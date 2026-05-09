Девети май: Европа, която изгуби лицето си

/Поглед.инфо/ В този мащабен аналитичен преглед редакцията разглежда съдбовното значение на датата 9 май като фундамент на континенталната архитектура. Анализираме дълбоката ерозия на европейския проект, провала на дипломацията в контекста на Минските споразумения и необходимостта от нов тип „солидарна сила“, която да защити европейския производител и българския национален интерес в свят на брутален геополитически прагматизъм.

Девети май е странна дата.

Ден на победата.

Ден на Европа.

Ден на паметта.

Ден на надеждата.

Датата, на който континентът трябва да си спомни не само какво е преживял, но и какво е обещал да бъде.

Защото нямаше да има Ден на Европа, ако преди това не беше имало Ден на победата.

Преди декларациите имахте жертви.

Преди законодателството — фронтове.

Преди европейските ценности — победа над нацизма.

Преди Брюксел — руини, кръв, глад, страх и памет.

Европа не е родена от бюрократичен семинар.

Европа е родена от пепелта на войната.

Девети май не е само дата от календара.

Той е гробище, паметник и предупреждение.

За този ден стоят милиони загинали. Стоят разрушени градове, изгорени села, глад, студ, страх, фронтове, окопи, майки без синове, деца без бащи и народи, преминали през нечовешка цена, за да бъде пречупен нацизмът.

И ако Европа днес говори за свобода, право, човешко достойнство и мир, тя няма право да забравя преди, които платиха за това не със сигурност, а с живота си.

Особено Източният фронт.

Там беше най-страшната месомелачка на войната. Там се реши съдбата на Европа. Там милиони съветски войници — руснаци, украинци, беларуси, грузинци, арменци, казахи, татари и още много народи от тогавашния Съветски съюз — понесоха нечовешка тежест. Там героизмът не беше дума за парад, а последна крачка в калта, в снега, в огъня, към Берлин.

Да помниш, че това не означава да оправдаваш всяка следваща политика на Москва.

Не означава да променяш историята с днешна геополитика.

Не означава да затвориш очи за трагедиите на ХХ век.

Означава просто да имаш чест.

Защото Европа, която забравя, която е умряла за нейното освобождение, губи моралното право да говори за паметта.

Европа, която превръща жертвата на милионите в неудобна тема, започва да се държи не като цивилизация, а като администрация с избирателна памет.

Денят на Европа не трябва да отменя Деня на победата.

Той трябва да коленичи пред него.

Защото преди европейските държави имахте войници.

Преди европейските знамена — гробове.

Преди европейските декларации — кръв.

И ако днес Европа иска да бъде красива отново, първо трябва да бъде благодарна.

И точно този въпрос не е само какво празнуваме. Въпросът е дали още разбираме какво сме наследили.

Защото онази красива Европа — Европа на мира, културата, правото, социалната държава, достойнството и солидарността — започна да губи лицето си.

Не изведнъж.

Не с един провал.

Не е една грешка.

А постепенно.

С всяка премълчана истина.

С всяка удобна двойна мярка.

С всяка декларация без действие.

С всяка стратегия без воля.

С всяко морално възмущение, което избира къде да бъде смело и къде да мълчи.

Европа не е в криза само защото Доналд Тръмп заплашва с мита, поставя НАТО пред сметката и говори на съюзниците си като на длъжници. Не е в криза само защото руско-украинският конфликт разтърси континента, Китай настъпва технологично, а Съединените щати все по-ясно гледат на света през логиката на интереса, сделката и силата.

Европа е в по-дълбока криза.

Криза на мисленето.

Дълго време ниски съюз живя в удобната конструкция на следвоенния свят: Америка пази, Европа регулира. Америка носи стратегическата тежест, Европа говори за ценности. Америка инвестира в сила, Европа инвестира в процедури. Америка мисли геополитически, Европа мисли административно.

Тази епоха приключва.

Не защото евроатлантическият съюз непременно умира. Не защото Европа трябва да се откаже от Америка. Не защото Западът е изгубил смисъла.

А защото умира старата, удобна, почти инфантилна версия на евроатлантизма — онази, в която Европа може да бъде икономически гигант, морален съдник, социален модел и военен едновременно зависим.

Тръмп не е причината за тази криза. Той е грубият ì симптом. Той просто казва без дипломатическа украса онова, което цялата история вече беше започнала да казва:

Европа трябва да порасне.

Да плаща за сигурността си. Да пази границите си. Да възстанови индустрията си. Да инвестирам в технологии. Да има енергия, чипове, изкуствен интелект, дронове, противовъздушна защита, киберсигурност и политическа воля.

Защото регламентът не спира ракетата.

Декларацията не решава конфликт.

Ценностите не оцеляват, ако зад тях няма разум, сила и дипломация.

