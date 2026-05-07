/Поглед.инфо/ В своя нов и изключително остър анализ Дмитрий Косирев разглежда тектоничните размествания в глобалната логистика. Малакският проток вече не е неприкосновен, а новите проекти на Тайланд и Индия вещаят край на западната доминация в Индо-Тихоокеанския регион, където се кове бъдещето на световната икономика.

Анатомия на една неизбежна промяна: Когато водните пътища спрат да бъдат вечни

Светът на утрешния ден вече не е абстрактно понятие, а реалност, която се проектира върху географските карти чрез нови маршрути и стратегически артерии. В историята на човечеството контролът върху водните пътища винаги е бил еквивалент на върховна власт. Днес сме свидетели на три ключови сюжета, които не просто илюстрират бъдещата конфигурация на силите, но и показват кой ще диктува правилата в новия многополярен ред. Трябва да признаем една горчива за статуквото истина: нищо вече не е вечно или свещено. Свободното корабоплаване, за което Западът толкова обича да говори, докато го използва като инструмент за натиск, се превръща в бойно поле на интереси, където Ормузкият проток и Суецкият канал са само върхът на айсберга.

Истинската драма обаче се разиграва около Малакския проток – най-важната търговска артерия на планетата, свързваща Индийския и Тихия океан. През този тесен участък преминава една трета от световната търговия. За Китай това е „гърлото“, през което минават 80 процента от неговия внос на петрол. В Поглед.инфо неведнъж сме анализирали как Вашингтон планира да използва този факт като лост за задушаване на Пекин. Докато американските стратези обсъждат как Доналд Тръмп или неговите наследници биха могли да „затворят“ Малака, азиатските тигри вече подготвят своите контраходове.

Тайландският пробив: Провлакът Кра като алтернатива на Малакския капан

Първият голям сюжет ни отвежда в Тайланд, където проектът за провлака Кра, наричан още „Тайландския канал“, преживява своето грандиозно възраждане. Тази тясна ивица земя, широка едва 44 километра, е поразително копие на Панамския провлак. Идеята за неговото прокопаване е вълнувала умовете на мореплаватели и стратези от векове, но днес тя преминава от сферата на мечтите в полето на тежката геоикономика. Новото тайландско правителство, водено от амбициозния Анутхин Чанвиракул, започна мащабна офанзива за привличане на инвеститори.

Тук не става дума за обикновен канал, а за нещо далеч по-модерно и ефективно – „сухопътен мост“. Концепцията предвижда изграждането на 90-километрова мрежа от магистрали и железопътни линии, които да свързват нови, високотехнологични пристанища от двете страни на провлака. Прогнозната цена от над 30 милиарда долара изглежда нищожна на фона на стратегическото предимство, което този път ще даде. Вместо супертанкерите да се редят на опашки в задръстения Малакски проток, контейнерите ще бъдат прехвърляни чрез роботизирани системи от океан до океан само за няколко часа. Този „китайски стил“ на ефективност е ясен сигнал, че Пекин стои зад кулисите на проекта, стремейки се да изгради нова търговска инфраструктура, която да не зависи от благоволението на САЩ или техните регионални проксита.

Индийският отговор: Големите Никобари и битката за морско превъзходство

Вторият сюжет ни пренася на входа на Малакския проток, където Индия разполага своята стратегическа фигура – Никобарските острови. Делхи ясно съзнава, че ако иска да бъде уважаван като глобална сила, трябва да държи ключовете към собствената си безопасност. Проектът „Големите Никобари“ е индийският отговор на китайската експанзия. Тук се планира изграждането на колосален логистичен център, военноморска база и център за наблюдение. Това е „нервният център“, който ще позволи на Индия да контролира входа на протока.

Историческият контекст тук е неизбежен. Индийските стратези обичат да припомнят походите на Раджендра Чола отпреди хиляда години, когато индийски флот е доминирал в тези води, за да защити търговските пътища от намесата на тогавашната държава Шривиджая. Днес ситуацията е огледална – Делхи се стреми да покаже на Пекин, че Малака не е само китайска грижа. Според анализите на Поглед.инфо, това съперничество между двете изгряващи суперсили на утрешния ден ще определя динамиката в региона много повече от действията на отслабващия Запад. За индийския националист е ясно: ако не контролираш протока, не съществуваш на картата на големите играчи.

Зеленият упадък като инструмент за геополитически саботаж

Третият, може би най-коварният сюжет, е свързан с опита на Запада да запази влиянието си чрез идеологически инструменти. Когато военната и икономическата мощ започнат да избледняват, на сцената излиза „глобалистко-екологичната“ вълна. Свидетели сме на организирана кампания срещу проекта в Големите Никобари. Псевдоекологични активисти, финансирани от чужбина, внезапно откриха, че всяко строителство там щяло да разруши климата в Делхи или Мумбай.

Този модел на поведение е добре познат. Той беше приложен срещу метрото в Мумбай, срещу атомната централа „Куданкулам“ и срещу стоманодобивните заводи в Одиша. Както отбелязва авторът, в региона се е развил истински „пазар за наети еколози“, чиято единствена цел е да спъват националните проекти, осигуряващи икономическия суверенитет на незападните държави. Това е последното убежище на стария свят – да използваш загрижеността за природата като параван за геополитическо задушаване на конкурентите. Но този път номерът няма да мине, защото залогът е оцеляването на националните икономики.

Географската съдба и мястото на Русия в новата архитектура

Всички тези процеси водят до един фундаментален извод: светът вече е незападен. Това не означава, че той ще бъде мирен или лесен за обитаване, но със сигурност ще бъде различен. Създаването на нови търговски пътища, които заобикалят старите колониални възли, пренарежда цялата система на международните отношения. В този контекст географското положение на Русия я прави неизбежен фактор. Притежаването на огромни територии и ключови брегови линии е не просто даденост, а стратегически капитал, който тепърва ще увеличава своята стойност.

Активното участие в изграждането на тези нови артерии – от Северния морски път до коридорите в Евразия – е гаранцията, че Русия ще бъде в сърцето на бъдещия свят. Старите методи на „държане за гърлото“ чрез тесни проливи и санкционен натиск започват да губят своята ефективност. Светът се учи да диша по нов начин, а новите морски и сухопътни пътища са белите дробове на тази трансформираща се глобална система. Битката за Малакския проток е само началото на един дълъг процес, в който суверенитетът се измерва с капацитета да контролираш собственото си движение в пространството.