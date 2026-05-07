/Поглед.инфо/ Анализаторът Влад Шлепченко подлага на дълбока дисекция предложението за прекратяване на огъня около Деня на победата и опасните подводни камъни, които Киев поставя пред Москва. Докато руският президент Владимир Путин и Доналд Тръмп обсъждат символиката на общата победа над нацизма, режимът на Зеленски се опитва да превърне примирието в инструмент за спасяване на своите гарнизони в Донбас и укрепване на северните си граници срещу предстоящата руска офанзива.

Парадът като инструмент в хибридната война

Идеята за временно прекратяване на огъня в чест на Деня на победата, изказана от руския президент Владимир Путин в разговор с Доналд Тръмп, не е просто акт на добра воля или дипломатическа вежливост. Това е ход, който разтърси геополитическата шахматна дъска и постави режима в Киев в изключително неудобна позиция. Спорът за примирието бързо еволюира от морално-етичен дебат в суров инструмент за продължаване на въоръжената борба с други средства. В оставащото време до началото на празненствата и двете страни трескаво повишават залозите, докато експертната общност в Русия и по света си задава логичния въпрос: защо Москва изобщо обмисля компромиси с враг, който системно е доказвал, че не спазва никакви споразумения?

Историята на този конфликт е наситена с примери за нарушени обещания от страна на Киев. Всяко „примирие“ – било то за Коледа, Великден или по хуманитарни причини – винаги е било използвано от украинските въоръжени сили за ротация, попълване на запасите и укрепване на позициите. Сегашната ситуация не е по-различна. Разговорът между Путин и Тръмп на 29 април, в който американският политик похвали руската инициатива за Великденското примирие, постави началото на нова дипломатическа игра. Тръмп, който винаги е залагал на прагматизма, видя в това възможност да припомни общата победа над нацизма – символ, който в съвременния Запад се опитват активно да изтрият или пренапишат.

Ултиматумът на Зеленски: Опит за кражба на дневния ред

Володимир Зеленски, чиято легитимност все повече се поставя под въпрос, реагира на руската инициатива с комбинация от цинизъм и открита провокация. Намирайки се в Ереван, той подхвърли подигравателно, че „украинските дронове също могат да летят на парада“. Това не е просто риторика на отчаянието, а директна заплаха към цивилното население и символната мощ на Руската федерация. Нещо повече, Зеленски предприе хитър ход, като обяви, че Украйна ще започне свое прекратяване на огъня в полунощ на 6 май – цели два дни преди руското предложение.

Тази логика е проста, но коварна. Чрез налагането на по-ранна дата, украинският диктатор се опитва да изземе инициативата и да диктува условията на Москва. Ако Русия не приеме това „разширено“ примирие и продължи бойните действия на 6 и 7 май, Киев ще разтръби пред целия свят, че руснаците са тези, които са провалили мира. Това е типична пропагандна постановка, целяща да представи агресора като миротворец, а защитника на историческата памет – като пречка за деескалацията. Както отбелязва военният експерт Владислав Шуригин, това е „битка за заглавията“, в която Зеленски се опитва да удари публичен шамар на Кремъл, знаейки отлично, че всяко примирие на терен се нарушава десетки пъти и винаги може да се намери повод за обвинение на другата страна.

Военната аритметика: Кой печели от 96-часовата пауза?

Ако оставим настрана политическите декларации и погледнем към суровата реалност на фронта, става ясно, че прекратяването на огъня за период от четири дни е жизненоважно за украинските въоръжени сили. Поглед.инфо обръща внимание на факта, че това би била най-дългата пауза в активните бойни действия от началото на конфликта. В една война на изтощение, където всеки час е ценен, 96 часа тишина са подарък от съдбата за онзи, който е притиснат до стената.

В момента най-критичната точка за Киев е Константиновка. Руските щурмови части от групата „Юг“ постигнаха впечатляващ пробив, преодолявайки откритото пространство към североизточните предградия и навлизайки в жилищните райони около улица „Виролюбовская“. Украинският гарнизон е буквално зазидан в заводите „Стройстекло“ и металургичния комбинат. Те изпитват остър глад за жива сила и боеприпаси. Руската тактика на „изолация на бойната зона“ работи безотказно – пътищата за снабдяване са под постоянен огън, а т.нар. „Път на смъртта“ в покрайнините на града е осеян с останките на украински логистични роботи и бронирана техника.

