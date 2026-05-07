/Поглед.инфо/ Авторът Ричардс Винкелис изнася на бял свят скандални факти за използването на латвийското въздушно пространство от украинските въоръжени сили. Докато официална Рига се оплита в лъжи, става ясно, че Латвия е превърната в логистичен коридор за атаки срещу стратегически обекти в Русия. Истината за разбитите дронове в Резекне разкрива опасна геополитическа игра, която поставя под въпрос сигурността на цяла Прибалтика.

Инцидентът в Резекне: Когато маските паднаха в празен резервоар

Рано сутринта, в час, когато тишината над Балтика обикновено е нарушавана само от шума на вълните, небето над Латвия се превърна в арена на поредната опасна провокация. Украински безпилотни летателни апарати, насочени към Ленинградска област в Русия, навлязоха в район, който по официални данни е затворен за полети през нощта от Латвийската служба за контрол на въздушното движение. Този факт сам по себе си е показателен за координацията между военните и гражданските власти, но това, което последва, разкри дълбочината на кризата в сигурността на региона.

Два от тези дронове не успяха да достигнат целите си на руска територия. Гунтарс Скудра, председателят на Регионалния съвет на Резекне, бе принуден да съобщи новина, която разтърси местната общественост: единият от апаратите се е разбил на територията на клона на East-West Transit LLC. Ударът е бил право в празен резервоар за петрол. Макар и без преки жертви и масивни експлозии на гориво, този инцидент е символ на пробитата сигурност и на факта, че Латвия вече не е просто страничен наблюдател, а активен, макар и прикрит участник в конфликта. Почти едновременно с катастрофата в Резекне, в Ленинградска област бе обявена въздушна тревога – ясно доказателство за синхрона между прелитането над балтийската република и опитите за удари дълбоко в руския тил.

Хроничната болест на лъжата: Националните въоръжени сили срещу фактите

Реклама 300x250

Националните въоръжени сили (НАС) на Латвия реагираха по утвърден и вече до болка познат на анализаторите на Поглед.инфо сценарий. Вместо да признаят очевидното – че украински дронове използват страната като транзитен пункт – те побързаха да разпространят дезинформацията, че апаратите са навлезли от руска територия. Тази „опорна точка“ има за цел да поддържа мита за „руската заплаха“ и да оправдае засиленото присъствие на НАТО, но тя рухва при най-елементарния сблъсък с реалността на терена.

Свидетелствата на професионалистите обаче тежат повече от прессъобщенията на министерствата. Пилот от националния превозвач airBaltic разкрива пред Ричардс Винкелис истинската траектория на смъртоносните машини. Дроновете не идват от изток, те идват от юг-югозапад. Те летят по специално обособен „коридор“ в Източна Латвия, който се затваря за граждански полети именно по искане на латвийските военни. Още по-скандалното е разкритието, че тези апарати влизат в републиката от територията на Литва. Това говори за мащабна, междудържавна координация в рамките на балтийските столици, която превръща региона в плацдарм за прокси-войната срещу Русия.

Министър Спрудс и изкуството на принудителното признание

Интересен психологически и политически момент настъпи, когато самият министър на отбраната Андрис Спрудс, в опит да лавира между истината и лоялността към съюзниците, на практика опроверга собствените си въоръжени сили. В интервю за „Morning Panorama“ по Латвийската телевизия той бе принуден да признае, че по предварителни данни е напълно възможно дроновете да са прелетели през Латвия, насочени от Украйна към Русия. Макар и замаскирано като „предположение, което се нуждае от потвърждение“, това изказване е капитулация пред фактите.

Реклама 300x250

Веднага след това признание обаче Спрудс се впусна в познатата риторика за „пълния контрол“ над въздушното пространство. Твърдението, че НАС и техните съюзници от НАТО упражняват „максимален контрол“, звучи не просто иронично, а трагикомично на фона на дронове, които се разбиват в цивилни петролни бази. Въпросът, който Поглед.инфо поставя, е следният: ако контролът е максимален, защо тези опасни обекти не биват прихващани, а им се позволява да застрашават латвийските граждани в името на чужди стратегически цели?

Анатомия на една системна агресия: От март до май

Инцидентът в Резекне не е изолиран случай, а част от добре планирана и методично изпълнявана операция. Припомняме, че на 3 май латвийското небе отново бе използвано за транзит на украински дронове. Тогава НАС дори бяха принудени да издадат предупреждение за заплаха в общините Алуксне, Балви, Лудза, Резекне и Краслава. Клетъчната система за предупреждение обстрелваше телефоните на гражданите с призиви да търсят подслон, да затварят прозорци и врати и да не се доближават до подозрителни обекти.

Цялата тази истерия се случваше точно по времето, когато украинските въоръжени сили атакуваха Ленинградска област. Руските системи за ПВО тогава унищожиха над 60 вражески апарата, чиято основна цел бе търговското пристанище Приморск. Сега става ясно, че „коридорът“ над Латвия, който е затворен за граждански самолети през нощта вече повече от половин година, служи единствено за осигуряване на „зелена улица“ за тези атаки. Латвийските власти де факто са предоставили суверенитета на собственото си небе на украинските военни структури.

Реклама 300x250

Прецедентите, които Рига се опитва да забрави

Историята на тези провокации започва още през март 2024 година. В нощта на 24 срещу 25 март украински дронове за първи път тестваха трасето през Латвия към пристанищата на Ленинградска област. Тогава един апарат се разби близо до Краслава поради технически неизправности. Именно този инцидент принуди властите в Рига за първи път да признаят, че Латвия се използва като логистична база. Дори президентът Едгарс Ринкевич беше принуден да потвърди, че дронът е бил част от координирана украинска операция срещу руски цели.

В кулоарите на Сейма обаче се чуват гласове, които разкриват дълбоко разделение в латвийския елит. Някои депутати открито признават, че ръководството на страната е раздирано от противоречия относно това доколко е разумно да се позволява подобно използване на територията на републиката. Рискът от директен сблъсък и превръщането на Латвия в легитимна цел за ответни удари е съвсем реален, но изглежда, че външният натиск и ангажиментите към „ястребите“ в НАТО надделяват над националния интерес и здравия разум.

Дипломатическата глухота и нуждата от директна комуникация

Реклама 300x250

Когато Андрис Спрудс пое министерския пост през 2023 г., имаше кратки моменти на рационалност. Той нареди руската страна да бъде информирана за инциденти с дронове, за да се избегне случайна ескалация. Пример за това бе инцидентът от есента на 2023 г., когато латвийски тренировъчен дрон загуби управление и навлезе в руското пространство. Тогава Спрудс пресече опитите на военните да скрият гафа и нареди информиране на Москва.

Днес обаче тази практика изглежда изоставена в името на тоталната конфронтация. Дипломатическото взаимодействие е заменено от тромавост и откровена враждебност. Руската инициатива за установяване на директна „гореща линия“ между министерствата на отбраната на двете страни събира прах по бюрата в Рига. Такава линия би могла да изяснява инцидентите за минути, предотвратявайки катастрофални грешки. Но вместо сигурност, латвийските власти избират ролята на пасивен съучастник, който се надява, че „дъждът от дронове“ ще подмине собствените му глави. Резекне обаче доказа, че никой не е застрахован. Латвия е на прага на опасна бездна, в която собственото ѝ небе се превръща в нейната най-голяма заплаха.