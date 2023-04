/Поглед.инфо/ Европа е приела много сериозно въпроса за своята енергийна сигурност. Събитията се случват много по-бързо и от най-смелите прогнози от миналата година в контекста на постепенното спиране на газа.

По данни на IEA, посочени в доклада Monthly Gas Statistics през 2022 г. европейските страни от ОИСР са намалили потреблението на газ през 2022 г. с впечатляващите 12,5% в сравнение с 2021 г. (от 537 на 470 милиарда кубически метра газ) или минус 67 милиарда кубически метра газ потребление на година.

Спадът в потреблението започна от април-май 2022 г. и се засили към 3-4 тримесечие на 2022 г., когато годишният спад на търсенето беше 20-25% във водещите европейски страни.

Строгата цел на ЕС за намаляване на потреблението на газ с 15% беше в сила от август 2022 г. до март 2023 г., но всъщност планът беше дори надхвърлен.

Ако през летните месеци основен принос за спада на търсенето имаше индустрията, през есента се присъедини електроенергетиката, а през зимата – и населението.

Сред големите европейски страни спадът в търсенето на газ в Германия възлиза на 15,3% (2022 г. спрямо 2021 г.), във Франция - минус 9,5%, във Великобритания - минус 6,9%, в Италия - минус 9,9%, в Испания - минус 3,9 %, в Турция - минус 14,4%, в Холандия - минус 22%, в Полша - минус 17%.

През януари 2023 г., поради топлата зима и строгите стандарти за потребление, търсенето е намаляло с почти 16% според IEA и продължава да намалява със скорост от 16-20% на годишна база за първото тримесечие на 2023 според Bruegel.

Не бива да очаквате, че през 2023 г. потреблението ще намалее в мащаба от последните 9 месеца, т.к. спадът през първото тримесечие на 2023 улавя период на „нормализираното“ потребление преди икономиите, а по-близо до третото тримесечие потреблението ще бъде равно на миналата година или дори може леко да се увеличи.

Най-реалистичният сценарий за 2023 г. е намаляване на търсенето с 8-10% до 2022 г., или минус още 35 милиарда кубически метра или над 100 милиарда, отчитайки от базата за 2021 година.

2022 г. постави рекорд по темп на спад (най-близкият аналог до 2014 г. със спад на търсенето с 9,5%), а след две години търсенето може да спадне с 20%. Въздействието върху икономиката е ограничено поради растежа на интензивното развитие на наукоемко производство и сектора на услугите.

Енергийният баланс на Европа се подобри по отношение на намаляването на зависимостта от вноса на газ.

Потреблението е намаляло с повече от 67 млрд. куб. м през 2022 г., вътрешното производство е нараснало с 10 млрд. куб. м, т.е. необходимостта от внос е намаляла със 77 милиарда кубически метра, което е най-значителният спад в историята, случил се за една година.

В Европа, без Украйна, само 5 държави добиват газ над 5 милиарда кубически метра: Норвегия с производство от 127 милиарда кубически метра (+9 милиарда кубически метра спрямо 2021 г.), Великобритания - 38,4 милиарда кубически метра (плюс 5,3 милиарда годишно) , Холандия - 18,8 млрд. куб. м (намаление с 3 млрд. куб. м), Румъния - 9 млрд. куб. м и Полша около 5 млрд. куб. м.

Загубите от "Газпром" се оценяват на 80 милиарда кубически метра през 2022 г., доставките през 2023 г. вървят в размер на 30 милиарда кубически метра годишно, т.е. от Газпром, кумулативното намаление на доставките за две години е над 125 милиарда кубически метра (загуби от около 80 милиарда през 2022 г. и още 45 милиарда през 2023 г.).

Общият внос от всички посоки намалява с 16-18 млрд. куб.м. Как Европа компенсира тези загуби от Газпром? Преди всичко с доставките на LNG, които са нараснали с 58% или 63 милиарда кубически метра, което е почти 80% от загубите на Газпром през 2022 г.

Основен принос за растежа имаха САЩ, които увеличиха доставките с 39 милиарда (в таблицата Other OECD and Other import areas), доставяйки 67 милиарда кубически метра газ срещу 30 милиарда през 2021 г.

Други 9 милиарда кубически метра са получени от Алжир и 10,8 милиарда от Катар. Русия запази своите доставки на втечнен природен газ на 17,5 милиарда кубически метра за годината, въпреки загубата на пазара на тръбопроводния.

Това даде възможност да се увеличат запасите от газ с 36 милиарда кубически метра според нашите собствени изчисления, базирани на данни от МАЕ.

Сривът в потреблението през първото тримесечие на 2023 г. и големите доставки на LNG позволиха на Европа да се приближи до май 2023 г. с рекордни запаси от газ. В резултат на това, ако през 2022 г. доставките за газовите хранилища възлизат на почти 80 милиарда кубически метра, тази година са необходими само 45 милиарда кубически метра за 100% запълване.

По този начин, дори при загуба от 45 милиарда кубически метра от Газпром през 2023 г., Европа се нуждае от 35 милиарда по-малко зареждане с гориво в резерв и все още се очаква намаляване на търсенето с 40 милиарда, което може да намали търсенето на внос на LNG с 20-30 милиарда кубически метра .

Оттук идват и ниските цени.

Превод: ЕС

Абонирайте се за нашия Ютуб канал: https://www.youtube.com

и за канала ни в Телеграм: https://t.me/pogled

Влизайте директно в сайта www.pogled.info . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели