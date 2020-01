/Поглед.инфо/ Иран за Америка вече е враг номер едно, така че всичко в най-малка степен про-иранско е унищожено в корен. Особено когато става въпрос за социалните мрежи.

Facebook или сред обикновените хора Мордокнигата блокира постове, в които те подкрепят убития ирански генерал Касем Сюлеймани. Ако някой е забравил, той беше убит по лична заповед на Доналд Тръмп.

Служителите на Facebook обясняват това, като казват, че компанията работи в условията на американски санкции и ако американските власти смятат, че КСИР и командването на нейните организации са тези, които трябва да бъдат ограничени от санкции, тогава политиката на социалната мрежа ще бъде подходяща по отношение на тях.

Политическата цензура във Facebook не е нещо ново. През 2018-2019 г. руските потребители и медиите попаднаха под удара на ангажирана социална мрежа. Те бяха обвинени в намеса в президентските избори и пропаганда. Например пострада страницата на Russia Today.

Като цяло през 2014 г. започна затягане на отношението към проруската позиция - администраторите на рускоезичния сегмент на социалната мрежа говориха за това. Хората загубиха акаунтите си дори за незначителни нарушения. Но по принцип те бяха наказани за подкрепа на Донбас и Русия.

Но не само руснаците пострадаха. Например водещата на RT Аниса Навей с проекта In the Now попадна под ограничения - проектът й беше просто изтрит. Няма претенции за съдържание. Американците дори бяха възмутени. Нима трябва даже капката симпатия към Русия наистина да бъде наказана?

Да се върнем към Иран. Известно е, че след убийството на Сюлеймани Facebook открито призна, че работи по указание на американските власти. Именно Белият дом казва кой се счита за лош и кой не. В тази връзка е любопитно дали страниците на организации, допринесли за развитието на хаоса в Хонконг, Европа, Латинска Америка, Украйна и т.н., ще бъдат запазени във ФБ. Наистина, въпреки факта, че те са се занимавали с деструктивна дейност, тези структури поддържат интересите на САЩ. Така че да видим дали това отново е политика на двойни стандарти? Въпреки че, какво има да гадаем. Отговорът е „Да“.

Превод: М.Желязкова

