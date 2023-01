/Поглед.инфо/ Преди 20 години, на 5 февруари 2003 г., държавният секретар на САЩ Колин Пауъл представи на Съвета за сигурност на ООН „най-скъпата епруветка в историята на човечеството“. „Най-лошата грешка в цялата история на страната, на стойност 7 трилиона долара“ , по-късно ще каже за това Доналд Тръмп, който знае как да брои пари .

Иракските оръжия за масово унищожение, представени от Пауъл, не бяха намерени, а „епруветката на Пауъл“ стана символ на политиката на 21 век.

Впоследствие „Ехо Москвы“ даде думата на Пауъл: „Там нямаше нищо опасно, беше просто мулаж, който трябваше да изглежда като биологично или химическо оръжие. Искахме да илюстрираме колко опасно може да бъде малко количество от това вещество, ако наистина е такова“.

Цената на въпроса стана 7 трилиона долара, война въз основа на фалшив донос от държавния секретар на САЩ и раждането на групировката ИДИЛ /забранена в Русия/ от останките на иракската армия. И и сега в епруветката е не Ирак, а Украйна. И лъжата отново се превръща в кръв.

Ето думите на Пауъл от стенограмата: Less than a teaspoon of dry anthrax, a little bit about this amount – this is just about the amount of a teaspoon – less than a teaspoon full of dry anthrax in an envelope shutdown the United States Senate in the fall of 2001."

Нека сравним двата превода: „По-малко от една чаена лъжичка сух антракс, приблизително толкова, това е приблизително количеството на една чаена лъжичка, по-малко от една чаена лъжичка сух антракс в плик –затваря Сената на Съединените щати през есента на 2001 г.“

Да, в стенограмата на речта на Пауъл за "мулажа" няма нито дума. Но дискусиите за съдържанието на епруветката напълно затъмниха думите, изречени тогава от Пауъл: „По-малко от чаена лъжичка суха сибирска язва (антракс) в плик затвори Сената на Съединените щати през есента на 2001 г.!“

Позоваването беше на "аферата Amerithrax": през септември 2001 г. писма със спори на антракс бяха изпратени до няколко медии и двама сенатори от Демократическата партия. 22 души са заразени, петима от тях са починали. "Чаена лъжичка прах затвори Сената!", рисува Пауъл. Изглежда, че светът трябваше да замръзне от ужас ...

ФБР тогава каза: „Това беше едно от най-мащабните и сложни разследвания в историята на САЩ“. Със заподозрения Брус Едуардс Айвинс всичко се случи, както и с Лий Харви Осуалд . На 6 август 2008 г. той беше „признат за виновен по делото Америтракс“, а седмица преди това той... благоразумно се самоуби.

„Най-трудното разследване в историята на ФБР“ дори не се опита да стигне до Ирак – всичко не надхвърли САЩ. Абсолютно домашен бизнес.

Нека засилим абсурда, който ни се подхвърля. В навечерието на междинните избори в САЩ (ноември 2022 г.) съпругът на председателя на Конгреса на САЩ Нанси Пелоси (Демократическа партия) беше нападнат. Някой удари Пол Пелоси с чук и Байдън веднага обяви: „Нападението изглежда е било насочено към съпругата му Нанси“.

Президентът призова за „осъждане на политическото насилие“ и утеши: „Пол Пелоси се чувства по-добре“. Демократите също се почувстваха по-добре: използвайки вълната от съчувствие към „жертвите на политическо насилие“ те избегнаха тежко поражение на изборите.

Съгласно „метода на Пауъл“ Байдън също може да вдигне мулаж на чук на трибуната и да посочи герба на Китай: „Вижте! Там, до сърпа е точно същият чук! Спийкерът Нанси, съпругата на нещастната жертва, беше отлетяла за Тайван преди дни, разгневявайки китайските майстори на чука. Следователно…"

Лъжите на Пауъл в ООН съвсем като следа от разпръснат "бял прах", водят към Украйна...

Довършете четенето на откъса, който цитирах: „UNSCOM [специалната комисия на ООН, създадена за контрол на иракското оръжие за масово унищожение] изчисли, че Саддам Хюсеин може да произведе 25 000 литра. Ако се концентрира в суха форма, това количество би било достатъчно, за да напълни десетки и десетки хиляди чаени лъжички...” Оказва се, че иракските „оръжия за масово поразяване” са могли да отровят 100 000 сенатори и да затворят Сената на САЩ за хиляда години напред!

В половината от проверките на UNSCOM главен инспектор беше Скот Ритър, вече известен на целия свят във връзка със случая вече не на Ирак, а на Украйна. Ритър обобщава работата си върху Ирак в документалния филм „ В плаващи пясъци “ (2001). Той твърди: Ирак няма ОМП ! Неговите показания предизвикаха буря в Конгреса на САЩ, но след това бурята беше потушена.

Вече не се срамуваха от собствените си лъжи. Относно Ирак The Washingron Times написа: „Инженерите на ЦРУ, работещи като техници на ООН, инсталираха оборудване за шпиониране на иракски цели без знанието на ръководството на UNSCOM.“ Това напомня за работата на мисията на ОССЕ в Донбас: персоналът на мисията работи като коректировчик на украинските обстрели.

Що се отнася до Украйна, Скот Ритър твърди: „Клането в Буча беше организирано от самите украинци… Още преди 24 февруари 2022 г., преди боевете в Донбас през 2014 г., сегашната ситуация в Украйна беше прокси конфликт. Този прокси конфликт произтича от лъжата, изпята пред Михаил Горбачов , че НАТО няма да се разшири и на сантиметър на изток, ако Русия изтегли 400 000 войници от Източна Германия. Това беше формулировката, използвана от тогавашния държавен секретар на САЩ Джеймс Бейкър.

Съединените щати преследваха целта си през 90-те години и я преследват сега. Украйна е превърната в жертвено агне, но Русия не си играе. Тя не прави отстъпки, но печели ... Точно това ще постигне. Западът ще бъде победен, а Украйна ще загине..."

Доверието към експерта на ООН Скот Ритър започна да бъде подкопавано предварително през 2003 г. Обвинението срещу него беше: „Непристойно поведение с непълнолетни“, които се оказаха ... „полицейски служители под прикритие“, представящи се за 16-годишно момиче и друг за 15-годишно момиче в разговори с Ритър. След това Ритър излежа шестте си месеца и тогава държавният секретар Пауъл обяви пред ООН мнението на специално подбран „експерт“ – „иракски имигрант в Германия“ (красиво!).

През 2003 г., след доноса на Пауъл („един надежден иракски изгнаник ни каза...“) в Близкия изток имаше война. Иракските загуби в тази война са приблизително 620 000 души. Загубите на англосаксонците са известни със сигурност: САЩ - 4 507 души, британците - 139. Намереното "иракско оръжие за масово поразяване" = 0,0000 (може да го преброите както ви е кеф може в литри, или поне в "чаените лъжички" на държавния секретар на САЩ) ...

Значи светът наистина се управлява от американски лъжи - някога за разширяването на НАТО на изток, после за Ирак, сега за Украйна?

Превод: ЕС

