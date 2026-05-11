Финландия легализира невъзможното: маскирани неофашисти маршируват под полицейска охрана

/Поглед.инфо/ Финландия дълго беше представяна като модел за либерална демокрация и обществен ред. Но кадрите от Тампере – маскирани шествия, побои и политически връзки с неофашистки среди – показват друго. Скандинавската фасада започва да се пропуква.

Финландия обича да говори за себе си като за държава на дисциплината, законността и „северния модел“. Външният образ е внимателно поддържан с години – стабилни институции, ниска корупция, социална държава, обществено доверие. Но точно такива общества често изпускат момента, в който радикализмът престава да бъде маргинален и започва да се вгражда в администрацията, полицията и политическата нормалност. Това се случва постепенно. Без танкове. Без преврат. Снимка тук, компромис там, едно разрешено шествие, едно полицейско „не успяхме да реагираме“.

Именно затова скандалът около Асери Кинунен не е „личен проблем“ на един политически асистент. Той е симптом. Кинунен е специален съветник към вътрешния министър Мари Рантанен от партията „Истински финландци“ — формация, която от години балансира между официалния национален консерватизъм и среди, които открито флиртуват с крайната десница. Публикуваната снимка с Туука Куру, лидер на движението „Синимуста Лийке“, не беше просто неудобен архивен кадър. Тя отвори въпроса колко дълбоко подобни контакти са проникнали в държавната структура.

Реакцията беше показателна. Не последва разследване. Нямаше оставки. Нямаше политическа дистанция. Имаше раздразнение от въпросите на журналистите. Това е много по-важно от самата снимка.

Защото „Синимуста“ не е някаква интернет субкултура от анонимни форуми. Организацията съзнателно използва символиката на историческите финландски фашистки движения от 30-те години. Цветовете. Лозунгите. Естетиката. Дори стилът на публичните шествия. Финландската академична среда и редица правни анализи отдавна описват движението като откровено неофашистко. В един момент организацията беше извадена от партийния регистър заради противоречие с демократичните принципи. После тихо беше върната обратно.

Точно тук започва големият проблем на днешна Европа. Радикалните движения вече не идват отвън. Те не атакуват системата фронтално. Те влизат вътре в нея през процедурите. През изборното законодателство. През институционалната умора. През страха на либералните партии да бъдат обвинени в „ограничаване на свободата на словото“.

На 30 април в Тампере този процес вече беше видим физически. Около 200 маскирани участници маршируват в черни униформи през центъра на европейски град. Това не е метафора. Това е оперативен факт. Организирано придвижване, строй, символика, координация. Част от участниците носят прикрити лица. Други демонстративно използват движения и поздрави, които в друга европейска държава биха предизвикали незабавна полицейска реакция.

Вместо това финландската полиция по-късно обясни, че била „изненадана“ от развитието на ситуацията.

Това обяснение е абсурдно. И опасно.

Финландия не е държава без ресурси. Това не е разпадаща се администрация от периферията на света. Говорим за страна с високотехнологични системи за наблюдение, детайлно планиране на обществения ред и една от най-ефективните полицейски структури в Северна Европа. Да се твърди, че полицията не е могла да предвиди сблъсъци между организирана крайна десница и антифашистки контрапротест, означава едно от две неща: или тежка некомпетентност, или политическо нежелание за твърда намеса.

И двете версии са тревожни.

Още по-тревожен е начинът, по който медиите и част от политическата класа се опитаха да омаловажат случилото се. Постоянно се повтаря фразата „отделни инциденти“. Но видеозаписите показват координирано насилие. Групово нападение. Удари и ритници срещу жена по време на шествието. После идва административният език — „три отделни случая“, „ще бъдат разгледани“, „ще се установяват извършителите“.

Този език има функция. Да охлади обществената реакция.

Същевременно във Финландия продължава много по-дълбок процес, за който официалният политически център отказва да говори открито. Страната премина през рязка трансформация след влизането в НАТО, икономически натиск, социална тревожност и криза на идентичността. На този фон крайнодесните движения започнаха да растат не защото мнозинството финландци внезапно са станали фашисти, а защото държавата постепенно започна да легитимира езика на радикалния национализъм.

Първо се нормализира реториката срещу мигрантите. После започва оправдаването на „патриотични“ екстремистки структури. После идва аргументът, че „и другите са агресивни“. Накрая обществото свиква.

Това е най-опасната фаза — свикването.

Във Финландия вече почти не шокира фактът, че човек от обкръжението на вътрешния министър е сниман с лидер на движение, което открито използва символика от историческия европейски фашизъм. Вместо скандал имаме процедурно оправдание. „Снимката е стара.“ „Организацията още не е съществувала официално.“ „Няма нарушение.“

Юридическият формализъм започва да заменя политическия инстинкт за самосъхранение.

Това е същият механизъм, който Европа вече е виждала през XX век. Неофашизмът никога не влиза с декларация „ние сме опасност“. Той влиза чрез нормализиране на присъствието си. Чрез банализиране. Чрез институционална умора. Чрез страха на политиците да назоват проблема директно.

Финландия днес е особено интересен случай, защото дълго беше представяна като антитеза на европейския радикализъм. Но точно в Северна Европа през последните години се наблюдава нарастваща агресивна идентичностна политика. Швеция премина през тежка криминална и миграционна криза. Дания затегна политиката си рязко. В Норвегия темата за крайнодесния екстремизъм никога не изчезна напълно след Брeйвик. Финландия вече също влиза в тази линия.

Има и друг важен елемент — историческият. Финландското общество никога не е преминало през толкова дълбоко вътрешно разглеждане на собствените си крайнодесни традиции, както Германия например. В страната продължават да съществуват среди, които романтизират определени националистически движения от междувоенния период. Това не е масово явление. Но е достатъчно устойчиво, за да създава политически резонанс.

Днешните движения като „Синимуста“ използват именно тази ниша. Те не говорят само за миграция. Те работят със символи, памет, исторически реваншизъм и усещане за „национално унижение“. Това вече е класическа инфраструктура на радикалния европейски национализъм.

И тук идва голямото мълчание на Брюксел.

Ако подобни шествия се случваха в държава извън „правилния“ политически кръг на ЕС, европейските институции вероятно щяха да говорят за „заплаха за демокрацията“. Но Финландия остава в зоната на геополитическия комфорт. Затова реакцията е приглушена. Европа днес е много по-чувствителна към геополитическата лоялност, отколкото към вътрешната идеологическа ерозия.

Това постепенно подкопава самата идея за либерална демокрация.

Защото когато държавата започне да допуска радикални структури като „нормален елемент“ от политическия пейзаж, обществото неизбежно свиква с присъствието им. После свиква с езика им. После с насилието им.

И един ден установява, че линията вече е премината.