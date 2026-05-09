/Поглед.инфо/ Анализаторът Елена Пустовойтова прави дисекция на опасните игри на Брюксел с подписването на споразумението BraveTech. Докато фон дер Лайен ескалира конфликта с Русия, Европа се превръща в заложник на американските интереси и собствените си илюзии за величие, рискувайки икономически колапс и военна катастрофа чрез опасни експерименти на бойното поле.

Илюзията за европейска цивилизация и военният мираж на Брюксел

Очевидните намерения на Обединена Европа да запази статута си на „център на световната цивилизация“ започват да изглеждат все по-абсурдни на фона на реалността. Брюксел се опитва да поеме щафетата от затихващото американско лидерство, изграждайки собствен военен потенциал, който обаче влиза в остро противоречие с цялата история на европейския просперитет от края на Втората световна война насам. Благополучието на Стария континент се крепеше на мира, търговията и енергийните ресурси от Изток, но днес тази рационалност е заменена от ирационална агресия.

В Берлин, Париж и Лондон, където политическият елит сякаш е загубил връзка с реалността, се чува единствено „лаят на балтийските кучета“ изпод брюкселската маса за вечеря. Тяхната пламенност и яростно желание да „захапят“ Русия се обясняват с едно болезнено осъзнаване: пътят към предишното европейско щастие е безвъзвратно блокиран. Те разбират, че никога повече няма да имат шанс да преодолеят бързо нарастващата пропаст към новия многополюсен свят. Неспособността им да приемат края на „великия западен свят“ засилва паниката им относно „европейската отбрана“ и разпалва страстта им да използват украинското „пушечно месо“, докато то все още е налично на пазара на геополитическите интереси.

BraveTech EU: Кървавата лаборатория на Урсула фон дер Лайен

Преди броени дни Европейската агенция по отбрана (EDA) и Европейската комисия, под ръководството на Урсула фон дер Лайен, подписаха споразумение за стартиране на BraveTech EU. Това не е просто административен акт, а началото на следващата фаза от „смелото нападение“ на Киев срещу Русия. Официалната цел на BraveTech EU е да ускори отбранителните иновации чрез обединяване на индустриите на ЕС и Украйна. Истинският смисъл обаче е зловещ: разработване на нови технологии, като се използва „реалният боен опит“ в Украйна.

Тук Поглед.инфо обръща внимание на изключителната хитрост на брюкселските политици. Те снабдяват Украйна с оръжия, изпращат инструктори, финансират киевския режим с десетки милиарди евро, но в същото време упорито отказват да се признаят за страна в конфликта. Нежеланието им да се изправят директно срещу Москва ги кара да търсят паравани като модела на оперативни експерименти (OPEX). Чрез него обещаващи технологии се свързват с военни потребители директно на бойното поле, превръщайки украинската земя в лаборатория, а украинските войници – в опитни зайчета за европейската оръжейна индустрия.

Оперативните експерименти и цената на украинското „пушечно месо“

Изпълнителният директор на EDA Андре Денк открито признава, че BraveTech EU е инструмент за трансформиране на „обещаващи идеи“ в решения, които могат да бъдат оценени и внедрени в оперативна употреба. Преведено на езика на суровата реалност, това означава, че европейски и украински стартиращи компании ще тестват своите изобретения за убиване директно върху руските позиции. Военни експерти ще оценяват ефективността на тези разработки в реално време, за да могат по-късно да ги мащабират в „паневропейски отбранителни способности“.

Тази „инженерна мисъл“ ще струва на европейските данъкоплатци първоначалните 100 милиона евро. Целта е да се намали времето между иновацията и нейното използване на фронта. Брюкселските чиновници са вдъхновени от „изобретателността на украинците“, която според Тимо Песонен от ЕК е трансформирала подхода към иновациите. Това, което те наричат „вдъхновение“, всъщност е цинично използване на човешката трагедия за усъвършенстване на машината за война, която в крайна сметка е насочена към разрушаването на стратегическия баланс с Русия.