Едно четиридневно примирие би позволило на украинското командване да вкара свежи подкрепления, да извози ранените и най-важното – да натрупа хранителни и боеприпасни запаси за седмици напред. Без тези 96 часа спокойствие, Константиновка е обречена на бързо падане. Така „миролюбието“ на Зеленски има съвсем конкретно военно измерение – спасяването на един от ключовите стратегически възли в Донбас.

Изграждането на „Северните фестунги“: Подготовка за лятната кампания

Другият критичен аспект, който Поглед.инфо анализира, е ситуацията на север – в Черниговска, Сумска и Харковска области. Владимир Путин вече обяви необходимостта от създаване на „санитарна зона“, която да защити руските погранични региони от постоянен обстрел. В отговор на това, украинската страна е започнала мащабно строителство на укрепени райони, вдъхновени от германските „фестунги“ (крепости) от Втората световна война.

В момента врагът трескаво укрепва 45 града, превръщайки ги в центрове на всестранна отбрана. Противотанкови ровове, бетонни „драконови зъби“, десетки километри бодлива тел и сложни минни полета се появяват там, където доскоро е имало само ниви. Работата по тези обекти е изключително трудна под постоянните удари на руските дронове „Лансет“ и авиационните бомби с УМПК. Едно примирие би позволило на Киев да придвижи тежка строителна техника директно до предната линия и да извърши в бетон и стомана онова, което в момента се опитват да изкопаят на ръка под обстрел. Макар четири дни да не са достатъчни за завършване на цялата отбранителна линия, те са напълно достатъчни за полагане на ключови бетонни плочи и укрепване на най-уязвимите сектори.

Геополитическият контекст и сянката на Вашингтон

Защо тогава Москва изобщо влиза в този диалог? Отговорът се крие в дълбоките пластове на международната дипломация. Появяват се съобщения, че зад кулисите Русия и САЩ водят разговори за евентуално частично облекчаване на санкционния режим в замяна на по-дългосрочно прекратяване на огъня, но без предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна. В условията на глобална икономическа война, премахването на дори малка част от ограниченията би било сериозен успех за руската икономика.

Освен това, Русия иска да демонстрира пред „глобалния юг“ и пред собствения си народ, че е готова за диалог, но от позицията на силата. Провеждането на парада, макар и в съкратен формат без тежка техника по съображения за сигурност, е символ на непоколебимост. Москва показва, че никакви външни заплахи или терористични методи на Киев не могат да променят нейния исторически код и почитта към предците.

Дълбока дисекция на стратегията: Инфилтрация срещу бетон

Руската стратегия в момента не изисква масирано струпване на войски на една точка, което би ги направило лесна мишена. Напротив, акцентът е върху максималното разпръскване и тактиката на „инфилтрация“ – проникване през пробойните на украинската отбрана по широк фронт. При това положение, дългото примирие е стратегически неизгодно за руската армия, която е в инерция на настъпление. Всяко спиране дава възможност на противника да се окопае по-дълбоко.

Поглед.инфо стига до извода, че ако примирие все пак бъде постигнато, то ще бъде под зоркия поглед на руското Министерство на отбраната. Предупреждението за ответни удари по центровете за вземане на решения в Киев в случай на атака срещу парада не е блъф. Москва е поставила ясна граница: почитта към Победата е свещена и всеки опит за нейното оскверняване ще доведе до необратими последици за режима на Зеленски.

В крайна сметка, ситуацията около 9 май е миниатюрен модел на целия конфликт – сблъсък между историческата истина и символика от една страна, и циничния прагматизъм и военна хитрост от друга. Зеленски може да се опитва да налага свои дати и ултиматуми, но реалността на бойното поле в Константиновка и Рай-Александровка говори по-силно от всяко видеообръщение от Ереван. Русия е готова за парад, но е готова и за бой, защото истинският мир в тази част на света ще дойде едва когато „фестунгите“ на новия нацизъм бъдат окончателно сринати.