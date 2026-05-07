Радев не съставя кабинет — Радев се опитва да пренапише българската държава

/Поглед.инфо/ Кабинетът на Румен Радев не прилича на класическо партийно управление. Зад имената и министерствата започва да се очертава нещо много по-дълбоко — опит за връщане на държавния център след десетилетия на политическа фрагментация, външни зависимости и коалиционен хаос. Победата на „Прогресивна България“ отвори въпрос, който доскоро изглеждаше невъзможен: влиза ли България в епоха на концентрирана държавна власт и ще успее ли системата да понесе подобна трансформация? Анализ на процесите, които стоят зад най-важния политически проект от началото на прехода досега.

Държавата се връща от изгнание

Най-страшното за българския политически модел не е корупцията. Не е дори демографският срив. Най-страшното е, че държавата постепенно беше превърната във временен наемател в собствената си страна. В продължение на десетилетия властта се движеше между партийни централи, външни посолства, корпоративни интереси, неправителствени мрежи и телевизионни студиа, а самата държава все повече изглеждаше като изпразнена административна обвивка, която само оформя решения, взети другаде. Българинът започна да свиква с мисълта, че нищо не зависи от София. Че бюджетът се пише под натиск отвън. Че енергетиката се решава отвън. Че геополитиката идва отвън. Че дори кадровите решения понякога минават през външни филтри за „приемливост“.

И точно в този момент се появява кабинетът на Румен Радев.

Не като обикновена смяна на властта, а като опит за връщане на самата идея за държавност. Това е причината реакциите да бъдат толкова нервни още преди кабинетът реално да е започнал работа. Защото всички усещат, че тук не става дума просто за нов премиер. Става дума за нов център на тежестта.

Този кабинет няма физиономията на класическо партийно управление. Няма еуфорията на победил революционер. Няма и истерията на коалиционното оцеляване. Напротив. В него има нещо студено, административно и дори дисциплинирано. Сякаш не политиците са превзели държавата, а държавата си е взела обратно политиката.

Това е огромната разлика.

През последните години България живееше в режим на разпад на авторитета. Парламентът се превърна в сцена на непрекъсната временност. Партиите започнаха да приличат на стартъпи с политически маркетинг. Коалициите се раждаха и умираха с бързината на телевизионен цикъл. Хората престанаха да очакват управление. Започнаха просто да очакват следващата катастрофа.

И тогава служебните кабинети на Радев започнаха да изглеждат на много хора като единствената форма на остатъчна държавност. Това е ключът към днешната ситуация. Победата на „Прогресивна България“ не беше просто изборен резултат. Тя беше психологически вот за стабилност след години на хаос. Българското общество започна да се уморява от политическата импровизация.

Затова и сегашният кабинет е изграден почти изцяло от хора на институционалната машина. Това не е случайно. Радев очевидно не иска шумни партийни фигури. Не иска оратори на прехода. Не иска телевизионни герои. Иска хора, които могат да държат системата в работен режим.

Тук вече започва голямата историческа аналогия, която мнозина още не виждат. България влиза в модел, който напомня някои южноевропейски и дори френски традиции — силна изпълнителна власт, концентрирана около държавния център, със значително намалена роля на партийния хаос. Това е реакция срещу разпада на либерално-коалиционния модел.

Само че има и нещо още по-дълбоко.

Радев се появява в момент, когато самият Запад започва да преминава от епоха на либерална глобализация към епоха на силни държави. Америка вече мисли през индустрия, мита и национален интерес. Европа започва панически да говори за стратегическа автономия. Китай никога не е излизал от логиката на държавната цивилизация. Светът се връща към вертикалата на властта.

И в този глобален контекст България също започва да търси център.

Не идеология.

Не лозунг.

Център.

Точно това е истинският смисъл на този кабинет.

Победата, която уплаши системата

Истинският шок за българската политическа система не беше самото явяване на Румен Радев на изборите. Истинският шок беше мащабът на победата. Защото 131 депутати не са просто парламентарно мнозинство. Това е пробив в архитектурата на прехода. Българската система десетилетия наред беше конструирана така, че никой да не може да концентрира прекалено много власт. Винаги трябваше да има посредници. Коалиции. Балансьори. Външни коректори. Винаги някой трябваше да държи ръката върху копчето „стоп“.

А сега изведнъж се появява политическа сила, която може да управлява сама.

Това промени атмосферата още в изборната нощ. Не защото хората внезапно са станали единни. България остава дълбоко разделена страна. Но за първи път от много години огромна част от обществото гласува не толкова „за партия“, колкото за възстановяване на управляемостта. Това е много различно психологическо състояние.

Властта на Радев не идва от класически партиен ентусиазъм. Тя идва от умората. От изтощението. От усещането, че държавата се разпада на отделни феодални територии — институционални, икономически, медийни, дори културни. Именно тук Радев намери огромния си шанс. Той започна да изглежда като последната фигура в българската политика, която все още носи усещане за вертикала.

И това уплаши системата.

Защото преходът беше изграден върху обратното — върху фрагментацията. Колкото по-раздробена е властта, толкова по-лесно се управлява отвън и отвътре. Когато всички са зависими един от друг, никой не може да прави рязък завой. А Радев още с първия ден дава сигнал, че иска именно завой.

