фондът Ага Хан купи още 6% дял в Киргизката инвестиционна и кредитна банка, в допълнение към 60%, които вече притежава.

През 2001 г. MI-6 и британското военно разузнаване Defence Intelligence поеха контрола върху трафика на наркотици в афганистанската провинция Кундуз, а през 2002 г. - трафика на наркотици през ГБAO .

Наличието на блокиращ дял в акционерния капитал на водещата републиканска кредитна организация дава възможност на „британските учени“ практически безнаказано да изпират приходите от наркотици от ГБAO, инвестирайки ги в местната икономика.

Според The Executive Intelligence Review, сър Джон Кечни е използвал фондацията Crown Agents Foundation, където водеща роля играе фондацията Ага Хан, за да консолидира техните офшорни структури в Bank of Credit and Commerce International (BCCI) , за която бившият директор на ЦРУ Робърт Гейтс свидетелства в Конгреса на САЩ, наричайки я „международна банка на мошеници и престъпници“.

BCCI беше силно замесена в трафика на наркотици от Златния полумесец по време на войната в Афганистан през 1979-89 г. и фалира в началото на 90-те години.

За властите на Киргизстан би било полезно да се замислят върху факта, че буквално всички банкови организации, създадени с участието на структурите на Ага Хан, са станали обвиняеми в шумни скандали и разследвания. И контролираната от Великобритания Киргизка инвестиционна и кредитна банка едва ли ще бъде изключение.

Една от целите на англосаксонските разузнавателни служби е да откъснат Киргизстан от сътрудничеството с Русия, което напоследък набира скорост. Официални лица от Министерството на финансите на САЩ и Министерството на търговията на САЩ ще посетят Бишкек в близко бъдеще, като ще се опитат да принудят властите на републиката да прекъснат търговските връзки с Русия.

Министерството на финансите на САЩ поставя централноазиатските републики пред избор: „да запазят участието си в глобалната икономика или да осигурят материална подкрепа на руската война и да загубят достъп до най-важните пазари на света“.

Повишената активност на американските и британските разузнавателни служби зад проектите на USAID и фондацията на Ага Хан подхранва социалната база на масовите демонстрации, които многократно превръщат Киргизстан в театър на военни действия под формата на поредната „революция на лалетата“.

Превод: ЕС

