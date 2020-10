/Поглед.инфо/ Ереван и Баку подновиха ангажимента си по примирието, на което се съгласиха миналия месец в Москва, но което беше нарушено и от двете страни.

Това се случи в отделни срещи с американски представители във Вашингтон.

Арменският и азербайджанският външни министри, представящи двете регионални съперничащи си страни, които са в конфликт заради оспорвания регион Нагорно-Карабах, "потвърдиха ангажимента на държавите си да прилагат и спазват хуманитарното примирие от Москва от 10 октомври".

Това съобщиха Съединените щати, Армения и Азербайджан в съвместно изявление, което беше пуснато от американския Държавен департамент в неделя.

Примирието влиза в сила в 08:00 часа местно време, в понеделник.

Khazanchyan

@khazanchyan

#BREAKING: After 3 days of negotiations in the United States, parties reaffirmed their commitment to implement and abide by the humanitarian ceasefire previously announced on October 10, 2020. It'll take effect at 08:00 a.m. (local time) on October 26, 2020. #CeaseAzeriFire

"Американско-арменско-азербайджанско съвместно изявление

Арменският външен министър Зохраб Мнацаканян и азербайджанският външен министър Джейхун Байрамов се срещнаха със заместник-държавния секретар Стефан Бийгън на 24 октомври, 2020 година и потвърдиха ангажимента на страните си да прилагат и спазват хуманитарното примирие от Москва от 10 октомври, които бяха препотвърддени в съвместно изявление на американския президент Доналд Тръмп, френския прездиент Еманюел Макрон и руския президент Владимир Путин.......... Съединените щати ще започнат интензивни преговори между външните министри от съпредседателите на Минската група за да накарат Армения и Азербайджан да се приближат до мирно решение...", се казва в съвместното изявление.

Новият опит за слагане на край на бойните действия между враждуващите страни дойде след серия от срещи между високопоставени арменски и азербайджански дипломати с висши американски представители.

В петък държавният секретар на Съединените щати, Майк Помпео седна отделно на разговори с азербайджанския външен министър Джейхун Байрактар и арменския му колега Зохраб Мнацаканян.

Преговорите също така включиха и съветника на президента Тръмп по национална сигурност, Робърт О'Брайън, който приветства тези новини.

Той добави, че заместник-държавният секретар Стефан Бийгън е играл "важна роля" в дипломатическия пробив.

"Поздравления за всички тях, че се споразумяха да спазват примирието днес", заяви О'Брайън.

"Животи ще бъдат спасени и в двете нации. Държавният секретар Помпео и Стефан Бийгън играха ключова роля. Добра работа", заяви съветникът по национална сигурност на Тръмп.

NSC

@WHNSC

Oct 25, 2020

(1 of 2) “Per @realdonaldtrump, I met with Armenian Foreign Minister Zohrab Mnatsakanyan & Azerbaijani Foreign Minister Jeyhun Bayramov at the White House on Friday and spoke by phone with Prime Minister Nikol Pashinyan & President Ilham Aliyev yesterday.

NSC

@WHNSC

(2 of 2) “Congratulations to all of them for agreeing to adhere to the cease fire today. Lives will be saved in both nations. @SecPompeo & Stephen Biegun played a key role. Well done.” - NSA Robert C. O’Brien

10:47 PM · Oct 25, 2020

Откакто започнаха боевете между Армения и Азербайджан на 27 септември, в това което се превърна в интензивно запалване на териториалния диспут между двете страни, имаше два опита за постигането на примирие.

За съжаление, предишните примирия бързо се провалиха.



Оригиналното примирие от 10 октомври беше постигнато след маратонни разговори в Москва, на които посредник беше руският външен министър Сергей Лавров.

Това примирие беше нарушено само часове, след като влезе в сила, като и Армения, и Азербайджан се обвиниха взаимно в нарушаването и престъпването му.

Вторият опит за постигането на споразумение за спиране на боевете беше на 17 октомври, но и това примирие не продължи дълго.

В отделно изявление в сряда, Минската група, която се съпредседателства от Русия, Франция и Съединените щати заяви, че съпредседателите й, както и двамата външни министри са се срещнали във Вашингтон.

Там те са обсъдили "незабавно хуманитарно примирие и възможни параметри за мониторинг на това примирие".

Освен това се е обсъдило и "начало на дискусията по ключовите и важни елементи на едно всеобхватно решение" на конфликта между Армения и Азербайджан.

Групата заяви, че следващата й среща ще се проведе на 29 октомври в Женева, Швейцария, за да се обсъди пътна карта за "мирно решаване" на конфликта.

Докато американският президент Доналд Тръмп похвали "много добрия прогрес", който заяви, че е постигнат, остава все пак да се види дали най-новото примирие ще издържи по-дълго от кратокрайните предишни две.

Още докато дипломатите бяха заети в американската столица, артилерийският обстрел се интензифицира в Нагорно-Карабах, който е международно призната част от Азербайджан, но населена с етнически арменци.

Има доклади, че столицата на Нагорно-карабах, Степанакерт е била тежко бомбардирана в петък.

