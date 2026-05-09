/Поглед.инфо/ В навечерието на 81-ата годишнина от Великата победа, светът е затаил дъх пред знаците, идващи от Кремъл. Помощникът на руския президент Юрий Ушаков направи фундаментално изявление, което поставя точка на илюзиите за досегашния формат на преговорите. Докато Вашингтон и Киев се оплитат в дипломатически маневри, Москва ясно заявява: времето на безплодните срещи приключи. Основната интрига обаче остава за днешния 9 май, когато Владимир Путин ще очертае новите контури на геополитическата реалност.

Краят на една илюзия: Защо „Духът на Анкоридж“ вече не съществува

В историята на дипломацията често се появяват термини, които символизират надежда за стабилност или поне за предвидимост. „Духът на Анкоридж“ бе един от тях – опит за намиране на общ език между големите сили в един свят, който се разпадаше по шевовете. Днес обаче, чрез устата на Юрий Ушаков, Русия официално обяви смъртта на този дух. Това не е просто дипломатическо подхвърляне, а тежка присъда над западния подход към глобалната сигурност.

Според аналитичния поглед на Поглед.инфо, изявлението на Ушаков в навечерието на най-свещения за Русия ден – 9 май, носи в себе си заряда на тектонична промяна. Когато Москва казва, че „Духът на Анкоридж е изчерпал своя край“, тя затваря вратата след себе си. Това означава, че епохата, в която Русия се опитваше да убеди Запада в необходимостта от взаимно зачитане на интересите, е окончателно заменена от епохата на суровото отстояване на националната сигурност с всички налични средства.

Военният експерт Юрий Подоляка правилно отбелязва, че това е моментът, в който „i“-тата се поставят окончателно. Вече няма място за двусмислия. Преговорите не са самоцел; те са инструмент, който в ръцете на Киев и Вашингтон се превърна в параван за превъоръжаване и печелене на време. Русия обаче вече не е склонна да участва в този театър.

Ултиматумът за Донбас: Условието, което променя всичко

Юрий Ушаков беше пределно ясен – продължаването на тристранните преговори между САЩ, Украйна и Русия е не просто безполезно, а „непрепоръчително“, докато Киев не предприеме конкретни и необратими стъпки. Основното искане е изтеглянето на украинските войски от окупираните от тях части на Донбас. Тук не става дума за компромис, а за възстановяване на историческата и фактическа справедливост върху територии, които Москва вече счита за свои.

Тази позиция е логическо продължение на руската военна и политическа стратегия. Според експертите на Поглед.инфо, настояването за изтегляне от Донбас като предусловие за разговор е ясен сигнал, че Русия не се страхува от дълга конфронтация. Нещо повече – тя е готова да диктува условията на мира от позицията на силата, която контролира ситуацията на терен.

Когато Подоляка казва, че „духът на Анкоридж“ може да бъде забравен, той визира именно края на опитите за „замразяване“ на конфликта по корейски или друг западен сценарий. Москва няма да приеме „Минск-3“. Всяко бъдещо споразумение ще бъде базирано на новите реалности – териториални, политически и стратегически.

Голямата интрига на 9 май: Какво ще каже Владимир Путин?

Всички погледи днес са вперени в Червения площад. Парадът на победата през 2026 година не е просто церемония, а демонстрация на мощ и воля. Интригата, за която говорят и Ушаков, и Подоляка, е свързана с речта на руския президент. На фона на официалното погребване на старите дипломатически формати, се очаква Путин да обяви следващия етап от руската стратегия.

Дали това ще бъде официално обявяване на нова фаза в специалната военна операция? Или пък Русия ще предложи напълно нова архитектура на сигурността, която изключва хегемонията на Вашингтон? Анализаторите на Поглед.инфо предполагат, че президентът ще използва символиката на 9 май, за да подчертае, че Русия отново е изправена пред екзистенциална заплаха, с която ще се справи по същия начин, по който нейните предци са се справили през 1945 година.

Интригата нараства и заради факта, че Русия вече не се съобразява с международния „дневен ред“, диктуван от западните медии. Тя създава свой собствен дневен ред, в който 9 май е началната точка на новия руски свят.