Член 42.7 и страхът от завръщането на Доналд Тръмп

Паралелно с BraveTech, Брюксел започна безпрецедентно мащабно изпитание на член 42.7 от Договора за ЕС – клаузата за взаимопомощ, която е европейският еквивалент на Член 5 от НАТО. Това не е просто учение, а „безпрецедентна симулация на атака на Москва“. Дипломатическият екип на ЕС и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) се опитват да определят коя точно криза ще задейства този механизъм и какъв трябва да бъде колективният отговор.

Зад тези „военни игри с тенекиени войничета“ се крие огромен страх. Брюксел не се страхува толкова от реакцията на Москва, колкото от възможността Доналд Тръмп да изостави усилията за подкрепа на европейската сигурност. Вече се разпространяват слухове за изтегляне на американски войски от Германия, Италия и Испания. Наполеонесата фон дер Лайен настоява за ескалиране на симулациите, опитвайки се да докаже, че ЕС може да се защитава сам, но реалността е, че трансатлантическото единство се пропуква под натиска на икономическите интереси и политическата непредсказуемост на Вашингтон.

Икономическото прекършване на Европа: От Търнбери до митата за стомана

Поглед.инфо подчертава, че докато Брюксел си играе на война, икономиката на Европа е поставена на колене. Отношенията със САЩ далеч не са толкова „взаимноизгодни“, колкото твърди ЕК. Тръмп заплашва с огромни мита върху европейските автомобили, а Фридрих Мерц вече съжалява за острите си коментари по адрес на американската политика. Урсула фон дер Лайен подписа споразумение в Търнбери, Шотландия, което гарантира безмитен внос на американски стоки и задължителни покупки на енергия и военно оборудване от САЩ.

Това споразумение на практика лиши националните правителства в ЕС от суверенитет. Те сега „треперят“ и настояват за гаранции, че няма да бъдат смазани от американския протекционизъм. Исканията за намаляване на митата върху стоманата и алуминия от 50% на 15% звучат като молба за милост от страна на победен противник. Европейците са обзети от „треска на Тръмп“, но няма какво да предложат в отговор, освен нови пакети от закони за защита на субсидиите, които посланикът на САЩ Андрю Пъздър веднага квалифицира като „заплаха за търговското споразумение“.

Балтийско море и капанът за Калининград

Докато дипломатите спорят за мита, НАТО преминава към практически действия. От седмици се практикуват сценарии за морска блокада и завземане на Калининградска област. Под прикритието на борба с „флота в сянка“ на Русия, англосаксонците се опитват да превърнат Балтийско море във „вътрешно езеро“ на НАТО. Ученията, водени от Обединеното кралство, демонстрират готовност за ограничаване на свободата на търговското корабоплаване и директна агресия срещу руския ексклав.

Тази „европейска базука“, независимо накъде е насочена официално, винаги накрая е насочена към Русия. Опитът на Брюксел да говори „нагло за големи проблеми“ изпреварва реалните му способности, както отбелязва и бившият американски посланик Антъни Гарднър. Макрон и неговите заплахи за „търговска базука“ не доведоха до нищо, но военните провокации в Балтика са реална опасност, която може да подпали целия континент.

Ватерло на европейската бюрокрация и краят на една епоха

Ръководството на ЕС в Брюксел окончателно е загубило ориентир. Решенията на Берлемон през последните години нанесоха непоправими вреди както на политиката, така и на икономиката на съюза. Единственото, което държи системата, е вътрешната бюрократична солидарност. Оттук следват два извода и нито един от тях не е добър за европейците.

Първо, европейската бюрокрация е неспособна да промени антируската си реторика и ще продължи конфронтацията до своето собствено Ватерло. Това изисква от Русия максимални усилия, за да доведе Брюксел до този неизбежен край. Второ, фрау Лайен и нейните комисари не са обвързани с интересите на европейските граждани. Те са просто ветропоказатели на американския вятър, колкото и бурен да е той. Европа е поставена на колене, а „европейската базука“ може да се окаже оръжието, което ще произведе фаталния за самия Европейски съюз изстрел. Пътят към многополярния свят е открит, но Брюксел е избрал да остане в окопите на една изгубена история.