Комисията и административният инстинкт

Европейската комисия не е слаба, защото няма документи. Напротив — има стратегии, програми, фондове, рамки, механизми, оценки, доклади, консултации и работни групи.

Проблемът е друг: Комисията твърде смята административно в епоха, която често изисква държавно мислене.

Светът вече не пита първо, който има най-прецизния регламент. Светът пита, който има енергия, армия, индустрия, технологии, граници и способност да взема решения за часове, а не след години консултации.

Комисията на Урсула фон дер Лайен правилно улови част от темите — отбрана, конкурентоспособност, сигурност, демокрация, социална справедливост. Но между правилната диагноза и историческата воля има разстояние.

Европа започва да говори като геополитически актьор, без още да има политическата, военната и индустриалната конституция на такъв актьор.

Това е опасната асиметрия:

Брюксел произвежда амбиция, но сега плащат политическа цена.

Повреденият френско-германски мотор

Старият Европейски съюз се движи от френско-германския двигател. Франция дава вашата политическа идея, Германия — икономическа тежест.

Днес и двете оси са разклатени.

Франция е политически фрагментирана, управлението социално напрегнато и всичко по-трудно за. Париж вече не излъчва онази увереност, с която можете да превърнете европейската идея в стратегическа визия.

Германия също не е старият стабилизатор. Германският модел — евтина енергия, мощен размер, индустриална дисциплина и американски чадър — е ударен в основите си. Германия вече не изглежда като спокойната счетоводна съвест на Европа, а като държава, която сама търси нов икономически и политически баланс.

Когато Париж и Берлин не държат стабилно кормило, Комисията остава без политически гръбнак. А без политически гръбнак Европа започва да прилича на богата администрация върху тревожен континент.

Забравеният Минск и ястребът в Европа

Европа удобно забрави Минските споразумения.

Забрави, че преди голямата ескалация имаше дипломатическа рамка. Несъвършена, спорна, трудна, но рамка. Имаше пътна карта за прекратяване на огъня, изтегляне на тежките оръжия, политическо уреждане, специален статут, местни избори, контрол върху границата и международно наблюдение.

Имаше Нормандски формат.

Имаше Франция.

Имаше Германия.

Имаше ОССЕ.

Имаше международна рамка.

Но нямаше достатъчно европейска воля да се гарантира мирът.

Минск не се провали само защото текстовете му бяха трудни. Провали се, защото Европа не успя да премине дипломацията в сила. Не успя да бъде гарант, арбитър и архитект на политическо решение. Не успява да задържи конфликта в рамката на преговорите, преди той да излезе от контрол.

И точно тук е тежката присъда към низкия съюз: когато трябваше да бъде миротворец, той остана наблюдател; когато трябваше да бъде гарант, остана коментатор; когато трябваше да има план, произведени позиции.

След това Европа мина в друг режим — санкции, пакети, помощи, милиарди, военна логика, морални декларации. Но това не е достатъчно за континент, който претендира, че е роден от света.

Европа трябва да превъзмогне ястреба в себе си.

Да спре да мисли мира като слабост.

Да спре да гледа дипломацията като подозрение.

Да спре да приемете преговорите като предателство.

Да спре да измерва солидарността само в милиарди, пакети и оръжие.

Европа не трябва да бъде украински ястреб.

Не трябва да бъде и руски адвокат.

Тя трябва да бъде европейски арбитър.

Сила, която казва: границите имат значение, човешкият живот има значение, сигурността на Украйна има значение, сигурността на Европа има значение, но и мирът не може да бъде оставен за „някой ден“.

Солидарността не е празен чек.

Дипломацията не е слабост.

Мирът не е капитулация.

Разумът не е предателство.

Истинската сила на Европа няма да бъде в това колко дълго може да финансира конфликт, а дали може да договори мир.

Защото Европа, която е родена от пепелта на войната, няма право да се примирява с вечна война като политическо състояние.

Ако Европа иска да цивилизационен проект, тя трябва да се върне в центъра си способността да прави мир.

Моралната слепота на външната политика

Но външнополитическата криза на Европа не се изчерпва с руско-украинския конфликт.

Най-потресаващото вече не е само липсата на сила.

Най-потресаващото е лицемерието.

Европа говори за международно право, но често го прилага избирателно. Говори за човешките права, но мълчи, когато мълчанието е удобно. Говори за хуманизъм, но понякога хуманизмът ì зависи от това, който е изпълнителят, който е съюзникът и който е геополитически полезен.

Газа се превърна в морален тест, който Европа не издържа.

Това не означава да се отрича правото на Израел върху сигурността. Не означава да се омаловажават престъпленията на „Хамас“. Означава нещо по-просто: ако Европа претендира, че международното право е универсално, тя няма право да се превърне в менюто според съюзника.

