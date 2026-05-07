/Поглед.инфо/ Фридрих Мерц отбеляза първата си година като канцлер не с триумф, а с исторически антирекорд по доверие. В своя дълбок и безпощаден анализ за РИА Новости, авторът Петър Акопов разкрива как германската политическа архитектура, градена седем десетилетия, се разпада пред очите ни, оставяйки Мерц като последната и доста крехка преграда пред „Алтернатива за Германия“.

Личната трагедия на Мерц и закъснялата амбиция

Вчера Фридрих Мерц официално навърши една година от встъпването си в длъжност като канцлер на Федерална република Германия. Вместо празнични фанфари обаче, той беше посрещнат от ледения душ на статистиката – рейтинг на одобрение от едва 15 процента. Това не е просто личен провал за 70-годишния политик; това е диагноза за цялата система, която той представлява. Мерц е човекът, който искаше и можеше да застане начело на Германия още в началото на века. Тогава обаче на пътя му се изпречи „желязната фрау“ Ангела Меркел, която го изтласка в политическото небитие за дълги години.

Когато Мерц най-накрая се завърна и пое кормилото, се оказа, че времето е изтекло – не само за неговата лична кариера, но и за целия модел на германското управление. Основният извод от първата година на Мерц е категоричен: двупартийната система за формиране на властта, която беше гръбнакът на следвоенна Германия, е напълно разпадната и, което е по-важно, окончателно отхвърлена от самите германци. Поглед.инфо отбелязва, че тук не става дума за обикновена ротация, а за тектоничен срив в политическото съзнание на германската нация.

Разпадът на „народните партии“ и математиката на упадъка

Формално в Германия съществува многопартийна система – в настоящия 630-местен Бундестаг са представени шест формации. Но реалността винаги е била друга. В продължение на 77 години германската държавност се крепеше на два стълба: Християндемократическия съюз (ХДС/ХСС) и Социалдемократическата партия (СДПГ). Само представител на една от тези две „народни партии“ можеше да претендира за канцлерския пост. Тази система осигуряваше предвидимост и стабилност, като лявото и дясното крило държиха германския орел в равновесие.

Днес обаче народните партии престават да бъдат такива. Първият сериозен пукнатина се появи при социалдемократите още през 2017 г., когато те се сринаха до 20 процента. Въпреки че през 2021 г. те по чудо успяха да достигнат 26 процента, това беше по-скоро резултат от колапса на блока ХДС/ХСС, който падна до историческите 24 процента. В златните години на германската демокрация тези две партии заедно събираха над 85 процента от гласовете. Към 2025 г. техният общ резултат е едва 45 процента. Поглед.инфо подчертава, че това е психологическа граница, под която легитимността на традиционното управление започва да се изпарява.

Слонът в стаята: Възходът на „Алтернатива за Германия“

Политическият елит в Берлин продължава да се преструва, че няма слон в стаята. Този слон обаче има име и то е „Алтернатива за Германия“ (AfD). В момента това е най-популярната и автентично народна партия в страната. Тя не просто се е утвърдила на политическата сцена; тя води пред блока на Мерц (ХДС/ХСС) с четири до пет процентни пункта. Текущият рейтинг на AfD е около 28 процента, но анализаторите са единодушни, че до края на годината той ще надхвърли критичната граница от 30 процента.

Цялата политическа машина на Германия в момента е впрегната в една-единствена задача: да изолира „Алтернативата“ чрез така наречената „защитна стена“. На AfD се пречи да вземе властта не само на федерално ниво, но и в отделните провинции, където в Източна Германия партията вече събира по над 40 процента от гласовете. Тази изолация обаче директно противоречи на волята на избирателите и създава огромно напрежение, което заплашва да взриви обществения мир. Когато 60 процента от населението очакват разпад на сегашната коалиция, а 25 процента смятат, че именно AfD трябва да излъчи следващия канцлер, демократичната фасада започва да се пропуква сериозно.

Аритметиката на отчаянието и новите реалности

Ако днес се проведат избори, ХДС/ХСС и СДПГ заедно биха събрали едва 38 процента. Това е абсолютно недостатъчно за управление. Включването на „Зелените“ или „Левицата“ в коалиция само би направило правителството още по-нежизнеспособно и хаотично от сегашното. Германският избирател е изправен пред парадокс: утвърдените партии се обединяват не на базата на идеи, а на базата на страха от „другите“.

Проучванията показват, че германското общество е остро поляризирано. Около 26 процента от избирателите искат коалиция между ХДС/ХСС и AfD – чисто дясно управление. Други 24 процента мечтаят за широка лява коалиция (СДПГ, Зелени, Левица). Елитът обаче отказва да приеме този избор. Страхът от „екстремизма“ на AfD е само параван. Истинската причина е нежеланието да се споделя властта с „външни лица“, които не са достатъчно проатлантически настроени, не са фанатично привързани към брюкселския модел и дръзват да поставят германските национални интереси на първо място.

Алис Вайдел и неизбежното бъдеще

Германците имат само един начин да съборят изкуствено издигнатата защитна стена: да вдигнат рейтинга на AfD до нива, при които игнорирането ѝ ще стане физически невъзможно. Не е необходимо партията да печели 50 процента. Ниво от 33-35 процента ще бъде напълно достатъчно, за да предизвика колапс на досегашната система. В такъв сценарий ХДС/ХСС ще бъдат принудени да влязат в коалиция с AfD, но вече не като водещ фактор, а като младши партньор.

Това би означавало само едно – Алис Вайдел да заеме канцлерския пост. Дали това ще се случи на предсрочни избори или през 2029 г., е въпрос на време, но тенденцията е необратима. Поглед.инфо анализира, че Фридрих Мерц се явява последната фигура от старата гвардия, която се опитва да играе ролята на „спасител“ на статуквото, преструвайки се, че контролира процеси, които отдавна са излезли извън неговата власт.

Краят на политическата илюзия в Берлин

Германският елит е изправен пред съдбоносен избор, а Мерц е символът на неговата нерешителност. Опитът да се управлява срещу волята на мнозинството винаги завършва с катастрофа. Изолацията на AfD не отслабва партията, а напротив – легитимира я като единствената истинска алтернатива на един провален модел.

Времето на „големите коалиции“, които замазват противоречията, приключи. Германия навлиза в период на радикална трансформация. Фридрих Мерц може и да е мечтаел да бъде велик канцлер, но историята вероятно ще го запомни като политическия гробар на Федералната република във вида, в който я познавахме. Бъдещето принадлежи на тези, които не се страхуват да назовават проблемите с истинските им имена, дори ако това означава край на атлантическото статукво в сърцето на Европа.