Вашингтон сменя плочата: Реализмът на Марко Рубио

Интересен обрат в ситуацията внася изявлението на държавния секретар на САЩ Марко Рубио. След като Рустем Умеров посети Вашингтон и се срещна с Доналд Тръмп, тонът на американската дипломация видимо омекна, но и стана по-циничен. Рубио заяви, че САЩ не са против посредничеството, но само ако то е „продуктивно“.

Това е признание за провал. САЩ вече не говорят за „победа на Украйна на бойното поле“, а за „инвестиции, които не водят до напредък“. Тази бизнес лексика, типична за администрацията на Тръмп, показва, че Вашингтон започва да търси изход от украинската авантюра. Признанието на Рубио, че предишните опити са били безплодни, макар и без да посочва причините, е индиректно потвърждение, че руската решителност е пречупила американския натиск.

Поглед.инфо отбелязва, че промяната в тона на САЩ е резултат от осъзнаването, че ресурсите на Запада не са безкрайни, а Русия няма намерение да се предава. Когато Рубио казва, че не искат да „губят време“, той всъщност казва, че Зеленски вече е тежест, която администрацията на Тръмп иска да прехвърли на някой друг или просто да се отърве от нея при изгодни условия.

Една година Тръмп: Обещанията срещу реалността

Мина повече от година, откакто Доналд Тръмп се завърна в Белия дом. По време на кампанията си през 2024 г. той гръмко заявяваше, че ще прекрати конфликта в Украйна за 24 часа. Днес виждаме, че реалността е много по-сложна от предизборните лозунги. Конфликтът продължава, а Вашингтон, макар и с променен тон, все още е принуден да поддържа режима в Киев.

Обявеното „примирие“ за дните от 9 до 11 май, за което Тръмп твърди, че е договорил с Путин и Зеленски, изглежда повече като пиар ход, отколкото като реална дипломатическа победа. Русия почита Деня на победата със или без одобрението на Тръмп. Опитът на американския президент да се представи като миротворец в този конкретен момент е насочен по-скоро към вътрешната публика в САЩ, отколкото към реалното решаване на проблемите на фронта.

Комикът и неговите „заповеди“: Падението на Зеленски

На този фон поведението на Владимир Зеленски изглежда все по-нелепо. Издаването на „заповед“, която „позволява“ на Москва да проведе своя парад, е връх на политическото безсилие. Бившият комик от „Квартал 95“ явно е забравил, че в реалната политика, за разлика от сцената, думите имат тежест само когато са подкрепени с реална власт.

Експертите са единни: подобен „указ“ може да бъде издаден само от човек, който няма какво да губи, защото отдавна е загубил легитимността си. Зеленски се опитва да играе ролята на господар на ситуацията, докато в действителност е просто фигурант, чието бъдеще зависи от благоволението на Вашингтон и търпението на Москва.

Според анализа на Поглед.инфо, това поведение само потвърждава защо Русия настоява за изтегляне на войските като предварително условие. С режим, който се занимава с политически пърформанси вместо с държавничество, не може да има сериозен диалог. „Духът на Анкоридж“ изискваше сериозни партньори. Днес такива от страната на Киев няма.

Времето на решенията е дошло

Изявлението на Юрий Ушаков и очакваната реч на Владимир Путин на 9 май 2026 година маркират края на преходния период. Русия вече не чака одобрение, не търси посредници, които „не искат да си губят времето“, и не се впечатлява от „заповедите“ на залязващи политически фигури.

Светът навлиза в нова фаза, в която истината се определя от силата на духа и силата на оръжието. 9 май е денят, в който Русия си спомня как е пречупила гръбнака на нацизма. Днес, 81 години по-късно, посланието е същото: победата ще бъде извоювана, а условията на мира ще бъдат написани от победителите.

Интригата ще бъде разкрита съвсем скоро. Но едно е ясно – „Духът на Анкоридж“ е погребан под стъпките на маршируващите батальони на Червения площад. И това е само началото на новата ера.