/Поглед.инфо/ Многофункционалните корвети на Висби в Швеция са едни от най-модерните военни кораби в света. Преди време в интернет се появи снимка, на която можете да видите радарния подпис на шведския невидим кораб.

В края на ноември това изображение се появи на Reddit . Потребителят, който го е публикувал, твърди, че е направил снимка на борда на товарен кораб, на една и половина мили (малко по-малко от 2,5 км), от който е бил един от шведския Висби. От снимката се вижда, че на екрана на търговски навигационен радар корветата изглежда като малка точка в сравнение с цивилните кораби.

"Демонстрация на секретността на корветата "Висби" на разстояние 1,5 мили на радара на търговската флота на X-лентата", пише авторът на картината.

"Виждате отражението на радарния сигнал, или по-скоро почти пълното му отсъствие, от шведската корвета Висби (кръгъл в червено). По отношение на ефективната площ на разсейване може да се сравни с малка шамандура, това е впечатляващо", добавя авторът. По-късно той изясни, че изображението улавя екрана на морския радар на кораба на X-лентата на компанията Furuno.

Възможно е в момента, в който е направена снимката, корабът да е бил в "видим" режим, за да се избегне сблъсък с граждански кораби. И все пак такава малка сигнатура е впечатляваща, пише The Drive .

Корветата Висби, която стана водещ кораб от същия тип, се счита за първия пълноценен военен кораб, построен по технологията Stealth. Той е лансиран през 2000 година. Общо са построени пет кораба от този тип. Основното им въоръжение са 57-милиметровите военноморски артилерийски крепости Bofors SAK 57 и четири торпеда Tp 43 или Tp 45. Петата корвета на Висби, наречена Karlstad, също получи противокорабни и зенитни ракети.

Шведска корвета "Карлстад", тип "Висби". Снимка: снимка на ВМС на САЩ от специалист по масови комуникации 2-ри клас Райън Юта Кледжик / wikimedia.org

