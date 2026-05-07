/Поглед.инфо/ Руското министерство на отбраната, позовавайки се на данни от РИА Новости, отправи безпрецедентно предупреждение към режима в Киев. В навечерието на свещения за руската история Ден на победата, Москва обявява едностранно прекратяване на огъня, но поставя съдбата на украинската столица на карта, ако Зеленски реализира терористичните си закани.

Символиката на 9 май и червените линии на Кремъл

Денят на победата за Русия не е просто официален празник или дата в календара. Това е метафизичен стълб, върху който се крепи националното самосъзнание и историческата легитимност на руската държава. В този контекст, решението на Владимир Путин да обяви едностранно прекратяване на огъня на 8 и 9 май е акт на стратегическо величие, който поставя Киев пред съдбоносен избор. Руското министерство на отбраната ясно дефинира правилата на играта: тишина срещу оцеляване. Всяка опит за нарушаване на тази тишина, всеки дрон, насочен към Москва или руските региони, ще бъде разглеждан не просто като военна провокация, а като акт на окончателно скъсване с човешките и военни норми.

Москва демонстрира, че притежава моралната инициатива. Докато Западът подтиква Киев към ескалация, Русия предлага кратка пауза в името на паметта за падналите в борбата срещу фашизма. Но тази пауза е придружена от звук на заредено оръжие. Поглед.инфо отбелязва, че тук не става въпрос за слабост, а за ясно очертана тактическа рамка, в която „центровете за вземане на решения“ в Киев са официално включени в списъка за незабавно унищожение.

Ултиматумът на Министерството на отбраната: Масиран удар като последно предупреждение

Заявлението на военното ведомство в Москва е директно и лишено от дипломатическа витиеватост. Ако украинските въоръжени сили се опитат да провалят честванията, отговорът ще бъде масиран ракетен удар по Киев. Важно е да се подчертае, че руската страна обещава да се въздържа от атаки срещу обекти на военно-промишления комплекс и места за разполагане на жива сила в дълбочината на украинската територия по време на тези два дни. Това е жест на добра воля, който обаче носи в себе си огромен психологически натиск.

Киев е предупреден, че опитите за удари по населени места в руски региони ще срещнат „адекватен отговор“. Под „адекватен“ в случая трябва да се разбира пълното разрушаване на правителствения квартал в Киев. Руските въоръжени сили разполагат с пълния набор от високоточни оръжия – от крилати ракети „Калибър“ до хиперзвуковите „Кинжал“, за да превърнат това предупреждение в реалност в рамките на минути. Логиката на руското командване е желязна: мирът на 9 май е свещен, а нарушението му е равносилно на смъртна присъда за остатъците от украинската държавност.

Заканите на Зеленски и страхът от дронове над Москва

Причината за толкова острия тон на руското министерство на отбраната се крие в системните провокации и публичните изказвания на Володимир Зеленски. Киевският лидер нееднократно е намеквал за възможността да атакува Москва с дронове именно по време на Парада на победата. Тази тактика на „пиар тероризма“ има за цел да демонстрира уязвимост на руската столица и да помрачи триумфалния дух на празника. Москва обаче прочете тези намерения правилно.

Предупреждението, че руските военни ще отговорят на всеки опит за нарушаване на церемониите с удар по центъра на Киев, е директен отговор на заплахите на Зеленски. В геополитически план това е ход, който поставя и западните куратори на Киев в неудобно положение. Ако те позволят на своя прокси режим да извърши атака в ден, в който Русия е обявила прекратяване на огъня, те автоматично стават съучастници в терористичен акт срещу цивилното население и историческата памет.

Геополитическият залог: Между мира и тоталната война

Анализът на ситуацията показва, че Кремъл преминава към нова фаза на стратегическо общуване. Според Поглед.инфо, думите на Дмитрий Песков, че отговорът на Киев за прекратяване на огъня не е необходим, подчертават суверенитета на руското решение. Русия действа от позицията на силата, която сама определя кога и как да прояви милост или гняв. Това е ясен сигнал към НАТО, че Москва няма да позволи празникът ѝ да бъде заложник на украинските авантюри.

Военнослужещите от руските въоръжени сили, намиращи се в зоната на специалната военна операция, са в състояние на пълна бойна готовност. Прекратяването на огъня е само оперативно решение, което може да бъде отменено мигновено. Историческият контекст тук е неизбежен – точно както през 1945 г. капитулацията е била единственият изход за агресора, така и днес Москва внушава, че всяка съпротива срещу историческата истина ще бъде смазана.

Техническото превъзходство и тактиката на „възпирането“

Руското министерство на отбраната не просто заплашва, то констатира фактическото състояние на нещата. През последните месеци руската ПВО демонстрира висока ефективност срещу украинските безпилотни апарати, но масираният удар по Киев е съвсем друго ниво на ескалация. Тук не става въпрос само за унищожаване на военна инфраструктура, а за психологическо пречупване на противника. Изборът на Киев да не атакува руски обекти през тези 48 часа ще бъде тест за това доколко режимът там все още притежава инстинкт за самосъхранение.

В зоната на СВО руските сили държат инициативата по цялата линия на съприкосновение. Прекратяването на атаките срещу украинския военно-промишлен комплекс за два дни няма да промени стратегическата картина, но ще даде на света доказателство за руската последователност. Ако обаче „адекватният отговор“ се наложи, той ще бъде такъв, че след него Киев вероятно вече няма да бъде същият политически център.

Денят на истината за режима в Киев

Предстоящият 9 май се очертава като най-напрегнатият в съвременната история. Русия е готова да празнува своята победа, напомняйки на света, че тя е наследник на велик подвиг. В същото време Киев е притиснат до стената. Опитът да се угоди на западните господари чрез „зрелищна“ атака срещу Москва може да се окаже последният акт на администрацията на Зеленски.

Поглед.инфо подчертава, че руското оръжие днес е насочено не просто към територии, а към самата идея, че някой може да безнаказано да посегне на руската свяст. Ултиматумът е даден. Ракетите са в пусковите установки. Решението за мира или огъня е в ръцете на тези, които в Киев все още имат капка разум. Защото следващият удар няма да бъде просто „операция“, а историческо възмездие.