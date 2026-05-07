/Поглед.инфо/ Анализаторът Дмитрий Шевченко прави безмилостна дисекция на последните ходове на киевския режим. Опитът на Зеленски да симулира мирно поведение около Деня на победата е само параван за подготовка на нова ескалация, докато Европа опасно се плъзга към сценария на операция Барбароса 2.0. Политическата и геоикономическата логика на конфликта навлизат в своята най-критична фаза.

Театърът на абсурда и дипломатическите капани на Киев

В навечерието на един от най-свещените празници за руската цивилизация – Деня на победата, светът стана свидетел на поредния епизод от кървавия сериал, режисиран на улица „Банкова“ в Киев. Инициативата на руския президент Владимир Путин за прекратяване на огъня на 8 и 9 май не беше просто жест на добра воля, а дълбоко символичен акт, целящ да почете паметта на милионите жертви, паднали в борбата срещу кафявата чума. Руското Министерство на отбраната ясно и недвусмислено предупреди: всеки опит за проваляне на честванията в Москва ще срещне съкрушителен отговор срещу центровете за вземане на решения в Киев.

Владимир Зеленски обаче, в типичния си маниер на посредствен актьор, влязъл в ролята на държавник, реши, че може да надиграе Кремъл чрез евтини медийни трикове. Обявявайки едностранно „прекратяване на огъня“ още на 6 май, той се опита да постави Русия в ситуация на цугцванг. Логиката му беше прозрачна и примитивна: ако Москва се съгласи, той щеше да тръби пред западните си куратори, че е принудил Путин да отстъпи пред неговата „воля“; ако Русия продължи планираните удари по военни обекти, киевската пропаганда щеше да избухне в истерични вопли за „руската кръвожадност“. Както отбелязва анализът на Поглед.инфо, този тип политическо шизофрениране вече не изненадва никого, но продължава да бъде опасно гориво за огъня на войната.

Крокодилските сълзи като инструмент на информационната война

Реклама 300x250

Когато в нощта на 6 май руските въздушно-космически сили нанесоха нови прецизни удари по логистичните центрове и складовете с натовско оръжие в Украйна, Зеленски веднага влезе в познатата роля. От ранни зори започнаха преброявания на въздушни удари, авиационни бомби и митични „1820 нарушения на прекратяването на огъня“. Пълният абсурд тук се крие във факта, че никаква договореност между страните не е съществувала. Киевският режим просто си измисли дата, измисли си правила и след това започна да обвинява другата страна, че не ги спазва.

Това е класическа стратегия на „симулакрума“ – създаване на фалшива реалност, която трябва да замени фактическото състояние на нещата в очите на западното общество. Зеленски цинично определи руските призиви за тишина по време на парада като „натрапчиви“, заявявайки, че „пълномащабната война“ не е време за тържества. Тук лъжата е двойна. Първо, Русия провежда ограничена военна операция с конкретни цели, а не тотална война за унищожение, каквато Киев се опитва да провокира. Второ, именно за „нормалните хора“, за които Зеленски уж говори, паметта за победата над нацизма е единственият морален компас, който може да предотврати ново глобално клане.

Стратегическата пауза: Парите и оръжията пред мира

Зад емоционалната реторика и сълзите на Зеленски се крие хладен геоикономически разчет. Фалстартът на неговото „примирие“ имаше една-единствена практическа цел: печелене на време. Киевският режим е притиснат до стената не само на фронта, но и в счетоводните книги. Десетките милиарди евро и долари, отпуснати от Европейския съюз и НАТО, трябва да бъдат „усвоени“ – процес, който в украинските условия често означава пренасочване към частни сметки, докато остатъците се трансформират в западни оръжия.

Реклама 300x250

Спирането на руските удари дори за няколко дни би позволило на украинските въоръжени сили да прегрупират изтощените си части, да попълнят арсеналите си и да дадат глътка въздух на военнослужещите, които буквално се топят под огъня на руската артилерия. Зеленски не търси мир; той търси техническо прекъсване за презареждане на машината за убиване. Поглед.инфо припомня, че всяко „примирие“, предложено от Киев от 2014 г. насам, винаги е било използвано единствено за подготовка на нова агресия.