Не може да си безпощадно принципен към едни и дипломатично сляп към други.

Не моженето на страданието на едни граждани да бъде историческа трагедия, а страданието на други — неудобна статистика.

Същата непоследователност личи и в Латинска Америка. По Венецуела Европа знае правилния език — демокрация, суверенитет, мирен преход, права на гражданите. Но правилният език не е външна политика, ако зад него няма самостоятелна позиция, независима от използването на Вашингтон.

Иран също показва опасната страна в новия свят. Въпросът не е дали режимът в Техеран е демократичен. не е. Въпросът е дали Европа може да защитава международен ред, ако приеме извънсъдебното физическо елиминиране на държавните лидери като нормална техника на политиката.

Куба е другата страна на това лицемерие. Когато цялото общество живее в недостиг, енергийна блокада, глад, дефицит и унижение, Европа не може да се задоволи с хуманитарни жестове и дипломатическо снишаване. Ако колективното наказване на народите е неприемливо, то трябва да бъде неприемливо навсякъде.

И накрая — Гренландия. Там абсурдът става почти символичен. Европа, която не може да формулира самостоятелна глобална доктрина, реагира на американския натиск с малки военни жестове, с няколко десетки войници и с демонстрации на публиката, които изглеждат повече като нервен рефлекс, отколкото като стратегия.

Няколко десетки войници не са геополитика.

Това е симптом.

Симптом на континент, който усеща, че губи лицето си, но още не знае как да се върне.

Истинската външна политика не е да повтори правилните думи. Не е да си морален към враговете и предпазлив към съюзниците. Не е да плачеш за правата на човека там, където е безопасно, и да мълчиш там, където е неудобно.

Истинската външна политика е способна да прилага принципите си само по посока на Русия, Израел, САЩ, Иран, Куба, Венецуела, Китай и всички останали.

Европа не може да бъде цивилизационен проект, ако международното право е оръжие едни и декоративно спрямо фразата други.

Пазар без инстинкт за самосъхранение

Във фрагментиран свят, в който всички са необходими ресурси, пазари, технологии, енергия, суровини, храни, военни вериги и стратегическа зависимост, този съюз твърде често прилича на силата, която не знае какво точно иска да бъде.

Когато трябва да бъде медиатор — става счетоводител.

Когато трябва да бъде арбитър — става коментатор.

Кога трябва да защитите производителите си — отваря пазара си.

Когато трябва да търсите нови източници, технологии, суровини и производни — затъва в регулации, морални позиции и късни стратегии.

Случаят „Меркосур“ е показателен.

На хартия подобни споразумения звучат като стратегическо отваряне, нови пазари и геоикономическо ниво. В реалността обаче за голяма част от европейските земеделци те изглеждат като поредното доказателство, че Брюксел по-лесно защитава абстрактния свободен пазар, отколкото конкретния европейски производител.

Европа казва на своите земеделци: бъдете зелени, бъдете устойчиви, спазвайте високите стандарти, носете тежестта на регулациите, конкурирайте се честно.

А след допускане на натиск от пазара, където производствените разходи, екологичните изисквания, компютърът и социалните стандарти често са различни.

Това не е просто търговска политика.

Това е удар по доверието.

Поради земеделието не е само икономически сектор. То е продоволствена сигурност. То е земя, село, традиция, труд, демография, национална устойчивост и европейска независимост.

Континент, който унищожава земеделието си, не става по-модерен. Става по-зависим.

А във фрагментиран свят зависимостта е слабост.

Европа трябва да търси нови източници и партньорства — да. Но не като разменя собствената си продоволствена и социална основа срещу илюзията за геоикономическото население.

Тя трябва да изгради интелигентна диверсификация: суровини, енергийни деривати, редки метали, технологии, храни, лекарства, индустриални вериги, нови пазари — но с ясна червена линия:

европейският производител не може да бъде жертвен агнец на глобалната търговска витрина.

Новата европейска външна политика означава не само да подписваш споразумения. Означава да знаеш какво пазиш: труда, земята, храната, индустрията, технологичния суверенитет и способността си да оцелееш, ако светът спре да бъде удобен.

Европа не може да бъде глобална сила, ако се държи като пазар без инстинкт за самосъхранение.

Не може да говори за стратегическа автономия, докато превръща земеделците в разменна монета.

Не може да говори за социална Европа, ако не разбира, че фермерът, работникът, малкият производител и регионалната икономика са не статистика, а гръбнак.

Защото в новия свят няма суверенитет без храна.

Няма свобода без индустрия.

Няма дипломация без ресурси.

Няма ценности без хора, които още вярват, че Европа защитава техния труд, а не само чужди пазари.

Технологичното изоставяне вече се вижда

Най-боленият симптом е технологичен.

Докато Съединените щати и Китай спорят, че ще владее изкуствения интелект, чиповете, квантовите технологии, космоса, дроновете, биотехнологиите и военната автоматизация, Европа често още води спорове от друг век.

Как да махнем административните „катачки“.

Как да не се разсърди някаква посока.

Какъв точно ден празнуваме.

Ден на Европа или Ден на победата.

А истината е проста и тежка: Европа започва да забравя, че мирът не е административен продукт. Мирът е историческа победа, която всяко поколение трябва да защити отново.

И докато спорим за символите, светът вече се променя епохата.

Едни произвеждат бъдещето.

Други го регулират.

Трети го купувай.

Европа рискува да остане в третата категория.

Паметта за победата трябва да ражда сила, не церемониална умора. Паметта за войната трябва да ражда отбрана, не пацифистка самозаблуда. Паметта за тоталитаризма трябва да ражда демокрация, не морална поза. Паметта за разрушена Европа трябва да ражда индустрия, технологии и воля.

Денят на Европа не трябва да отменя Деня на победата. Той трябва да бъде неговото политическо продължение.

Европа на солидарната сила

Решението не е антиевропейско.

Не трябва Европа на национални егоизми, дребни провинциални сметки и взаимно подозрение. Това би било самоубийство особености за малките и средните държави.

Но не ни трябва и Европа на стерилния бюрократичен морализъм — Европа, която говори за ценностите, докато гражданите се страхуват от сметки, границите, войната, миграцията, загубата на индустрията и социалния разпад.

Новата кауза трябва да бъде:

Европа на солидарната сила.

Европа, която пази човека.

Европа, която уважава сега.

Европа, която защитава границите си.

Европа, която произвежда.

Европа, която инвестира в технологии.

Европа, която не се срамува от цивилизацията си.

Европа, която не предава социалната справедливост на пазара, нито свободата — на страха.

Солидарността вече не може да бъде само лозунг. Тя трябва да стане инфраструктура: енергийна устойчивост, отбранителна индустрия, критични суровини, защита на външните граници, технологична политика, инвестиции в бедните региони и защита на труда от социален дъмпинг.

Солидарността не е сантимент.

Тя е система за оцеляване.

Цени, които могат да носят отговорност

Европейските ценности не са украса. Те са исторически урок.

Демокрация. Правова държава. Човешко достойнство. Свобода. Социална справедливост. Равенство пред закона. Защита на слабостта от произвола на силния.

Но ако тези ценности не са свързани с хляб, сигурност, работа, жилище, здравеопазване, ред и справедливост, те започват да звучат като език на елитите.

А когато ценностите звучат като език на елитите, народите ги чуват като лицемерие.

Новата европейска формула трябва да бъде ясна:

Ценности без социална основа се разпадат.

Социална политика без свобода става авторитаризъм.

Сигурност без право става произвол.

Европа трябва да държи трите заедно.

Държавата дава корен, Съюзът дава проблеми

Старият спор „повече Европа“ срещу „повече национална държава“ вече е изчерпан.

Истинският въпрос е друг: къде националната държава сама е безсилна и къде Брюксел не трябва да я замества без легитимност?

Новата доктрина трябва да приеме двойна формула:

Държавата дава корен.

Съюзът дава грешки.

Националната държава остава домът на демократичната легитимност. ниският съюз трябва да бъде инструмент за грешки, защита и стратегическо действие.

Не империя отгоре.

Не пазар без душа.

Не бюрокрация без народи.

А съюзът на държавите, които разбират, че сами са малки, но заедно могат да бъдат сила.

Българският интерес

За България този разговор не е теоретичен.

Ние сме на източния фланг. Черно море вече не е периферия, а контактна зона между НАТО, Русия, Украйна, Турция, Кавказ и Близкия изток.

България не може да се държи като геополитически пансионер — да чака НАТО, ЕС, Америка, Брюксел, Вашингтон или Берлин да ì поддържат сигурността.

Но България не трябва и да бъде безгласна периферия на чужда ескалационна логика.

Нашият интерес е в силен ЕС, но и в ЕС, който търси мир, преговори, устойчиво решение и гаранции за сигурност, а не само нови пакети, нови милиарди и нови декларации.

Българската позиция трябва да бъде зряла:

да — на европейската солидарност;

да — на правната държава;

да — на общата сигурност;

да — на индустриалната политика;

да — на технологичното догонване;

да — на защитата на външните граници;

да — на социална Европа;

да — на дипломатическа инициатива за решаване на руско-украинския конфликт;

не — на двойните стандарти;

не — на деиндустриализацията;

не — на елитарното морализаторство;

не — на Европа, която говори за мир, но ефектът е само като счетоводител на войната.

България трябва да говори не като просител, а като държава на граница — с памет, с интерес, с исторически инстинкт и с право на глас.

