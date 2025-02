/Поглед.инфо/ Разбира се, че т.нар. "геополитически анализатори" са ми много интересни - както външните, така и особено вътрешните. Някои от тях са ми и близки приятели, с което се гордея. Проблемът е, че ние споделяме съвсем различни подходи към обяснението на света, човека, историята, а оттам и политиката.

Да не забравяме, че т.нар. "геополитически анализ" или "геополитика" като възможен поглед за обяснение на света, човека, историята и политиката, е англосаксонско "изобретение" от края на ХІХ-ти век, призвано да замени също толкова елементарните обяснителни принципи на историческия материализъм на Карл Маркс. Да замени "закономерността на краха на капитализма" по Маркс с "географските и политическите закономерности" в обяснението на историята и политиката, съгласно англосаксонското разбиране за "геополитика". Хванати в този

порочен капан на посредственото обяснение, много чуждестранни и български "геополитически анализатори" така и не разбраха, а и все още не разбират, че в основата на обяснението на света, човека, историята, политиката, екзистенциалните преживявания като смъртта, смисъла на живота, свободата, любовта и т.н. стоят не икономически/геополитически фактори, а религиозно, културно, цивилизационно и т.н. формирани представи. В историята на западното познание този сблъсък се представя като противопоставяне между т.нар. "универсални теории за разума", към които в случая се отнасят и историческия материализъм на Маркс, и англосаксонския "геополитическия анализ", от една страна, и т.нар. "културно-исторически теории", към които се отнася и моето предложение за различна психологическа парадигма, а именно Критическата психология отпреди 32 години - първата ми книга "The future of the Balkans" от

1993 г. и до днес се намира в библиотеката на Конгреса на САЩ във Вашингтон, а пред-пред-последната ми книга "Критическая психология политики и истории" излезе в Москва през 2017 г. С това искам да кажа, че нямам никакви "идеологически" или "геополитически" проблеми, защото академичната свобода няма нищо общо с такива глупости, тоест конюнктурни идеологически клишета. С това приключвам тези малко повече уводни думи, но, според мен, твърде важни, за да се опитаме да погледнем от друг ъгъл на това, което се случва в момента в световния миропорядък.

Очевидно е, че след вчерашният оповестен телефонен разговор между Путин и Тръмп, светът, особено западният, не е същият. Нелегитимният "президент" на Украйна се обиди, да не говорим за плиткоумните европейски "лидери", журналистите и анализаторите от всякакъв пол и ментална принадлежност. Сред цялата тази бъркотия на мнения, позиции и оценки - някои гневни, други примиренчески, трети озадачени, се пропусна един твърде знаменателен факт, поне от гледна точка на културно-историческите теории, в случая на Критическата психология - състоялата се сватба онази нощ в Израел, забележете, между дъщерята на Главния Равин на Русия Берла Лазар и сина на Равина на Одеса и Южна Украйна Авраам Волф. Ще кажат, може би "геополитическите анализатори",

какво толкова, след като младите се обичат, нека да се вземат?!?

Разбира се, че в случая тези "гении на мисълта" няма как да имат предвид войната на Тръмп и Мъск срещу Сорос в САЩ и по света, няма как да забележат офертата на Тръмп за Газа, няма как да се замислят, че евентуалната среща между Тръмп и Путин е предвидена за Саудитска Арабия, и още, още толкова набиващи се пред очите ни факти, които обаче имат не "геополитическо", а "културно-историческо" обяснение.

Със сигурност в някой следващ момент, било като текст, било като интервю в Поглед.Инфо, което поради заболяването ми не можа да се случи преди няколко дни, ще обясня в подробности какво имам предвид, но ще ми е интересно дали "геополитическата мисъл" ще откликне към сегашното ми предизвикателство. Особено като се има предвид, най-вероятно, че тази сватба има за цел да тушира, поне за момента, вътрешното противопоставяне между традиционния юдаизъм, имам предвид държавата Израел, и хасидския юдаизъм, тоест на евреите извън

държавата Израел, които очевидно не са приоритет на Тръмп - Сорос, Зеленски и, внимавайте, ФЕД, частната хасидска еврейска структура, която изпълнява функцията на Централна банка на САЩ. Да припомня само, че Джон Кенеди беше убит тъкмо заради евентуалните му опити да елиминира ФЕД! Иначе, обяснимо е, тъкмо от културни и религиозни позиции, че Европейският съюз се превръща в нищо не значещо формирование, от което нищо не зависи и няма място в религиозния, културен и цивилизационен нов свят, който се задава - свят на

религиозни, културни и цивилизационни основания - православни, конфуциански, индуистки, будистки и т.н., и т.н. Няма как Европа, която се отказа от Бога, да има сериозно място в този бъдещ свят - в този план, що се отнася до нас, българите, то осланяйте се на нашето православие, благославяйте Патриарха Даниил и си спомняйте за учението на Учителя Петър Дънов - това не са непременно непримири позиции, просто ги опознайте, за да разберете, че и двете носят в себе си

любовта към българския народ чрез Любовта на Бога! А без Божията Любов

нищо няма да е Човешко!

Това е положението, уважаеми дами и господа, драги ми другарки и другари!



