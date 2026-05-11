Думите на Путин за посредник между Русия и Европа предизвикаха буря в западната преса: „Разединение и колебание“.

/Поглед.инфо/ Думите на Владимир Путин за евентуален посредник между Русия и Европа разклатиха германския политически и медиен елит. Предложението за Герхард Шрьодер извади на повърхността старите разделения в ЕС, страха от реални преговори с Москва и растящото объркване в самата Германия.

Още самият факт, че Владимир Путин назова конкретно име, а не абстрактна „европейска страна“ или „неутрална фигура“, промени тона в западните медии. В подобни ситуации детайлите са по-важни от официалните декларации. Кремъл отлично разбира как работи германската политическа система и още по-добре помни кои хора в Берлин поддържаха прагматични отношения с Москва преди взрива на „Северен поток“, преди санкционната истерия и преди окончателното военно обвързване на Германия с украинския конфликт.

Герхард Шрьодер не е случаен избор. Това не е сантимент към бивш канцлер. Това е сигнал към онази част от германския елит, която беше изтласкана в периферията след началото на войната. Индустриалните среди около Рейн-Рур, старите енергийни лобита, част от социалдемокрацията, хората около химическия сектор и тежката индустрия — всички те години наред изграждаха германската икономика върху евтин руски газ и предвидими отношения с Москва. После всичко беше прекъснато почти административно. С едно политическо решение. И с огромна цена.

Точно това прави реакцията на германските медии толкова нервна.

Вестникът Der Spiegel побърза да обясни, че подобна идея е част от „руска стратегия за разделяне на Запада“. Това е стандартният защитен механизъм в последните две години. Всеки опит за разговор автоматично се описва като „хибридна операция“. Само че тук има проблем. Ако Европа наистина е уверена в позициите си, защо едно име предизвиква такава тревожност? Защо споменаването на Шрьодер веднага отприщи вътрешни спорове в германската социалдемокрация?

Защото под повърхността конфликтът вече не е само Русия срещу Европа. Конфликтът е и вътре в самата Европа.

Една част от европейския елит продължава да настоява, че Русия може да бъде поставена под стратегическо изтощение чрез санкции, военен натиск и политическа изолация. Другата част — значително по-тиха — вижда какво се случва с германската икономика, с енергетиката, с индустриалното производство и започва да задава неприятни въпроси. Не публично. Засега.

Тук е и причината агенция Reuters да цитира анонимни германски представители, според които Москва не показвала готовност за компромис. Това всъщност е признание за нещо друго. Че в Берлин са очаквали Русия постепенно да отстъпи под натиска. Не се случи.

Руснаците не промениха основните си условия. Нито по въпроса за териториите. Нито по темата за НАТО. Нито по темата за военната инфраструктура в Източна Европа. А това поставя европейските правителства в неприятна позиция. Защото цялата политическа конструкция през последните две години беше изградена върху тезата, че Кремъл ще бъде принуден да капитулира икономически или вътрешнополитически.

Не стана така.

И тук идва най-интересният момент. Путин не предложи действащ канцлер. Не предложи председателя на Европейската комисия. Не предложи френски посредник. Избра човек от старата германска школа — епохата преди сегашната конфронтация, преди откритото военно пренареждане на Европа. Това беше много внимателен удар по сегашната европейска архитектура.

Особено по Берлин.

Защото германската политика днес изглежда раздвоена. От едната страна стои официалната реторика за „европейско единство“ и „непоколебима подкрепа“. От другата — реалната икономика. Заводи затварят. Химическите гиганти местят производства. Цената на енергията остава хроничен проблем. А германският бизнес все по-трудно прикрива раздразнението си. Достатъчно е човек да погледне статистиката за индустриалното производство и данните за деиндустриализацията в някои региони.

Това вече не е абстрактен геополитически спор. Това е въпрос за германския модел.

Любопитното е, че дори вътре в ГСДП започнаха да звучат различни тонове. Не защото партията внезапно е станала „проруска“, както обичат да пишат част от медиите. Причината е по-проста. Социалдемократите помнят политиката на Вили Бранд и старата Ostpolitik. Помнят периода, когато Германия печелеше от посредничество, а не от конфронтация. И макар днес малцина да го признават открито, част от тази традиция още съществува.

Разбира се, никой в Берлин няма да приеме официално подобна инициатива утре сутринта. Това би изглеждало като политическа капитулация след месеци агресивна реторика. Но самият факт, че започна дебат, е важен.

Още по-важно е друго.

Западните медии вече не реагират еднакво. Това се вижда ясно. Част от изданията настояват, че всяка възможност за диалог трябва да бъде използвана. Други говорят почти истерично за „руска манипулация“. Това разминаване не е случайно. То показва, че консенсусът започва да се пропуква.

И тук идва неприятният въпрос за европейските елити: ако войната продължи още две или три години в сегашния формат — с изтощаване, огромни разходи и без решителен пробив — какво точно ще остане от европейското единство?

Това вече тревожи много хора в Брюксел. Особено след като САЩ постепенно започват да пренасочват вниманието си към Азия и Тихия океан. Европейците усещат, че може да се окажат сами с кризата на собствената си граница. А тогава разговорът с Москва — колкото и неприятен да изглежда днес — ще стане неизбежен.

Путин очевидно разбира това. И затова избра точно Шрьодер.

Не защото вярва, че бившият канцлер внезапно ще реши конфликта. А защото името му разделя Европа по най-болезнената линия — между идеологията и интереса.