Виж само структурата на кабинета. Това не е кабинет на идеологическа революция. Това е кабинет на контролирана концентрация. Дори четиримата вицепремиери са знак за това. Радев разпределя властта вътре в собствената си система, за да избегне бъдещи вътрешни взривове. Това е модел, който прилича повече на кризисно държавно управление, отколкото на класическа партийна демокрация.

Големият въпрос е защо Радев избра точно сега да направи тази крачка.

Отговорът вероятно е свързан не само с България, а със самия международен хаос. Европа влиза в тежка икономическа зона. Германия вече не е старият индустриален двигател. Франция е разкъсвана от вътрешно напрежение. Брюксел все по-трудно удържа политическите периферии. Войната в Украйна изтощи европейската икономика. Цените удариха обществата. Социалното доверие ерозира. Старият либерален модел започва да губи способност да произвежда стабилност.

Именно в такива моменти се раждат силните държавни проекти.

Не защото някой ги е измислил предварително, а защото обществата започват инстинктивно да търсят централизация. Историята винаги се движи така. Периодите на хаос раждат глад за ред. Периодите на прекалена фрагментация раждат желание за вертикала.

Точно тук обаче започва и най-опасната зона за Радев.

Защото системата може да приеме временен спасител, но много трудно приема траен център на властта. Особено в държава като България, където огромна част от влиянията са изградени върху мрежи, а не върху институции. А Радев очевидно се опитва да замени мрежовия модел с държавен модел.

Това неизбежно ще доведе до сблъсък.

И той вече започва да се усеща под повърхността.

Войната за държавата тепърва започва

Най-интересното в предложения кабинет не са имената, а отсъствията. Няма ги обичайните брокери на прехода. Няма ги тежките партийни физиономии, които десетилетия наред обикаляха между властта, медиите и корпоративните зависимости. Няма ги шумните идеологически активисти, които живеят повече в телевизионните студиа, отколкото в реалната администрация. Това е почти стерилно правителство откъм класически политически шум. И точно затова то изглежда толкова необичайно.

Радев очевидно разбира нещо много важно — българското общество вече изпитва физическа умора от политическия спектакъл. Хората не искат повече истерични коалиционни преговори, непрекъснати морални декларации и театрални скандали. След толкова години политическа свръхкомуникация страната започна да прилича на човек, който не може да спи от шум.

И тогава идва кабинет, който говори с езика на администрацията.

Това е огромна промяна.

Особено ако се погледнат силовите и стратегическите министерства. Демерджиев, Димитър Стоянов, Шишков, Донев — това са фигури, свързани преди всичко с институционалното функциониране, а не с партийна истерия. Тук няма революционен патос. Има логика на стабилизацията. Кабинетът сякаш е проектиран не за политическа експанзия, а за овладяване на държавата отвътре.

И точно това ще бъде възприето като опасност.

Защото България отдавна не е просто държава с партийна система. България е територия на пресичащи се влияния. Част от тях са икономически. Други са геополитически. Трети са свързани с неправителствени мрежи, медийни зависимости, външно финансиране и съдебни кръгове. Преходът произведе не една власт, а множество паралелни власти.

Сега за първи път от много години се появява опит някой да постави тези фрагменти под един държавен център.

Тук вече започва истинската война.

Не телевизионната.

Не парламентарната.

А войната за дълбоката структура на управлението.

И затова Радев поставя толкова силен акцент върху Висшия съдебен съвет. Това не е техническа тема. Това е битка за архитектурата на властта. Кой ще назначава. Кой ще контролира. Кой ще разследва. Кой ще има право да определя границите на допустимото.

В България съдебната система отдавна е не просто юридически механизъм, а геополитическа територия. Всеки опит за реално пренареждане вътре в нея автоматично активира огромни външни и вътрешни интереси. Радев прекрасно знае това. И вероятно затова започва именно оттам.

Но тук се крие и огромният риск.

Колкото повече концентрира власт, толкова повече ще бъде обвиняван, че изгражда президентски режим без президентство. Още повече, че много от хората в кабинета носят директната биография на служебната власт. Това ще позволи на противниците му да изграждат образ на „държава в държавата“, която постепенно измества класическата партийна демокрация.

И този конфликт няма да бъде само български.

Защото в Европа вече съществува огромен страх от силни национални изпълнителни власти, които започват да се опитват да водят по-самостоятелна политика. Орбан беше първият голям сигнал. Фицо се превърна във втория. А сега много анализатори вероятно ще започнат да гледат към София с нарастващо безпокойство.

Особено ако Радев започне да поставя въпроси за енергетиката, еврозоната, бюджетния суверенитет и външнополитическите зависимости.

Тогава конфликтът вече няма да бъде вътрешен.

Той ще стане цивилизационен.

Кабинетът като симптом на нова епоха

Някъде между непрекъснатите избори, служебните кабинети, инфлацията, войната в Украйна и усещането за обща европейска умора България постепенно започна да сменя психологията си. Това не се случи шумно. Нямаше революция по улиците. Нямаше драматичен исторически момент. Но под повърхността започна да се натрупва нещо много опасно за стария политически модел — обществено желание за твърда държава.

