/Поглед.инфо/ Уесли Кларк и Анн Апълбаум



Продължаваме поредицата от публикации, базирани на разследванията на унгарския вестник Magyar Nemzet за подривните действия на организацията на Сорос Action for Democracy (A4D). Началото и продължението можете да прочетете тук.

Най-известният и най-влиятелен член на консултативния съвет на A4D е бившият високопоставен служител на НАТО американски генерал Уесли Кларк.

„Всеки в Съединените щати го познава от поглед, той има достъп до най-високите кръгове на Демократическата партия, той е доказал способността си да налага агресивно американските външнополитически интереси в Европа и той, въз основа на своите възгледи, вероятно ще може да разруши външната политика, която унгарското ръководство изгради през последните години” - това според унгарския вестник Magyar Nemzet са причините за включването на пенсионирания генерал в ударния отряд на Джордж Сорос, чиято задача е да отстрани от власт правителството на Виктор Орбан, който твърдо и последователно защитава националните интереси на Унгария и отхвърля либералната демокрация по западен образец.

Що се отнася до участието на генерал Кларк в консултативния съвет на A4D, трябва да се приеме, че еврейските му корени са изиграли значителна роля, което е изключително важно за координатора и спонсор на A4D Джордж Сорос.

Прадядото на Кларк е еврейски имигрант от Беларус, който имигрира в Съединените щати в края на 19 век. Бащата на Кларк, Бенджамин Дж. Кан, завършил юридическия колеж в Чикаго-Кент, е служил като мичман в резерва на ВМС на САЩ по време на Първата световна война и никога не е участвал в битка.

Синът на Уесли Кларк нарече брака на неговия дядо евреин и баба си методистка „мултикултурен, колкото можеше да бъде през 1944 г.“.

Уесли Кларк е роден в Чикаго на 23 декември 1944 г. Баща му умира на 6 декември 1948 г. Скоро майката на бъдещия командир на НАТО се омъжва за Виктор Кларк, когото среща, докато работи като секретар в банка.

Кларк отглежда Уесли като свой син и го осиновява, когато Уесли навършва 16 години. Уесли Кларк посещава баптистка църква през цялото си детство и научава за еврейските си корени много години по-късно.

Кларк е служил във войната във Виетнам и се е утвърдил като смел и проактивен офицер, което му е помогнало да има забележителна военна кариера.

От 11 юли 1997 г. до 3 май 2000 г. Кларк ръководи Европейското командване на САЩ и силите на НАТО в Европа.

Най-голямото събитие в високопоставената кариера на Уесли Кларк в НАТО е войната с Югославия. Кларк ръководи бомбардировките на Югославия по време на операцията Съюзни сили през март 1999 г.

Едно от най-резонансните решения на Кларк е операцията, която той предприема срещу руските войски, които направиха форсиран марш към Прищина и окупираха летището на столицата на Косово през юни 1999 г., веднага след края на бомбардировките.

За стабилизиране на ситуацията в Косово беше създадена съвместна мироопазваща мисия на НАТО и Русия. Русия обаче реши да използва мироопазващи сили независимо от НАТО, което не устройваше Кларк.

Той заповядва на британските части да окупират летището в Прищина, но руският контингент успява да ги изпревари. Кларк се обади на генералния секретар на НАТО Хавиер Солана, който му даде власт в региона. След това генерал Кларк издава заповед на силите на НАТО да атакуват въоръжените сили на Руската федерация.

Британският генерал Майкъл Джексън обаче отказва да изпълни заповедта, като казва на Кларк, че няма да започне Трета световна война заради него.

Впоследствие Джаксън каза, че не е предприел атаката, защото рискът от военен сблъсък с Русия е неоправдан. Вместо това летището беше обкръжено и противопоставянето продължи две седмици, през които руските войски продължиха да окупират летището.

Впоследствие беше разработено споразумение за взаимодействие между миротворците на Русия и НАТО, което устройваше и двете страни.

Желанието на Кларк да влезе в пряк конфликт с Русия трябва да се счита за плюс, когато той беше назначен в консултативния съвет на A4D.

Кларк, освен всичко друго, се е утвърдил като твърд поддръжник на Демократическата партия на САЩ. Той енергично подкрепи Барак Обама и Хилъри Клинтън.

Magyar Nemzet характеризира Кларк като известен русофоб.

