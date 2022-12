/Поглед.инфо/ Американското списание Newsweek ме изненада до дъно. Мислехме, че както в повечето сегашни американски медии, и там работят арогантни полуобразовани хора. Но се оказа по-лошо - идиоти са. В медицинския смисъл, пише руският автор Игор Пшеничников.

Криза на жанра във Вашингтон

Всеки, който в Съединените щати се занимава с творчество в областта на антируските фалшификати, не работи много, за да намери нови истории и сюжети. Спомням си, че „руският агент“ Доналд Тръмп още не беше имал време да седне на президентския стол в Белия дом, когато в британската и американската мейнстрийм преса се появиха „течове“, че новият президент на САЩ е „креатура на Кремъл“ и че Москва се опита усилено да прокара Хилари Клинтън и да номинира Тръмп.

Неподписано „досие“, за което се твърди, че свидетелства за връзките на Тръмп с Кремъл, дълго време се луташе в мрежата. Тогава се оказа, че авторът му е бивш (обаче има ли бивши?) агент на британското разузнаване Кристофър Стийл. Всъщност всичко се оказа празно.

Придирчивият специален прокурор Робърт Мълър, назначен от Конгреса на САЩ да проучи „връзките“ на Тръмп с Путин, не успя да изрови нищо – дори и с „досието“ на Стийл. И тогава се оказа, че Стийл е "нает" от екипа на Клинтън да свали Тръмп.

С една дума, идеята на информационните убийци беше, че „има определен таен агент“, който „знае всичко за Тръмп“. И тъй като той е "таен агент", тогава, разбира се, можете да повярвате на думата му. Това, че по-късно всичко беше опровергано, не е страшно.

Основното е, че в точния момент „агентът на Кремъл“ Тръмп беше силно ударен и в същото време разбиха всички възможности за подобряване на отношенията между САЩ и Русия.

И сега, креативните по отношение на антируските фалшификати, без да се замислят, отново извадиха старата идея с „тайния агент“. Сега това е "агент на ФСБ", който "изтича" информация вече лично за Путин и неговото обкръжение чрез определен герой, чието име уж е Владимир Осечкин.

Неговата „кореспонденция с агента на ФСБ“ – дозирана и порционирана – публикува американското списание Newsweek. То нарича Осечкин „руски правозащитник, който управлява антикорупционния уебсайт Gulagu.net и сега е в изгнание във Франция“.

За да потвърди истинността на глупостите си, Newsweek съобщава, че имейли от „руски информатор“, публикувани от Осечкин, са анализирани от „експерта по ФСБ“ Христо Грозев. Той от своя страна каза, че е показал тези писма на "двама свои действителни контакти във ФСБ, които не се съмняват, че писмата са написани от техен колега".

Кой е "Христо Грозев от ФСБ"? Какви "контакти от ФСБ", които са разпознали колега "по почерк" в имейл? По-голяма глупост е трудно да си представим.

За да отдадем дължимото на Кристофър Стийл, това, което измисли за Тръмп, беше много забавно, изглеждаше вярно и в началото обърка мнозина. Но този път изобличенията на "агента на ФСБ", изпълнени от дуета Осечкин - Newsweek, освен омировския смях, не предизвиква нищо. И така, всички истории по ред.

Бомбардировки над Япония?

Това се казва в първото изтичане на информация от „агента на ФСБ“ от 17 март.

Русия се готвила уж да атакува Япония през лятото на 2021 г., месеци преди президентът Владимир Путин да започне пълномащабно нахлуване в Украйна.

Newsweek, през цялото време цитирайки „имейли на руски агенти“, съобщава, че „през август 2021 г. Русия доста сериозно се е подготвяла за локален военен конфликт с Япония“. „Агентът на ФСБ“ предположил, че „вместо това Русия е решила да нахлуе в Украйна няколко месеца по-късно“. Ами да, какво значение има къде Русия ще нахлуе!

"Увереността, че страните (Русия и Япония) ще влязат в етапа на остра конфронтация и дори война, беше висока. Защо в крайна сметка Украйна беше избрана за войната - този въпрос не е за мен", Newsweek цитира имейл от "агент на ФСБ".

Руският „информатор“, пише Newsweek, „описва подробно движението на хеликоптери за електронна война, насочени към Япония, и как на руската пропагандна машина е даден рязък тласък да заклейми японците като нацисти и фашисти“.

