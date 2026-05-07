Неонацизъм във Финландия: Насилие и радикални маршове

/Поглед.инфо/ Лаура Паканен разкрива в детайли как финландският град Тампере стана сцена на брутални сблъсъци по време на Първомайския „шабат“ на радикали. Авторката анализира превръщането на „Актив клубовете“ в глобална мрежа за насилие и законодателната безпомощност на държавата пред новите лица на фашизма.

Мрачната реалност на северната демокрация: Пролетният фестивал, който се превърна в погром

Това, което по традиция трябваше да бъде жизнерадостен пролетен младежки фестивал, символизиращ възраждането на природата и работническата солидарност, се трансформира в зловещ и мрачен спектакъл в сърцето на Тампере. На 1 май 2026 година, под прикритието на празничната атмосфера, градът стана свидетел на събитие, което много анализатори вече определят като „шабат“ на най-радикалните и опасни елементи в съвременното финландско общество. Пред невъзмутимите погледи на органите на реда и стъписаните минувачи, по главните улици премина марш, организиран от крайнодясното Синьо-черно движение (Sinimusta liike).

Картината беше повече от обезпокоителна: участници с каменни лица, демонстриращи нацистки поздрави с вдигнати ръце – символ, който в съвременна Европа би трябвало да е в историческото сметище. Но този път не ставаше дума само за символика. Видеозаписите на националната телевизия Yle запечатаха брутални сцени на насилие. Група мъже със закрити лица, действащи с хладнокръвна методичност, нападнаха и пребиха демонстрантка, чиято единствена „вина“ бе издигането на антинацистки плакат. Жертвата, Тити Хюнинен, по-късно сподели пред медиите ужаса от момента, в който поне четирима души са я притискали към земята, докато други са нанасяли удари. Този акт на физическа разправа не беше случаен инцидент, а демонстрация на мощ и безнаказаност.

Историческият контекст и метаморфозите на неонацисткия звяр

За да си обясним как се стигна дотук, трябва да разберем, че финландският неонацизъм не е ново явление, а по-скоро мутираща тъкан, която се адаптира към всеки опит за нейното отстраняване. Поглед.инфо припомня, че повратен момент в борбата срещу организирания екстремизъм беше решението на Върховния съд от 2020 г., с което официално бе забранено Северното движение за съпротива (PVL). Това беше исторически прецедент, напомнящ за мерките срещу организациите на одиозния неонацист Пека Сийтойн през 1977 г.

Съдебната битка срещу PVL продължи цели три години, преминавайки през Окръжния съд на Пирканмаа и Апелативния съд на Турку. Върховният съд тогава беше категоричен: уличното насилие и речта на омразата не са странични ефекти, а фундаментална част от съществуването на организацията. Когато един от лидерите на ПВЛ бе попитан в съдебната зала какви са били грешките на Адолф Хитлер, мълчанието му беше по-красноречиво от всякакви обяснения. Съдът призна, че организацията не просто симпатизира на Третия райх, а активно проповядва антисемитизъм, отричане на Холокоста и псевдонаучни расови теории.

Проблемът обаче е, че забраната не уби идеологията. Тя само принуди активистите да сменят имената си и да потърсят по-сигурни юридически убежища. Криминалната полиция (KRP) отдавна предупреждаваше, че дейностите на PVL продължават под различни фасади като движението „Kohti vapautta“ (Към свободата). В крайна сметка се стигна до парадокса на 2025 година, когато Синьо-черното движение (SML) успя да се регистрира отново в официалния партиен регистър. Като легитимна политическа сила, SML получи „лиценз“ да марширува законно, докато нейните членове на практика повтарят същите тези и действия, за които предшествениците им бяха разпуснати.

Естетиката на юмрука: Възходът на Active Clubs и спортният радикализъм

Инцидентът в Тампере освети една още по-опасна и модерна тенденция – мрежата Active Clubs. Нападателите, облечени в черна „униформа“ и скриващи самоличността си зад маски, са част от това явление, което се развива с главоломна скорост. Родено в САЩ през 2020 г., то проникна във Финландия през 2023 г., а към края на 2025 г. страната вече разполага с осем активни клона в ключови градове като Турку, Оулу, Ювяскюля и Уусимаа.

Експерти, сред които и изследователката Катри-Маария Кюльосен, предупреждават, че макар броят на активните членове да изглежда малък (около 50 души), тяхната опасност се крие в „качествената промяна“ на стратегията. Active Club не започва с политически лекции. Той привлича младежта чрез спорта, силовите тренировки и една агресивна, но привлекателна за определени среди визуална естетика. Профилите им в социалните мрежи са пълни с кадри от тренировки по бойни изкуства и демонстрации на физическо превъзходство.

