/Поглед.инфо/ Damned if you do it, damned if you don’t. Превод: ако направите това, отивате по дяволите, но отивате по дяволите, дори и да не го направите. Какво се има предвид? Доналд Тръмп. Той е в капан. И не по собствен избор. Доказателство: само преди няколко дни той написа: „Тази война не я иска Америка и Иран не я иска“.

Някои обаче я искат. На всяка цена. Убийството на иранския генерал Сюлеймани на летището в Багдад (терористичен акт, извършен от Съединените щати в суверенна държава, което всички наблюдатели забравиха да споменат) е колосална провокация, чиято цел е да се ускори развитието на събитията и да се разгърне война между САЩ и Иран.

Кой иска този резултат? Израел го иска в лицето на Бенямин Нетаняху. Иска го американската "дълбока държава", т.е. Пентагона, ЦРУ, ФБР, НСА. Иска го Демократичната партия (Обама, Клинтън, Байдън, Сорос и цялата армия на най-големите американски медии).

Няма нужда да се хранят илюзии, моментът е от най-тежките. Той е толкова тежък, колкото е ясна последователността на събитията, които го предхождаха през последните дни на току-що приключилата година. Започвайки с атаката над американската база на сирийска територия, по време на която, както беше казано, американски наемник беше убит. Какво е правил американският наемник там все още не е известно. Но знаем какъв е американският отговор - бомбардировки над ирански военни сили в Ирак и Сирия, които предизвикаха десетки смъртни случаи.

В Багдад започнаха масови протести. Хиляди демонстранти обсадиха и яростно нападнаха американското посолство. Пометоха първите бариери, но бяха спрени. Пентагонът и всички медии извикаха, че трагедията ще се повтори като в Бенгази, в Либия, когато американският посланик беше убит от тълпата (тълпа ли?). Но в Багдад няма нито един убит американец. За момента. Все още не.

Но в САЩ, в “Мар-а-Лаго”, където американският президент почива, неочаквано пристигнаха (това беше на 29 декември) държавният секретар Майк Помпео, министърът на отбраната Марк Еспер и председателят Обединения комитет на началникът на щабовете на на Пентагона Марк Мили. Те дойдоха да „информират“ Доналд Тръмп (и той, имайте предвид, е върховен главнокомандващ на всички въоръжени сили на САЩ). И проведоха пресконференция - отново, за да „информират президента за събитията, които се развиват в Близкия изток през последните 72 часа“. Все едно да кажеш, че Тръмп не е бил в течение.

Но Доналд Тръмп не само не присъства на пресконференцията. Той дори отлетя оттам до Уест Палм Бийч, до частното си голф игрище. Той дори не написа нищо в “Туитър” - той, който пише там поне пет пъти на ден. Тоест, той не каза нищо. Също така: какво направи Помпео в “Мар-а-Лаго”? Той не е военен командир. Всичко това е подобно на южноамериканския военен преврат: „или ще действаш, или не ставаш“.

С други думи: импийчмънтът няма да сработи? Дали икономическата криза ще се отложи за периода след изборите? Тогава е необходимо да принудим действащия президент към безразсъден акт, който да го постави под удар. Кремъл гледа на всичко това с голяма загриженост и инструктира основната фигура, Андрей Бистрицки, председател на клуб „Валдай“, да изясни, че Москва вижда „риск и то много сериозен“, че Тръмп ще изпадне в позиция, в която „няма друг избор“ .

Всичко това се случи преди убийството на Сюлеймани. Тръмп публикува в “Туитър” американското знаме и не каза нищо повече. А Пентагонът твърди, че решението за убийство е взето от Доналд Тръмп. От Иран до нас пристигат яростни заявления за отмъщение за “мъченическата смърт” на Сюлеймани. Салвини благодари на президента Тръмп за унищожаването на терорист номер едно. По този начин се доказва, че нивото на абсолютна глупост е прескочено и достига рекордно високо ниво. В Италия нямаше лидери, които да кажат единствените смислени думи: ние не искаме война срещу Иран и няма да участваме в нея, ако има такава.

Превод: В.Сергеев