Newsweek отваря очите на света за причината за неуспешната война между Русия и Япония: „Според агента на ФСБ, основният препъникамък между Москва и Токио са Курилските острови.“

Цитирайки друг „експерт по Русия“, списанието пише: „Руснаците сякаш смениха Япония с Украйна“.

„Но като цяло войната беше неизбежна за Русия поради маниакалното желание на нейното ръководство за война", пишат още те.

"И сега основната част от боеспособните части от тази посока (от източната част на Русия) са прехвърлени в Украйна“, списанието продължава да цитира „руския информатор“.

Честно казано, читателю, дори ми е трудно да коментирам това. Мисля, че в Токио, като прочетоха това, също повдигнаха вежди в недоумение.

Бой в Кремъл

Следващата история, която според „агент на ФСБ“ привлича вниманието на читателите на Newsweek, „разкрива гражданска война между най-близките съюзници на президента Путин, докато инвазията му в Украйна продължава да се проваля“. Кой би си помислил!

Оказа се, че последните имейли на агента, датирани през ноември, описват вътрешните вълнения и конфликти в Кремъл, предсказвайки неизбежна гражданска война и че Русия скоро ще потъне в бездна от терор, докато хората се уморяват от война.

Newsweek продължава в стила на детективски роман: „Изобличителят се фокусира върху Евгений Пригожин, съюзник на Путин и основател на групата Вагнер, и чеченския лидер Рамзан Кадиров".

"И Пригожин, и Кадиров продължават да критикуват начина, по който Путин води войната срещу Украйна, и това изглежда, че се подкрепят взаимно в редки прояви на несъгласие", пише той.

Страхувам се, че няма да мога да отговоря на списание Newsweek толкова ярко, колкото Рамзан Кадиров. Но определено бих нарекъл главния редактор на Newsweek „шайтан“.

Newsweek не се отказва. По-нататък в подкрепа на глупостите си изданието цитира мнението на американския мозъчен тръст Institute for the Study of War (ISW), който също оценява, че „Пригожин и неговата военна група могат да представляват заплаха за управлението на Путин“.

Освен това, "агентът на ФСБ" се носи като Остап Бендер или Хлестаков. Оказва се, че ЧВК "Вагнер" планира да "грабне силите за сигурност":

"В началото може да се окаже безсистемен бунт, грабежи и хаотични схватки между всички. Ще се опитам да обясня: борбата на силовите структури с тези на Пригожин, истинска война една срещу друга. Това е лошо, но като цяло неизбежно."

Пауза. Тук читателят трябва да пролее сълза и да продължи да чете: „Или ще има битки между региони за подялба на ресурсите. Или битка между различни сили за контрол над региони или части от Русия.“

„Хаос, гражданска война, колапс – да, всичко предстои. Това е неизбежно", казва офицерът от ФСБ.

"Твърде много в Русия са преминали точката, от която няма връщане. Те планират да бъдат малки царе в областите, които успеят да превземат. поне така си мислят“, пише Newsweek, буквално задушавайки се от възторг от собствената си креативност.

Най-новият шедьовър

А на 25 ноември Newsweek публикува последния шедьовър от "агента на ФСБ". Въпреки че вероятно не е последното:

"Руски информатор смята, че руският президент Владимир Путин е твърде уплашен, за да използва ядрени оръжия във войната си с Украйна."

Я какъв проницателен "информатор"! Това заключение, оказва се, той е направил в имейл „само няколко дни след началото на войната и няколко месеца преди Путин да заплаши, че Русия е готова да използва ядрени оръжия, за да защити териториалната си цялост“.

А мислехме, че лъжица за вечеря е скъпа. А темата за „ядрената война“ в „електронната кореспонденция на агента от ФСБ и правозащитника Осечкин“ възникна именно в момента, когато целият колективен Запад си подмокри гащите след известните думи на Путин за готовността на Русия да се защитава по всякакъв начин.

Препоръка

В края на всяка своя статия от тази поредица Newsweek пише, че списанието се е „обърнало към руското Министерство на външните работи за коментар“. Не знам дали е имало такива призиви и дали е реагирало външното ни министерство.

Ще си позволя да бъда некоректен и ще отговоря вместо нашите дипломати: господа от Newsweek, трудно е да се коментира делириумът на един луд. "Вие не ходете там, а на лекар". Имаше такъв литературен герой - Йозеф Швейк от един прекрасен роман на Ярослав Хашек. Швейк беше признат за "клиничен идиот" и имаше удостоверение за това. И така, на фона на вас, господа от Newsweek, той седи много добре.

Превод: СМ