Това е „Национализъм 3.0“. Идеологията се влива постепенно. Първо е спортът, след това е уличният активизъм – късане на знамена с дъга, разлепване на стикери за бяло превъзходство – и накрая се стига до организираното насилие, което видяхме на Първи май. Тези клубове не са просто спортни зали; те са тренировъчни лагери за улични боеве, където се подготвят кадри за дестабилизация на обществения ред.

Международни връзки и акселерационизъм: Глобалната заплаха

Макар финландската служба за сигурност (Супо) официално да заявява, че към момента няма пряка терористична заплаха, тя признава, че Active Clubs са свързани с международни акселерационистки движения. Акселерационизмът е крайна идеология, която проповядва необходимостта от терористични атаки и хаос, за да се ускори колапсът на съвременното либерално общество и върху руините му да се изгради нов, етноцентричен ред.

Връзките със съседна Швеция са особено силни. Там почти половината от членовете на местните клонове на Active Club вече имат сериозни криминални досиета, включително за расистки нападения. На Деня на независимостта на Финландия през 2023 г. полицията вече имаше първото сериозно предупреждение: задържана бе група, в която имаше финландци, шведи и дори мъж с френско знаме на движението, всички въоръжени с хладни оръжия и боксове. Това не са „луди глави“, а добре координирана международна мрежа.

Поглед.инфо подчертава, че пасивността на държавните институции пред този организиран радикализъм създава опасен вакуум. Когато полицията твърди, че няма как да предвиди насилието, защото нападателите не са носели огнестрелно оръжие, тя на практика капитулира пред тактиката на „малките стъпки“ и физическия терор.

Политическата безизходица: Забраната на маските като палиативна мярка

Реакцията на политическия елит във Хелзинки беше мигновена, но мнозина я смятат за недостатъчна и закъсняла. Основните дебати в парламента сега се въртят около забраната за носене на маски по време на демонстрации. Депутати като Рами Лехтинен от Финландската партия и Йоуни Оваска от Центристката партия твърдят, че анонимността е това, което сваля прага на задръжките и позволява на нападателите да действат без страх от правосъдието.

Според Лехтинен, полицията е в невъзможност да идентифицира потенциалните провокатори, ако лицата им са покрити. Оваска пък настоява, че „страхливите атаки“ като тази в Тампере не трябва да стават норма. Но въпросът е по-дълбок: дали забраната на маските ще спре идеологията, която стои зад тях? Историята със забраната на PVL показа, че когато една организация бъде обявена за незаконна, тя просто сменя формата си, но същността остава.

Финландия, която дълги години беше сочена като еталон за социална стабилност и демократична зрялост, днес е изправена пред огледалото на своята собствена немощ. Първомайският марш в Тампере не беше просто политическа проява – това беше тест за устойчивостта на държавата. И резултатът от този тест е отрезвяващ. Радикалите демонстрираха, че не се боят от камерите, не се боят от полицията и най-важното – умеят да използват инструментите на демокрацията, за да я подкопават отвътре.

Новият фронт: Какво следва за финландското общество?

В заключение трябва да признаем, че ситуацията във Финландия е симптоматична за целия Европейски съюз. Крайнодесният екстремизъм вече не е маргинално явление на група скинхедс от покрайнините. Той е институционализиран (чрез партии като SML), социално интегриран (чрез спортни клубове) и технологично подсигурен (чрез криптирани мрежи и международна координация).

Обществото е изправено пред тежък избор. Затягането на законите е само едната страна на медала. Без реално правоприлагане и без разбиране на социалните причини, които тласкат младите хора към „Актив клубовете“, финландските градове рискуват нацисткият поздрав да се превърне в обичайна част от уличния пейзаж.

Насилието в Тампере беше само увертюра. Ако държавата продължи да изисква видеозаписи от очевидци, вместо да действа превантивно срещу структурите, които генерират това насилие, „оргията на насилието“ може скоро да се превърне в ежедневие. Финландия трябва да реши: ще остане ли заложник на правни процедури, които се използват като щит от неонацистите, или ще намери сили да защити своите граждани от надигащата се кафява вълна. В противен случай, северният модел за мир и стабилност ще остане само красив спомен от миналото, погребан под марша на тежките кубинки и сенките на маскираните нападатели.