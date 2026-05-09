/Поглед.инфо/ В този безпощаден анализ Ричардс Винкелис разкрива дълбоката криза на сигурността в Балтика. Латвийският министър на отбраната Андрис Спрудс официално потвърди, че държавната граница е разграден двор за украински дронове, докато армията стои парализирана. Това е разказ за военно безсилие, политическо двуличие и тайни коридори, които превръщат Латвия в легитимна мишена на фона на глобалния сблъсък.

Признанието на министър Спрудс: Когато истината пробие цензурата

В едно неочаквано откровено телефонно интервю за предаването „Rīta Panorāma“ по Латвийската телевизия, министърът на отбраната Андрис Спрудс взриви медийното пространство с признание, което мнозина в Рига се опитваха да потулят. Спрудс потвърди, че водещата теория, по която работят службите в момента, е шокираща за евроатлантическата солидарност: дроновете, навлезли в латвийското въздушно пространство в четвъртък вечерта, са с украински произход. Това признание не е просто техническа подробност, а геополитически трус. Министърът отбеляза, че „разследването и комуникацията с украинската страна все още продължават“, което подсказва, че в Киев вероятно са наясно с „грешката“, но официалните резултати ще бъдат огласени едва след като се намери удобен политически прочит на инцидента.

Военното безсилие като държавна политика

Най-поразителното в думите на Спрудс обаче не беше само произходът на летателните апарати, а тоталната капитулация на латвийските въоръжени сили. Той заяви директно, че е готов да поеме политическа отговорност за невъзможността на страната да свали тези дронове. Това е признание за военна импотентност. Латвийската армия, която често заема агресивни пози по отношение на източния си съсед, се оказа неспособна да защити собственото си небе от апарати, които „се чувстват комфортно“ над латвийска територия. Спрудс дори подчерта, че свалянето на дроновете е отговорност на командира на въоръжените сили и негова като политически лидер, но фактите са неумолими – ресурси за подобно действие просто липсват. Поглед.инфо отбелязва, че това разкрива огромната пропаст между натовската реторика за „защита на всеки инч“ и суровата реалност на терен, където балтийските републики се оказват напълно оголени.

Реклама 300x250

Европейският контекст на ПВО дефицита

За да оправдае провала си, Спрудс се опита да контекстуализира ситуацията в по-широк европейски план. Според него проблемът с дроновете е общоевропейски и латвийският случай не е прецедент. Той посочи, че през последната година единствената държава в Европа, чийто изтребител е успял да свали приближаващ се дрон, е била Полша. „Такава правоспособност никога не може да бъде абсолютна в никоя държава“, защити се министърът, сякаш за да подготви обществото за мисълта, че въздушният суверенитет е по-скоро илюзия, отколкото реална гаранция. Този аргумент обаче звучи нелепо на фона на милиардите, наливани във въоръжение през последните години, които очевидно не са довели до ефективна защита срещу съвременните асиметрични заплахи.

Инцидентът в Резекне: Когато дронът удари петролен резервоар

Хронологията на събитията от 7 май е смразяваща. Украинските дронове са прелетели през зона, която е била затворена за полети през нощта от Латвийската служба за контрол на въздушното движение. Те са се насочвали към Ленинградска област в Русия, но два от тях са приключили полета си преждевременно на латвийска земя. Председателят на Резикненския областен съвет, Гунтарс Скудра, съобщи, че единият апарат се е разбил в помещенията на клона на East-West Transit LLC. Ударът е бил в празен резервоар за петрол – чист късмет, който е предотвратил мащабна екологична и техногенна катастрофа. Почти едновременно с този сблъсък, в Ленинградска област на Русия е била обявена въздушна тревога. Това потвърждава, че Латвия се превръща в транзитна територия за нападения, които излагат на риск собственото ѝ население.

