/Поглед.инфо/ Вицепрезидентът на САЩ Камала Харис пристигна в Гватемала в понеделник, само за да бъде посрещната от протестиращи, размахващи надписи в подкрепа на Доналд Тръмп и критикуващи нея.

„Камала, грижи се за собствената си работа“, пишеше на един знак на митинга, видим за автоколоната на Харис, когато тя пристига да се срещне с президента Алехандро Джамати. Пътуването беше първото международно пътуване на Харис като вицепрезидент.

„Камала, Тръмп победи“, се казваше на още един знак.

Други плакати казваха на вицепрезидента на Съединените щати да си "ходи вкъщи" и добавиха, че Гватемала е "в подкрепа на живота" (т.е. е против абортите, б.р.).

Харис е честа мишена на критиците, откакто беше поставена начело на кризата на границата между Съединениет щати и Мексико през март.

Джамати обвини Съединените щати за притока на мигранти, твърдейки, че страната изпраща твърде меко съобщение.

„Помолихме правителството на Съединените щати да изпрати по-ясно послание, за да предотврати напускането на повече хора“, каза той в неделя пред CBS News.

„Съобщението се промени на: „Ще съберем семейства, ще съберем деца", разказа той.

"Още на следващия ден койотите бяха тук, организирайки групи деца, които да ги заведат в Съединените щати", заяви той визирайки под "койоти" трафикантите на хора.

В отговор на обвиненията на Джамати говорителят на вицепрезидента Камала, Харис Саймон Сандърс посочи изменението на климата и лошите икономики като причини за нелегална имиграция в САЩ.

Харис спомена „адаптацията към климата“ и „устойчивостта“ като „първопричини“ за нелегалната имиграция миналия месец.

„Мисля за корупция, насилие и бедност, липсата на икономически възможности, липсата на адаптация към климата и устойчивостта на климата, липсата на добро управление“, каза тя.

Тя често е критикувана за отказ да посети реално южната граница, докато отговаряше за ситуацията там, но в понеделник по време на пътуването си вицепрезидентът отново заяви, че не планира да направи пътуването.

„По въпросите на политическите атаки на републиканците или критиките или дори опасенията причината да съм тук в Гватемала като първото ми пътуване като вицепрезидент на Съединените щати е, че това е един от най-важните ни приоритети“, каза тя и добави, че би избегнала „големи жестове“ като посещение на южната граница.

Президентът Джамати заяви, че ще изгради „центрове за връщане“ за мигранти, отхвърлени на границата на Съединение щати, нещо, което Харис каза, че администрацията се ангажира да направи.

„Не идвайте“, каза тя на тези, които мислят да направят дългия преход към САЩ.

Пътуването на Харис вече беше белязано от противоречия, преди тя да направи своите изказвания. След като технически проблем принуди самолета ѝ да кацне, Харис след това взриви социалните медии до лудост, когато изображенията показваха бисквитки по подобие на вицепрезидента във ВВС 2, с твърдения, че самата тя ги давала на други в самолета.

Courtney Subramanian

@vp made an OTR visit to the back of the plane and delivered cookies decorated with the shape of her likeness as well as AF2.

Следващата среща на Камала Харис е с президента на Мексико Андрес Мануел Лопес Обрадор и ще се проведе във вторник.

Над 170 000 мигранти преминаха границата между САЩ и Мексико през април, продължавайки едномесечен скок в броя им.

