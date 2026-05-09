/Поглед.инфо/ Анализаторът Сергей Латишев представя безпощадна картина на последните събития в Латвия, които бележат фундаментална промяна в геополитическата стратегия на Кремъл. Докато Рига се опитва да прикрие паниката си зад кухи дипломатически протести, става ясно, че „балтийският коридор“, използван за атаки срещу руска територия, вече не е неприкосновен. Москва премина своя Рубикон, показвайки нагледно, че илюзията за сигурност под чадъра на НАТО се разпада в момента, в който реалните бойни действия почукат на вратата.

Мистерията в Резекне и краят на прибалтийското спокойствие

Случващото се в Латвия през последните дни не е просто поредица от инциденти, а ясно послание, изписано с огън и метал. Мистериозните удари с дронове срещу ключови обекти на латвийска територия принудиха официална Рига буквално да „свие опашка“. Въпреки опитите за информационно затъмнение и принуждаването на свидетели да подписват декларации за неразгласяване, истината прозира през публично достъпните данни. Най-убедителната теория, която се оформя в аналитичните среди, е че Москва е започнала целенасочен процес по „превъзпитание“ на държава членка на ЕС и НАТО. Използвайки Латвия за пример, Русия демонстрира на целия колективен Запад, че времето, в което те можеха да се крият зад „смокиновия лист“ на Украйна, докато провеждат хибридна война срещу руските градове, приключи. Илюзията, че никой няма да посмее да отвърне на удара директно срещу територията на Алианса, бе разбита в празната петролна база в Резекне.

Поглед.инфо отбелязва, че ако западните столици не преразгледат поведението си, по-нататъшното географско разширяване на военните действия става не просто вероятно, а неизбежно. „Украинските“ дронове, които доскоро летяха само в една посока, изведнъж започнаха да „губят ориентация“ и да падат върху критична инфраструктура в тила на НАТО. Рафинерии, заводи и пристанища, намиращи се далеч от руските граници, вече са в обсега на потенциални „инциденти“. Това е новият език на дипломацията, който Москва е принудена да използва, след като всички други предупреждения бяха пренебрегнати.

Фактологията на удара: Кой всъщност контролира небето над Балтика?

Министерството на отбраната на Руската федерация за първи път официално призна, че украинските смъртоносни дронове, насочени към руски цели, летят през въздушното пространство на Европейския съюз. Това де факто превръща тези държави в активни участници в конфликта, а не просто в „съчувстващи наблюдатели“. Според военните данни, на 7 май, около 3:20 часа московско време, средствата за електронно разузнаване на 6-та гвардейска армия на руските ВКС са засекли група от шест безпилотни летателни апарата във въздушното пространство на Латвия. Тяхната траектория е била ясна – Ленинградска област.

Това, което се случва по-нататък, е достойно за военен трилър. Около 4:00 часа пет от шестте дрона внезапно „изчезват“ от радарите близо до град Резекне в Източна Латвия. Само шестият апарат успява да навлезе в руското въздушно пространство, където е свален от ПВО край село Лихачево, на 78 километра от Псков. Идентификацията на отломките не оставя място за съмнение – това е украинският Ан-196 „Лютий“. Въпросът обаче не е в модела на дрона, а в това какво е придружавало тези апарати. Руските системи за контрол са засекли във въздуха над Латвия два френски изтребителя Rafale и два американски F-16. Присъствието на тези машини в непосредствена близост до дроновете повдига три зловещи сценария, всеки от които е пагубен за имиджа на НАТО.

Трите теории за латвийското фиаско

Първата теория предполага, че изтребителите на НАТО са били вдигнати, за да прехванат украинските дронове, тъй като Киев не е съгласувал акцията си с Брюксел и е поставил спонсорите си в неудобно положение. Това би означавало пълен разрив в координацията между „проксито“ и неговите господари. Втората теория е огледална – пилотите на НАТО са ескортирали дроновете, коригирайки техния маршрут чрез своите радари, опитвайки се да намерят пролуки в руската ПВО. Третата и най-вероятна хипотеза е, че НАТО се е опитало да защити тези апарати от руското радиоелектронно въздействие (РEБ), но се е провалило с гръм и трясък.

