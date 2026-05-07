„Европа вече не е фактор“: Яков Кедми с унищожителен анализ за ЕС, НАТО и Тръмп

/Поглед.инфо/ Яков Кедми направи унищожителен разбор на саммитите в Армения, кризата в НАТО, конфликта между Европа и САЩ, войната срещу Иран и геополитическия срив на Европейския съюз. Според него Европа вече не е фактор в световната политика, а НАТО се превръща в унижавана структура без стратегия и без влияние. Кедми коментира и опасната игра около Армения, амбициите на Великобритания в Кавказ, ролята на Тръмп и задаващата се енергийна буря, която може да удари Европа с пълна сила. Разговорът преминава през Близкия изток, кризата между Вашингтон и Брюксел, съдбата на Германия и бъдещето на европейския проект.