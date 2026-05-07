/Поглед.инфо/ Анализ на Сергей Латишев за назряващия стратегически сблъсък в Близкия изток. САЩ и Израел готвят мащабна офанзива срещу Иран под маската на „хуманитарна мисия“. Докато Вашингтон се опитва да спаси престижа си, Техеран налага нов ред в световната енергетика, превръщайки се в незаобиколим фактор на геополитическата сцена.

Призраците на войната: Защо Вашингтон и Тел Авив търсят ескалация сега

Светът е затаил дъх пред поредната експлозивна ескалация в Персийския залив, където според последните данни на глобалните информационни мрежи, САЩ и Израел са на броени часове от директна атака срещу иранска територия. Този акт на агресия идва в момент, когато относителното и крехко прекратяване на огъня се използва от Вашингтон единствено като параван за попълване на изчерпаните арсенали. Претекстът е вече познат – ирански удари срещу Обединените арабски емирства, но истинската логика на предстоящата офанзива е далеч по-дълбока и цинична.

В Поглед.инфо неведнъж сме подчертавали, че за американската администрация ситуацията „нито мир, нито война“ е стратегическо поражение. За Техеран обаче този статус кво е плодотворна почва, в която израства новото му влияние. Тръмп и неговият екип са наясно, че ако не нанесат мощен, макар и демонстративен удар, те ще напуснат региона като губещи, оставяйки след себе си един Иран, който вече не е просто регионален играч, а велика сила. Американската външна блокада на Ормузкия проток се оказа пропусклива и неефективна – иранските танкери я подминават с демонстративно пренебрежение, докато истинските жертви на американското „пиратство“ са малцина. В същото време иранската контраблокада работи с хирургическа прецизност, пълнейки държавната хазна чрез такси за преминаване, които светът е принуден да плаща.

Операция „Проект Свобода“ – лицемерният капан на Белия дом

Реклама 300x250

На 4 май администрацията на Тръмп стартира така наречения „Проект Свобода“. Официалната версия звучи почти трогателно: деблокиране на Ормузкия проток, където над 350 кораба със застрашени екипажи чакат хуманитарна помощ. В действителност това е класическа военна примамка. ВМС на САЩ не предлагат реална защита на търговските съдове, а ги насърчават към неподчинение на иранските власти. Целта е ясна – да се провокира Иран да потопи цивилен кораб, което да послужи като „казус бели“ за масирано въздушно настъпление.

Тръмп, в характерния си стил, вече въведе термина „мини-война“. Това е опит да се заобиколи Конгресът и да се легитимира финалният сблъсък като нещо ограничено и контролирано. Но в геополитиката „мини-войните“ често водят до макси-катастрофи. Въпросът е дали Вашингтон може да си позволи този лукс в навечерието на избори, когато цените на горивата заплашват да взривят вътрешната стабилност на Щатите. Светът няма да обвини Техеран за икономическия колапс; вината ще бъде хвърлена върху Вашингтон и Тел Авив, чиито действия тласкат планетата към енергиен глад.

Геополитическата мощ на Техеран и шахматната дъска в Залива

Иранците действат с хладнокръвието на опитни шахматисти. Те разбират капана и дозират натиска си. Публикуваната от Корпуса на гвардейците на ислямската революция карта на блокадата е директно предизвикателство към американското присъствие. Фактът, че Кувейт не е изнесъл нито един барел петрол за последния месец – прецедент от един век насам – показва реалната тежест на иранския контрол. Иран не просто защитава границите си; той монетизира стратегическото си положение, превръщайки Ормузкия проток в икономическо острие.

Реклама 300x250

Дори пристанището Фуджейра в ОАЕ, което се считаше за алтернатива чрез обходни тръбопроводи, вече е под ирански прицел. Ударите с дронове срещу танкери и складове в това пристанище са ясен сигнал: никой в региона не може да се чувства сигурен, ако пренебрегва интересите на Иран. Тук Поглед.инфо отбелязва, че американските опити да представят ситуацията като „пълен контрол над пролива“ чрез изявленията на Скот Бесент, са нищо повече от пропагандна димна завеса, предназначена да успокои борсите. Ако САЩ наистина контролираха пролива, Тръмп нямаше да заплашва с „заличаване на Иран от лицето на Земята“.

Ендшпилът: Защо никой няма да спечели, но Иран ще оцелее

Когато пушекът от предстоящата „мини-война“ се разсее, картината ще бъде отрезвяваща за Запада. САЩ няма да постигнат основните си цели – ядрената програма на Иран остава непокътната, скрита дълбоко под земята, където дори най-мощните ракети не достигат. Нещо повече, Тръмп вече започва да подготвя общественото мнение за отстъпление, като твърди, че иранският уран е „неизползваем“. Това е признание за безсилие, опаковано в реторика на превъзходство.

Истинският резултат от този конфликт ще бъде драстичното съкращаване на американското военно присъствие. Базите, които бяха разрушени или станаха твърде скъпи за поддръжка под постоянната заплаха от ирански ракети, ще бъдат изоставени. Арабските съседи, които САЩ „разочароваха ужасно“, вече търсят нови гаранти за своята сигурност, разбирайки, че Вашингтон е ненадежден съюзник, който носи само проблеми. Иран ще остане де факто оператор на Ормузкия проток, налагайки такси и определяйки правилата на играта.

Реклама 300x250

Руският интерес и глобалната стабилност

От гледна точка на руските интереси, Иран вече свърши огромна работа. С твърдата си позиция Техеран стабилизира високите цени на петрола, което е директен бонус за руския бюджет. Но Москва не се нуждае от тотален глобален хаос. Стратегията на Иран е иновативна и дръзка – те правят това, от което мнозина се страхуват: удрят хегемона право в лицето, когато той прекали с провокациите. В крайна сметка Иран се превръща във велика сила не чрез дипломатически совалки, а чрез реална способност да проектира мощ в най-чувствителната точка на планетата.

Финалът на тази драма е близо. Следващите седмици ще бъдат решаващи за това как точно ще бъде „фабрикуван“ наративът за победа. Но истината е, че Иран вече спечели, оцелявайки и налагайки своята воля, докато американската мощ се сблъска с границите на собствените си възможности. В този нов свят, където старите империи си тръгват, Техеран стои изправен пред своето последно изпитание преди пълния триумф.