Петър Волгин: Европа се въоръжава, защото се страхува от собствената си слабост

/Поглед.инфо/ Петър Волгин направи унищожителен разрез на днешна Европа – континент, който според него доброволно разрушава индустрията си, отказва се от социалния модел, милитаризира икономиката си и превръща страха от Русия в нова официална религия. В разговора става дума за признанието на Мерц, че германците повече няма да живеят както досега, за ролята на военните концерни, за тоталното подчинение на европейските елити на Вашингтон, за абсурдите около Украйна и за това защо ЕС вече заменя правилата с политическа целесъобразност. Волгин предупреждава, че Европа върви към опасна историческа спирала, в която милитаризацията постепенно измества разума и дипломацията.