Не за диктатура. Това е друга тема. А за държава, която изобщо може да взема решения.

В продължение на години българската политика живееше в логиката на непрекъснатото договаряне. Всеки беше зависим от всеки. Всеки блокираше всеки. Управленията оцеляваха чрез компромиси, които постепенно унищожаваха самото усещане за посока. Властта започна да прилича на временна администрация на криза, а не на стратегически център. Хората престанаха да вярват, че някой управлява държавата. Започнаха да вярват, че държавата просто се носи по течението на външни процеси.

Точно тук кабинетът на Радев се превръща в симптом на много по-голяма промяна.

Той не идва само от българската ситуация. Той е отражение на цялата международна турбуленция. Светът навлиза в период, в който слабите държави започват да изпитват паника. Глобализацията вече не носи сигурност. Пазарите вече не гарантират стабилност. Евтината енергия изчезна. Индустриалният модел на Европа се пропуква. Социалните системи се задъхват. Огромни маси от хора започват да усещат, че старият либерален ред не може повече да произвежда предвидимост.

И тогава обществата започват да търсят центрове на контрол.

Не случайно в различни части на света се връщат фигурите на силната изпълнителна власт. Америка все повече мисли през икономически национализъм. Европа говори за военна автономия. Китай усилва цивилизационната си самоувереност. Турция играе почти имперска регионална игра. Русия отдавна живее в логиката на централизирана държава под натиск.

България няма как да остане извън този процес.

И затова кабинетът на Радев изглежда толкова различен. Той не носи енергията на класическия демократичен ентусиазъм от 90-те години. Носи нещо друго — енергията на уморено общество, което започва да поставя стабилността над политическия спектакъл.

Това е много опасен исторически момент.

Защото подобни периоди могат да произведат едновременно възстановяване на държавността и тежки форми на вътрешна конфронтация. Всичко ще зависи от това дали Радев ще успее да удържи баланса между концентрацията на власт и обществената легитимност.

А това ще бъде изключително трудно.

Защото истинската битка тепърва започва. Инфлацията. Бюджетът. Еврозоната. Планът за възстановяване. Енергетиката. Съдебната система. Външният натиск. Медийните атаки. Вътрешната съпротива на старите мрежи. Всичко това ще се стовари върху това управление почти едновременно.

И тогава ще стане ясно дали кабинетът на Румен Радев е просто епизод от кризата на прехода, или началото на нова българска държавна епоха.

България влиза в битка със самата себе си

Има моменти в историята, когато изборите престават да бъдат просто избори. Те започват да приличат на смяна на обществената психология. България вероятно влиза точно в такъв период. Не защото Румен Радев е месианска фигура. Не защото около него внезапно се е родила нова идеология. А защото самият модел на прехода започна да се изчерпва пред очите на обществото.

Тридесет и пет години България живя в логиката на разпределената зависимост. Властта винаги трябваше да бъде слаба, раздробена и принудена към непрекъснати компромиси. Това изглеждаше като гаранция срещу авторитаризъм. Но постепенно се превърна и в гаранция срещу самата способност за управление. Държавата започна да губи воля. После започна да губи авторитет. Накрая започна да губи и доверие.

Точно върху този разпад се издигна проектът на Румен Радев.

Не като класическа партийна алтернатива, а като обещание за възстановяване на държавния център. И затова този кабинет предизвиква толкова противоречиви реакции. За едни той изглежда като последен шанс за стабилизация. За други — като начало на опасна концентрация на власт. Истината е, че и двете усещания съществуват едновременно.

Защото този кабинет не е просто управленска конструкция. Той е опит за пренареждане на самата философия на българската власт.

И точно тук започва голямата неизвестност.

Българското общество иска силна държава, но едновременно с това дълбоко се страхува от силната власт. Иска ред, но не и контрол. Иска стабилност, но без ограничения. Иска суверенитет, но десетилетия наред живее в система на външни зависимости. Тази вътрешна раздвоеност ще превърне управлението на Радев в постоянен конфликт — не само с политическите му противници, а и с противоречията вътре в самото общество.

А отвън натискът ще бъде още по-силен.

Защото Европа навлиза в тежка историческа зона. Икономическа несигурност, война, социално напрежение, институционална ерозия. В подобни времена Брюксел трудно ще гледа спокойно на всяка власт, която започва да изгражда прекалено самостоятелен държавен център. Особено в периферна държава като България, където геополитическите линии се пресичат болезнено.

И затова следващите месеци ще бъдат много повече от обикновен управленски тест. Те ще бъдат проверка дали България все още е способна да произведе собствен политически модел, или окончателно е загубила тази способност.

Румен Радев влиза в управлението с огромна власт. Но и с огромна историческа опасност. Защото колкото по-високи са обществените очаквания, толкова по-жестоко идва разочарованието, ако държавата не успее бързо да покаже резултат.

А в историята има една стара закономерност — когато обществата започнат да търсят спасение в държавата, това означава, че вече са изгубили доверие във всичко останало.



