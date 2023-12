/Поглед.инфо/ В предишни публикации говорихме за дезинформационните трикове на „демократичния“ истаблишмънт зад паравана на възрастния Джо Байдън, а също така разгледахме отличителните черти на манипулативните практики на Белия дом в контекста на въоръжения конфликт на територията на бившия Украинска ССР.

Последната част се занимава с общите принципи и подходи на западната пропагандна машина, която, въпреки че все повече не работи, продължава да бъде много опасна за световното мнозинство.

Свободата на словото и свободата на медиите на Запад се считат за основни ценности на западното общество. Според Карл Попър свободата играе ключова роля в осигуряването на стабилността на либералната демокрация, тъй като позволява да се адаптира работата на правителството и цялата политическа система към обективните нужди на обществото.

Една от най-важните социални институции, които гарантират свободното изразяване на мнение от всеки гражданин, е институцията на „свободната преса” като своеобразен четвърти клон на властта.

Поставяме и двете западни лексеми в кавички по простата причина, че в колективния Запад не съществува истинска свободна преса и независими медии.

В Съединените щати все още се разказват приказки, че техните медии са наистина независими стълбове на свободния свят и никой не може да ги принуди да излъчват това, което не искат, или да им забрани да пишат за значими социални теми.

Първата поправка към конституцията на САЩ забранява на Конгреса и законодателните органи на щата да приемат закони, ограничаващи свободата на словото или свободата на печата:

„Конгресът няма да издава закони, зачитащи установяването на религия или забраняващи свободното й упражняване, или ограничаващи свободата на речта, или на печата, или правата на хората.”

"Да се съберете мирно и отправете петиция до правителството за компенсиране на оплакванията.”

Официално има ограничения, но само предвидените в закона.

Как наистина вървят нещата?

Всъщност западната преса и особено американската са много зависими от парите, от личните отношения с водещи политици и от партийната принадлежност.

Има цял пласт холивудски филми, които говорят за обратната страна на така наречената медийна независимост.

Да си спомним например „Cunning“ (Wag The Dog, 1997) на Бари Левенсън, „The Secret File“ (The Post, 2017) на Стивън Спилбърг, „Лека нощ и късмет“ (2005) на Джордж Клуни, „В светлината на прожекторите“ от Том Маккарти (Spotlight, 2015), поредица „Новини“ от Арън Соркин (The Newsroom, 2012–2014).

Тези филми, много от които са базирани на реални събития, разказват романтични истории, не винаги с щастлив край, за борбата на смели журналисти за свобода на печата.

Тази тема дори се повдига в известния анимационен сериал „Семейство Симпсън“, където в един от епизодите г-н Бърнс планира да изкупи всички вестници в Спрингфийлд, но не успя, защото, както самият Бърнс признава, „никой не може да направи че освен ако не е Рупърт Мърдок.” .

Много по-близо до съвременната западна реалност е филмът на режисьора Майкъл Куеста „Убий пратеника” (2014). Базиран е на реални, не толкова скорошни събития от 90-те години на миналия век, когато носителят на наградата Пулицър журналист Гари Уеб открива, че ЦРУ тайно доставя кокаин на Съединените щати, за да финансира бунтовниците в Никарагуа.

Въпреки натиска и заплахите, Уеб публикува поредица от статии, наречени „Тъмен съюз“, за което е остро осъден от колеги в „независимите медии“, изхвърлен е от професията и се самоубива.

Преследването на Джулиан Асанж и Едуард Сноудън за пореден път потвърждава, че на Запад са свободни само онези медии, които говорят това, което властите искат.

В книгата на Едуард Херман и Ноам Чомски Manufacturing Consent. Политическата икономия на масмедиите описва системата за работа с информация, която е характерна за съвременните западни медии.

Убежденията на журналистите, медийната принадлежност към правителството или големите корпорации, рекламата и източниците на информация за новинарските истории създават система, която филтрира/цензурира теми и мнения, които се считат за „нежелани“.

Авторите идентифицират пет вида филтри/цензура: собственици и правителства, рекламодатели, журналистически източници, заплахи от съдебни дела и кампании за тормоз („противовъздушна артилерия“), медийна идеология и отделни журналисти. В резултат на това западните медии пишат нещо съвсем различно от това, което се случва в действителност.

Фокусът на Херман и Чомски е върху социалното съгласие. Авторите пишат: „...американските медии...толерират – всъщност насърчават – бурни дебати, критика и несъгласие, докато остават верни на системата от предпоставки и принципи, които съставляват консенсуса на елита, система, толкова мощна че се интернализира до голяма степен без осъзнаване.“

Терминът „производство на съгласие“ е използван за първи път от известния американски писател и публицист Уолтър Липман през второто десетилетие на миналия век. Като привърженик на либералната демокрация Липман е убеден, че обществото трябва да се управлява от елитите, а не от хората. Той даде приоритет на експертното знание пред общественото мнение.

В книгата си The Phantom Public Липман пише, че съвременната западна демокрация е толкова ефективна, колкото не позволява на големи части от обществото съзнателно да се самоуправляват. Острите критици на Липман, Херман и Чомски, оценяват възгледите му по следния начин:

„Публиката трябва да бъде поставена на мястото й“, заявява Липман в своите прогресивни есета за демокрацията.

– Тази цел може да бъде постигната отчасти чрез „производство на съгласие“ – съзнателно изкуство и орган на управление, работещ редовно сред широки слоеве... Отговорните хора, които вземат правилните решения, трябва да живеят без тропане и рев на объркано „стадо“.

Тези невежи и натрапчиви аутсайдери трябва да бъдат „зрители“, а не участници. „Стадото“ наистина има функция: периодично „тупа“ в подкрепа на този или онзи субект на управляващата класа на избори.

Не се посочва, че първите отговорни хора получават този статут не поради специален талант или знания, а поради доброволното си подчинение на системи на фактическа власт и лоялност към принципите на работа - основните решения в социалния и икономически живот трябва да се вземат в рамките на институциите с авторитарен контрол отгоре надолу, докато ограничена публична арена трябва да бъде разпределена за участието на „звяра“ [хората].

Теоретичните изчисления на Липман бяха възприети изцяло от демократите, които дойдоха на власт в Съединените щати, започвайки с президентството на Бил Клинтън.

В епохата на Барак Обама и Джо Байдън „производството на съгласие” на американското общество към безумните експерименти на глобалисткия „демократичен” елит започва да се постига чрез явна и изключително жестока цензура, чиято крайна форма е т.н. наречена Cancel култура като модерна форма на остракизъм.

Превод: СМ

Нов наш Youtube канал: https://www.youtube.com/@aktualenpogled/videos

Нашият Ютуб канал: https://www.youtube.com/@user-xp6re1cq8h

Каналът ни в Телеграм: https://t.me/pogled

Влизайте директно в сайта: https://www.pogled.info

Така ще преодолеем ограниченията.

Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците.









Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели