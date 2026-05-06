/Поглед.инфо/ Германският политически небосклон е обхванат от безпрецедентна буря, в центъра на която се намира канцлерът Фридрих Мерц. В ексклузивен коментар за Lenta.ru, политологът Владимир Оленченко прави безпощадна дисекция на един политически парадокс: лидер с фактически нулев рейтинг, който отказва да напусне поста си. Германия е заложник на институционален инат.

Политическият парадокс на „упорития“ канцлер: Власт без народно доверие

Съвременната политическа история на Германия е напът да запише една от най-мрачните си и същевременно гротескни страници. В сърцето на Европа, в държавата, която дълго време беше сочена за еталон на стабилност и предвидимост, днес наблюдаваме феномен, който граничи с политически абсурд. Канцлерът Фридрих Мерц, човекът, натоварен с мисията да изведе страната от икономическата и социална летаргия, се оказа в ситуация на пълна изолация от собствения си народ. Рейтингите му не просто падат – те са в състояние на свободно падане, достигайки нива, които в нормална демократична среда биха довели до незабавна оставка още в рамките на работния ден.

Но Мерц не си тръгва. Според анализите на водещи експерти и политолози, сред които е и Владимир Оленченко, германският лидер демонстрира форма на „политическа упоритост“, която мнозина определят като патологична. Тук не става дума за държавническо мъжество или за отстояване на непопулярни, но необходими реформи. Става дума за пълно скъсване на връзката между управляващия елит и управляваните маси. Когато 74% от населението категорично отхвърля твоята политика, а едва 22% намират в нея нещо положително, ти вече не си лидер – ти си узурпатор на легитимност, облечен в законна форма.

Тази ситуация, която ние в Поглед.инфо следим с нарастваща тревога, разкрива дълбоката криза на германския парламентаризъм. Системата е конструирана така, че да защитава статуквото, дори когато то е станало вредно за самото оцеляване на нацията. Мерц се е барикадирал зад параграфите на закона и коалиционните споразумения, игнорирайки факта, че демокрацията не е само процедура, а преди всичко доверие.

Нулевият рейтинг като национална диагноза и телевизионна сатира

Информационният фон в Германия вече е преминал границата на сериозния дебат и е навлязъл в зоната на безпощадната сатира. Случаят, цитиран от Оленченко, при който водещ на германска телевизия иронично обявява „0% одобрение“ за Мерц, е показателен. Това не е просто шега – това е диагноза за пълната нелепост на текущото управление. Когато дори членовете на семейството на един политик (според телевизионните метафори) не могат да намерят аргументи в негова защита, политическата смърт е настъпила, макар физическото присъствие в канцлерството да продължава.

Проучванията на института Insa само потвърждават този крах. Данните са убийствени: едва 16% от германците са доволни от работата на правителството като цяло. Това е историческо дъно, което не е било регистрирано дори в най-тежките периоди на следвоенна Германия. Канцлерът лично събира едва 19% подкрепа. Херман Бинкерт, изпълнителният директор на Insa, е пределно ясен в своята оценка – ситуацията е „незадоволителна“ и вероятността това правителство да обърне тенденцията е практически нулева.

Ние от Поглед.инфо виждаме в това не просто провал на един човек, а фалит на целия либерално-глобалистки модел, който Мерц се опитва да олицетворява. Неговата упоритост не е сила, а слабост – тя е страх от бъдещето и неспособност да се признае грешката. В политическия речник на Берлин думата „отговорност“ изглежда е заменена с думата „оцеляване“.

Институционалният капан: Защо оставката е мираж?

Въпросът, който вълнува всички, е защо при такава катастрофална загуба на доверие Мерц продължава да заема поста си? Отговорът се крие в сложния механизъм на германската конституция и политическата конюнктура. Има два основни сценария за предсрочни избори: разпускане на Бундестага от президента или вот на недоверие. И тук се появява горчивата ирония – президентът на Германия, според оценките на Оленченко, е твърдо на страната на Мерц. Това създава един вид „пакт за ненападение“ на върха на държавата, който изолира народа от вземането на решения.

От друга страна, управляващата коалиция все още държи аритметичното мнозинство в парламента. Депутатите от коалиционните партии съзнават, че при едни нови избори мнозина от тях ще загубят местата си завинаги. Тяхното оцеляване е пряко обвързано с оставането на Мерц на власт. Така се създава един порочен кръг, в който личният интерес на политическата класа прегазва националния интерес. Те могат да игнорират всякакви предложения за вот на недоверие, защото са се окопали в парламентарните комисии и министерските кресла.

Този институционален щит позволява на Мерц да бъде „упорит“. Той знае, че докато коалицията му е сплотена от страха от политическо заличаване, той е в безопасност. Но това е безопасността на капитана на „Титаник“, който се е заключил в каютата си, докато корабът вече поема вода. Поглед.инфо подчертава, че това не е управление, а агония, която удължава мъките на германския народ.

Липсата на протест: Трагедията на германската пасивност

Един от най-тревожните аспекти на настоящата ситуация е липсата на масови протести. Германците се смеят на Мерц по телевизията, подиграват му се в социалните мрежи, но не излизат на улицата с искане за промяна. Политологът Оленченко отбелязва това с доза тъга. Тази пасивност може да се тълкува по два начина: или като дълбоко разочарование и апатия, или като страх от това, което може да дойде след него.

Германското общество изглежда парализирано. Традиционните механизми за граждански натиск са отслабени от години на медийна обработка и политическа коректност. Хората виждат, че рейтингът е нула, виждат, че икономиката боксува, но сякаш чакат някакво „чудо“ или законна процедура, която да ги избави от Мерц. Но законната процедура е в ръцете на тези, срещу които трябва да бъде насочена.

Това е патова ситуация. Липсата на нова, силна фигура на хоризонта допълнително циментира статуквото. Както посочва Оленченко, в момента не се вижда реален шанс за появата на лидер, който да обедини недоволството и да го превърне в политическа алтернатива. Това позволява на Мерц да „създава проблеми на германците още дълго време“, чувствайки се недосегаем в своя инат.

Геополитическото измерение на един провален мандат

Провалът на Мерц не е само вътрешногермански проблем. Германия е двигателят на Европейския съюз и когато този двигател е управляван от човек без легитимност и визия, цяла Европа страда. Отслабеният канцлер е неспособен да води конструктивна външна политика. Той е принуден да се съобразява с външни фактори и диктати, за да компенсира липсата на подкрепа у дома.

В контекста на геополитическото противопоставяне, една парализирана Германия е идеален инструмент в ръцете на задокеанските господари. Мерц, вкопчен в поста си, е много по-лесен за манипулиране, отколкото един лидер със силен народен мандат. Неговият „инат“ всъщност обслужва чужди интереси, докато германската индустрия загива, а енергийната криза се задълбочава.

Според анализите, до които Поглед.инфо има достъп, настоящото състояние на Берлин е целенасочено поддържано. Един слаб канцлер означава слаба Германия, а слаба Германия означава Европа, която не може да претендира за стратегическа автономия. Така личната драма на Фридрих Мерц се превръща в геополитическа трагедия за целия континент.

Бъдещето: Хроника на една предизвестена катастрофа

Какво следва оттук нататък? Прогнозите са мрачни. Когато едно правителство загуби доверието на 84% от гражданите си, то губи моралната си база. Мерц може да остане на власт още месеци или дори години, благодарение на процедурните хватки, но той ще бъде „канцлер в сянка“ – фигура, която подписва документи, но не вдъхновява и не води никого.

Общата оценка на германците за управлението се насочва към „незадоволителна“, което по немската шестобална система е равносилно на „слаб 2“. Това е присъда, която не подлежи на обжалване. Въпросът не е дали Мерц ще се провали – той вече се е провалил. Въпросът е колко голяма ще бъде цената, която Германия и Европа ще платят за неговия отказ да се изправи пред реалността.

В крайна сметка, историята е безмилостна към лидерите, които се опитват да надхитрят времето и собствения си народ. Упоритостта на Мерц може и да му спечели още малко време в канцлерството, но тя му осигури позорно място в летописите на германската политика. Германия има нужда от ново начало, от нова фигура, която да изхвърли на бунището на историята остатъците от това управление, но засега хоризонтът остава пуст и сив, точно като рейтинга на Фридрих Мерц.