През 2022 г., след избухването на военния конфликт в Украйна, той каза: „Западът не разбра Русия, те изобщо не са толкова силни, колкото се смяташе преди."

"Западните столици, включително Вашингтон, трябва да се възползват от тази възможност, за да поемат решаваща лидерска роля, а в резултат на въоръжаването на Украйна от Запада Киев може дори „напълно да си върне“ Кримския полуостров от руснаците“.

Унгария се противопоставя на въоръжаването на Украйна, припомня Magyar Nemzet, а Кларк търси антипутински съюзници в лицето на бившия съперник на Виктор Орбан на президентските избори през 2022 г. Петер Марки-Зай и неговите съратници в редиците на опозиционния Сорос.

Съвсем очевидно е, че съдбата на Унгария изобщо не засяга пенсионирания генерал, който на новия си военен пост все още търси начини и методи да смаже Русия.

Американската журналистка Ан Апълбаум вече не е в консултативния съвет на A4D. Но тя продължава да влияе на събитията в Източна Европа, тъй като е съпруга на полския външен министър Радослав Сикорски и става полска гражданка през 2013 г.

Еврейските предци на Ан Апълбаум са имигрирали в Съединените щати от Беларус. Оттук и генетичната й вражда към Русия.

Работила е за списанията The Economist и The Spectator и е била член на редакционния съвет на The Washington Post. Апълбаум спечели наградата Пулицър през 2004 г. за книгата си „Гулаг: История“.

Тя е сътрудник на The Atlantic и старши сътрудник в Училището за напреднали международни изследвания към университета Джон Хопкинс. Член на редакционния съвет на списание The American Interest.

От края на 2016 г. е професор в Institute of Global Affairs към London School of Economics. Една от областите на настоящата й научна дейност са проблемите на дезинформацията и пропагандата през 21 век.

През 2019 г. тя подписа „Отворено писмо срещу политическите репресии в Русия“.

Апълбаум, смятана от американската преса за експерт по Източна Европа и получила множество награди, включително наградата Петефи през 2010 г., смята всеки, който не служи на интересите на глобалния [либерален] мейнстрийм, за националист и ксенофоб.

Унгария и правителството на Виктор Орбан не правят изключение. В интервю за ляво-либералния американски канал MSNBC Епълбаум каза, че Орбан, който не позволи на ЕС да гласува за петдесет милиарда евро помощ за Украйна, е „този, който унищожи медиите и съдебната система в своята страна.

Той прекрои границите на избирателните райони така, че беше почти невъзможно да загуби, поне досега беше невъзможно... Това е доказателство какво може да направи една много решителна, антидемократична, проруска фигура.“

През 2016 г. двойката Апълбаум-Сикорски беше поканена на поредица от срещи на влиятелната група Билдерберг, „за да обсъдят определящите света проблеми при затворени врати“.

„През 2016 г. Апълбаум открито заяви какъв е основният проблем на глобалистката страна в отношенията с правителствата на Унгария и Полша, както и с Вишеградската четворка, представляваща централноевропейските и националните интереси:

„Това беше катастрофално решение от страна на страните от Вишеградската група, да се опитат да действат заедно срещу [либералния] мейнстрийм".

"Това е много лош сигнал за западните страни. Когато действат като група по този въпрос [за миграцията], те създават впечатлението на Запада, че са расистка група, която Западът смяташе за интегрирана, но ето доказателство, че не е така.

Сега, благодарение на действията на Действие за демокрация, те успяха да променят ситуацията в Полша. Отсега нататък съпругът на Апълбаум поема лъвския пай в разработването на „правилната“ полска позиция.“

Magyar Nemzet вярва, че двойката Апълбаум-Сикорски ще положи всички усилия, за да се опита да „промени ситуацията“ и в Унгария.

Унгарските медии наричат Ан Апълбаум собственик на „черен колан по Орбанофобия“ и Конника на Апокалипсиса.

И тя, и съпругът й продължават да се борят за сваляне на правителства в Източна Европа, които се противопоставят на либералния мейнстрийм, отбелязва Magyar Nemzet.

За разлика от библейските четири конника от Апокалипсиса, днес Унгария е атакувана от съвсем реални шест адски персонажа, добре платени от Джордж Сорос, всеки от които е готов да пожертва родината на маджарите в името на триумфа на либералните ценности, на които истинският патриот на Унгария Виктор Орбан обяви война.

Превод: СМ