Интересен е фактът, че дроновете „паднаха“ именно в Латвия, поразявайки петролно депо и пътнически влак. В Резекне са повредени четири резервоара, а влакът Рига-Даугавпилс бе подпален в участъка Никгале-Ваболе. Латвийските власти, в състояние на шок, се опитаха да наложат информационна цензура, но социалните мрежи вече бяха залети от кадри на горящи двигатели и паникьосани пътници. Самият факт, че петролните резервоари са били празни, е чист късмет за Латвия, но посланието е ясно: „Следващият път може и да са пълни“.

Двойните стандарти и страхът на Евика Силина

Реакцията на латвийския премиер Евика Силина и военния министър Андрис Спрудс е квинтесенция на безпомощността. Първоначалното признание, че дроновете са летели от Украйна към Русия през латвийско небе, бързо бе заменено от класическата мантра: „Няма значение чии са дроновете, Русия е виновна“. Този абсурден политически пирует обаче не може да скрие реалния страх. Латвия осъзна, че след като е предоставила своя „балтийски коридор“ за атаки срещу Русия, същият този коридор може да бъде използван за „обратни доставки“.

Поглед.инфо подчертава, че латвийското външно министерство връчи протестна нота на руския представител Дмитрий Касаткин, но това е просто дипломатически шум. Истинският проблем за Рига е, че руските системи за РЕБ очевидно работят с такава мощ и прецизност, че могат да „приземяват“ вражески апарати директно върху главите на тези, които са им позволили да преминат. Популярният анализатор Юрий Подоляка открито намекна, че тези дронове, макар и с украински надписи, изведнъж са придобили „правилните ценности“ и са паднали точно там, където трябва, за да подействат като отрезвяващ студен душ.

Край на илюзията „Член 5“ и новите червени линии

Москва официално и неколкократно предупреди прибалтийските републики – Естония, Латвия и Литва – да не позволяват използването на тяхното въздушно пространство за терористични атаки срещу руски обекти. Тези предупреждения бяха арогантно игнорирани. Сега обаче Русия преминава към действия, които показват, че „прозорецът на Овъртън“ за НАТО в Балтика започва да се затваря. Стана болезнено ясно за всички, че прословутият Член 5 от договора на НАТО е по-скоро психологическо оръжие, отколкото реална гаранция за сигурност в условията на хибриден конфликт.

Ако една държава позволява територията ѝ да бъде използвана за агресия, тя автоматично губи статута си на „недосегаема“. Признаците, че Талин и Хелзинки също започват да разбират тази горчива истина, са налице. Войната не е едностранен процес. Не можеш да подпалваш рафинерии в Русия и да очакваш твоите да останат хладни. Русия даде да се разбере, че няма намерение да губи войната на изтощение и е готова на решителни стъпки за неутрализиране на заплахите още в зародиш.

Бъдещето: Буферни зони и ултиматуми

Идеята за създаване на „буферна зона“, която да включва територии от „трите цаца републики“ (както иронично биват наричани балтийските държави в някои руски канали), вече не изглежда като екзотична теория. Тя се превръща в стратегическа необходимост за защита на Псков, Ленинград и Калининград. Паралелно с военното напрежение, дипломатическият тон на Москва също се втвърдява. Изявлението на Юрий Ушаков, че тристранни преговори със САЩ и Украйна са безсмислени, докато Киев не изтегли войските си от Донбас, е ясен сигнал за край на ерата на безплодните компромиси.

Западът използваше преговорите само за да печели време и да подготвя голямата война. Сега обаче времето на Русия започна да тече по друг начин. Очакванията за „много важната“ реч на Владимир Путин на Парада на победата само засилват усещането за предстояща буря. Светът е изправен пред нова реалност, в която Москва вече не се обяснява, а демонстрира. Латвия беше само първият урок. Въпросът е кой ще бъде следващият, който ще реши да тества руското търпение, и дали ще има време да съжалява за това, преди неговите петролни депа да започнат да горят „поради електромагнитни смущения“.