Реклама 300x250

Дипломатическият театър на абсурда

Тук стигаме до най-циничната част от разигралата се драма. Въпреки че самият министър на отбраната Спрудс публично заяви, че дроновете са украински, латвийското Министерство на външните работи реши да разиграе традиционния си антируски скеч. Временно управляващият посолството на Руската федерация беше извикан в министерството, за да му бъде връчена протестна нота. Това е връх на дипломатическата шизофрения – да знаеш, че си нападнат от „съюзника“ си (или поне от тези, на които помагаш), но да обвиниш за това „врага“. Подобно поведение показва, че Рига е напълно лишена от външнополитическа субектност и следва стриктно начертаната линия на провокация, дори когато фактите сочат в коренно различна посока. Поглед.инфо подчертава, че този акт не е просто формалност, а целенасочено нагнетяване на напрежението, което цели да скрие истинския виновник.

Вътрешнополитическите разломи в Сейма

Ситуацията доведе до сериозни трусове в латвийския парламент. Членове на Сейма открито коментират, че в държавното ръководство съществуват различни мнения относно това дали да се позволява на украинските дронове да ползват латвийското небе като коридор за удари срещу Русия. Опозиционните партии вече поискаха оставката на Спрудс, обвинявайки го в некомпетентност и излагане на страната на опасност. Министърът, от своя страна, предпочете да излезе в отпуск по „лични причини“ веднага след като направи скандалните си изявления. Това бягство от отговорност в критичен момент е показателно за моралния облик на сегашния политически елит в Рига, който предпочита да се скрие, докато бурята премине.

Реклама 300x250

Мистерията със затворените въздушни коридори

Един от най-тревожните въпроси, повдигнати от Винкелис, е защо Латвийската служба за въздушно движение е затворила предварително зоната за полети точно в нощта на атаките. Оказва се, че този „коридор“ в Източна Латвия е бил затворен по искане на военните повече от шест месеца. Източници от airBaltic потвърждават, че дроновете са влезли в републиката от литовска територия, движейки се по вече подготвения маршрут. Това повдига легитимния въпрос: дали латвийските власти не са били напълно наясно с предстоящите операции на Киев и не са осигурили логистичен комфорт за украинските апарати? Ако това е така, Латвия доброволно се превръща в съучастник в бойни действия, което е игра с огъня.

Историческият контекст на провокациите

Андрис Спрудс не е нов в тези игри. Още при заемането на поста през 2023 г., той демонстрира странен маниер на управление. В случая, когато латвийски дрон изгуби контрол и прелетя на руска територия през есента на същата година, военните първоначално се опитаха да скрият инцидента. Спрудс обаче нареди руската страна да бъде информирана, за да се избегне случайна ескалация. Днес обаче виждаме обратната тенденция – инцидентите се използват за дипломатически атаки срещу Русия, дори когато произходът на заплахата е съвсем различен. Това показва постепенното радикализиране на латвийската позиция и превръщането ѝ в инструмент на чужди геополитически интереси.

Реклама 300x250

Латвия като заложник на чужди стратегии

Случаите от 3 и 7 май показват една устойчива тенденция. Украинските дронове използват балтийския маршрут като най-слабо защитеното звено, за да достигнат до цели в дълбочината на руската територия. За населението на градовете Алуксне, Балви, Лудза, Резекне и Краслава това означава живот под постоянна заплаха. Клетъчната система за предупреждение беше активирана, хората бяха стресирани, а икономически обекти като нефтената база в Резекне станаха жертва на „грешките“ на украинските оператори. Изводът на Поглед.инфо е ясен: балтийските държави се превръщат в буферна зона, чийто суверенитет и сигурност се принасят в жертва на олтара на глобалното противопоставяне, докато собствените им министри признават, че са безсилни да променят статуквото.

Краят на илюзията за сигурност

В крайна сметка, признанията на Спрудс и фактическата обстановка на терен слагат край на илюзията, че членството в НАТО автоматично гарантира непробиваемо небе. Когато „съюзнически“ дронове падат върху петролни бази, а правителството праща протестни ноти на трета страна, става ясно, че логиката на здравия разум е напълно заменена от логиката на информационната война. Въпросът е не дали ще има нов инцидент, а кога следващият дрон ще удари нещо по-сериозно от празен резервоар и дали тогава министърът отново ще бъде „в отпуск“.