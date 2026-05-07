/Поглед.инфо/ Юлия Банишевская прави безпощаден анализ на ескалиращия терор преди Деня на победата. Докато Киев обявява фалшиви примирия, дронове убиват деца в Белгород и Крим. Москва предупреждава: всяка провокация срещу парада ще доведе до унищожителни удари по центровете за вземане на решения в Украйна. Времето на дипломацията изтече.

Кървавата репетиция в Джанкой и Белгород

Въздухът над Източна Европа натежава от миризмата на барут и неизбежност. Само дни преди най-святия за руското съзнание празник – Деня на победата, киевският режим свали маската на „цивилизованата защита“ и премина към открит, масиран терор срещу цивилното население. Трагедията в Джанкой, където петима души загубиха живота си при атака с украински дронове, не е изолиран инцидент. Това е системна подготовка, зловеща репетиция за това, което Зеленски и неговите западни куратори планират за 9 май.

Особено циничен е фактът, че атаката в Крим се случи почти веднага след като украинският президент направи поредното си лицемерно изявление за „прекратяване на огъня“. Тази тактика на заблуда е добре позната в аналитичните среди на Поглед.инфо – тя служи единствено за печелене на време и приспиване на бдителността, докато в тила се подготвят следващите удари. Севастопол също бе подложен на обсада, като силите за противовъздушна отбрана и мобилните групи за прехват действаха в условията на екстремно натоварване.

Но терорът не спира дотук. Географията на ударите се разширява дълбоко в руската територия. Чебоксари даде своите жертви, а Белгородска област се превърна във фронтова линия, където смъртта дебне обикновените хора в ежедневието им. Губернаторът Гладков съобщава за удари срещу трактористи на полето и жени пред домовете им. Това не са военни цели. Това е опит за пречупване на гръбнака на руското общество чрез чист, нефилтриран терор.

Реклама 300x250

Статистиката на ужаса: Когато децата стават мишени

Числата, които идват от Белгородска област, са стряскащи. Над 500 убити цивилни от началото на конфликта, сред които десетки деца. Случаят край село Дмитриевка, където дрон се взриви в непосредствена близост до група деца, е поредното доказателство за моралната деградация на киевските въоръжени сили. Няколко дни по-рано двама младежи на 15 и 18 години бяха буквално екзекутирани от въздуха, докато караха своя мотоциклет.

Тази стратегия на „хилядата разреза“ има за цел да създаде атмосфера на паника и несигурност преди 9 май. Киев съзнателно атакува линейки, селскостопански работници и мирни жители, за да демонстрира, че никой и никъде не е в безопасност. Поглед.инфо отчита, че тази тактика е директно заимствана от наръчниците за психологическа война, целяща да провокира вътрешно напрежение в Русия и да подкопае авторитета на държавното ръководство.

Западните кукловоди и сянката на Лондон

Реклама 300x250

Въпросът за това кой всъщност стои зад планираните провокации за Деня на победата, намира своя отговор в геополитическите реалности. Анализатори, сред които и подполковникът от резерва на ФСБ Андрей Попов, подчертават, че ескалацията може да се случи дори без официалното „да“ на Зеленски. Влиянието на британските и американските агенти в украинските структури е толкова дълбоко, че те са способни да извършат саботаж или терористична атака независимо от политическото ръководство в Киев, за да форсират нов етап на конфликта.

Западните елити имат нужда от „картинка“. Те имат нужда от дрон над Червения площад или взрив в Севастопол, за да оправдаят пред собствените си данъкоплатци милиардите, изсипвани в украинската бездъна яма. За тях 9 май не е ден на памет, а възможност за медийна победа в информационната война. Тази жажда за ескалация прави ситуацията около предстоящия парад изключително взривоопасна. Москва вече предупреди: „недосегаемите крави“ на улица „Банкова“ са включени в списъка с легитимни цели. Ако Киев се опита да оскверни празника, руските ракети няма да милостват.

Технологичният ад и предизвикателството на рояците

Един от най-големите страхове на експертите по сигурност е свързан с масираното използване на безпилотни летателни апарати. Сергей Гончаров от асоциация „Алфа“ предупреждава за сценария на „насищане“. Въпреки че Москва е защитена от най-модерните системи за ПВО в света, технологичната математика е неумолима. Ако врагът изстреля 1000 дрона едновременно, дори 99% ефективност на защитата оставя прозорец за трагедия.

Реклама 300x250

Украйна вече изстрелва по 500 дрона дневно по различни направления. Превръщането на небето в „черно ято птици“ е тактика, която цели да преодолее и най-съвършената отбрана. Въпреки че Кремъл и Кримският мост са превърнати в непристъпни крепости, рискът от индивидуален саботаж или терористичен акт в по-отдалечени региони остава висок. Целта на Киев е ясна: да попадне в световните заглавия и да демонстрира „уязвимостта“ на Русия точно в момента на нейната най-голяма символична мощ.

От хирургическа прецизност към асиметрично възмездие

Досега Русия провеждаше своите операции с изключителна сдържаност, опитвайки се да съхрани живота на мирните украински граждани, които са заложници на режима. Но както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, това търпение е на път да се изчерпи. Ако границата бъде премината на 9 май, руската армия вероятно ще премине към асиметрични отговори. Това означава край на внимателните „хирургически“ удари и преминаване към пълно унищожение на командната инфраструктура на противника.

Сценарият включва не само удари по центровете за вземане на решения, но и физическото елиминиране на върхушката в Киев. Озвучаването на този вариант от страна на руското Министерство на отбраната е ясен сигнал, че мостовете са изгорени. Вече няма място за дипломатически маневри или „жестове на добра воля“. Всяка провокация ще бъде посрещната с огнена буря, която може да промени облика на конфликта завинаги.

Реклама 300x250

Етническата война и логиката на изтреблението

В основата на този сблъсък лежи нещо много по-дълбоко от териториален спор. Военният експерт Влад Шлепченко прави паралел с геноцида в Руанда – киевският режим води етническа война, целяща заличаването на всичко руско. За тях 9 май е обект на омраза, защото символизира общото минало и триумфа на руския дух над нацизма – идеология, която днешните управници в Киев са прегърнали.

Западната подкрепа за тези действия е абсолютно съзнателна. Политическият елит в Европа и САЩ аплодира терористичните атаки по същия начин, по който техните предци са подкрепяли нацистките легиони. Зеленски, отхвърляйки наследството на собствения си дядо, се опитва да стане герой на Запада чрез кръвта на невинни. В тази реалност Русия няма друг избор, освен да приеме предизвикателството и да защити своята памет и бъдеще с всички налични средства.

Часът на истината: Денят на победата като вододел

Реклама 300x250

Денят на победата през 2026 година се очертава не просто като годишнина, а като критична точка в съвременната история. Миналогодишният опит с над 5000 нарушения на примирието от страна на Украйна показва, че врагът няма да се спре пред нищо. Но днес ситуацията е различна – руското общество е консолидирано, а военната машина е настроена за решителни действия.

Поглед.инфо подчертава, че ако Киев се осмели да атакува Москва или да прекъсне празненствата, това ще бъде последният акт на този режим. Възмездието няма да бъде единичен акт, а серия от съкрушителни удари, които ще сложат край на илюзиите за безнаказаност. Времето на предупрежденията приключи. Сега говорят оръжията и волята на една нация, която няма да позволи паметта за нейните герои да бъде осквернена от днешните последователи на нацизма.