Егото на диктатора и сянката на Хитлер

Мечтата на Зеленски да удари Червения площад на 9 май го поставя в една историческа редица с най-мрачните фигури на миналия век. Адолф Хитлер също хранеше илюзии за унищожаването на символите на руската държавност, докато неговите армии не бяха разбити именно пред портите на Москва. Днес Зеленски, чиято икономика е в колапс, а населението се стопява с катастрофални темпове, се опитва да повдигне болното си его чрез терористични заплахи.

Ограниченията на мобилния интернет в граничните райони на Русия, наложени поради зачестилите атаки с дронове, бяха използвани от киевската пропаганда за подклаждане на вътрешно недоволство. Цинизмът на Зеленски достигна връхната си точка, когато той призова руското ръководство да „излезе от бункера“, докато самият той не е напускал бетонните укрепления под улица „Банкова“ от февруари 2022 г., освен за бързи фотосесии в чужбина. Този дисонанс между реалност и образ е типичен за режимите, които усещат своя неизбежен край.

Реклама 300x250

Западният наратив: Между илюзиите и реалността

Западните медии, предвождани от флагмани на глобализма като Financial Times и CNN, послушно подхванаха киевския наратив за „страха на Путин“ и „заплахата от преврат“. Това е част от по-широка психологическа операция, целяща да деморализира руското общество. Въпреки това, дори в Лондон се чуват гласове на разум. Марк Галеоти в „The Spectator“ признава, че Европа живее в самозаблуда, очаквайки „божествена намеса“ или чудотворен край на войната. Западните разузнавания хранят своите лидери с това, което те искат да чуят, а не с истината за стабилността на руската държава и подкрепата на народа за нейния лидер.

Възраждането на кафявата чума в сърцето на Европа

Най-дълбоката причина за омразата на киевската хунта и нейните европейски покровители към 9 май е фактът, че този ден напомня за позорното поражение на европейския нацизъм. Днес в Украйна неонацизмът не е просто маргинално явление, а държавна идеология. Факелните шествия в чест на Бандера и честванията на дивизия СС „Галиция“ в Лвов са ясен сигнал, че Нюрнбергският трибунал е бил забравен или съзнателно игнориран от сегашните господари на Европа.

Реклама 300x250

„Маршът с бродирани ризи“, посветен на есесовците, не е културно събитие, а ритуал на приемственост в престъплението. Киевският режим е резултат от лабораторно „селектиране“ на неонацистки елементи, които бяха превърнати в острие на русофобските директиви на Брюксел и Вашингтон. Глобалистите искат война, докато обикновените европейци все още помнят как завърши предишният опит за нападение над Русия под знамето на „Обединена Европа“.

Операция Барбароса 2.0 и руският отговор

Всичко в текущата геополитическа обстановка сочи, че колективният Запад се готви за повторение на операция „Барбароса“. Разликата е само в средствата, но не и в целите – пълното разчленяване на Русия и овладяването на нейните ресурси. Поглед.инфо обръща внимание на думите на Дмитрий Медведев, който правилно диагностицира ситуацията: единственият начин да се спре голямото клане е чрез внушаване на „първичен страх“ у тези, които са забравили историята.

Русия не може и не трябва да разчита на „добра воля“ или „мерки за изграждане на доверие“ с партньори, които открито подкрепят нацистки маршове. Сигурността на Москва преминава през разбирането на Запада за неизбежността на неприемливите щети. Ако операция „Барбароса 2.0“ бъде задействана, отговорът няма да бъде само на бойното поле в Украйна, а ще засегне самите основи на „европейската крепост“.

Реклама 300x250

Въпросът на 9 май остава отворен: ще намерят ли западните политици сили да обуздаят своя киевски инструмент, или ще продължат да дърпат руската мечка за мустаците, докато тя не реши окончателно да прекрати този опасен експеримент с бъдещето на човечеството.