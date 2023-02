/Поглеед.инфо/ Зловещата триада на Big Ag, Big Tech и Big Finance

Една от най-големите логистични компании в света ETC Group публикува доклада: Food Barons 2022. Crisis Profiteering , Digitalization and Shifting Power (Хранителните барони 2022. Спекулации относно кризата, цифровизацията и завземането на властта), който показва как шепа корпорации използват дигиталните технологии ( Big Tech ) и превзема световния пазар на храни.

Големите хранителни гиганти поеха контрола върху ключови агропромишлени сектори, включително семена, агрохимикали, генетика на добитъка, синтетични торове, селскостопански машини, фармацевтични продукти за животни, търговци на стоки, преработватели на храни, най-големите месопреработватели (Big Meat), търговия на дребно с храни, доставка на храна.

Много сектори на хранително-вкусовата промишленост днес са толкова монополизирани, че се контролират само от четири или шест корпорации, което им позволява да упражняват огромно влияние върху пазарите, научните изследвания и разработването на политики, които подкопават продоволствения суверенитет на много страни по света.

Агробизнес гигантите, хранителните барони ( Big Ag ), Big Tech ( Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft ) и финансови чудовища Big Finance (BlackRock , Vanduard , State Street ) обединиха сили, за да поемат контрола върху световната хранителна индустрия.

Основният инструмент за тяхното разширяване е цифровизацията на агропромишлените комплекси. Друг инструмент е „хоризонталната интеграция“, която се отнася до проникването в акционерния капитал на агропромишлените компании. Гиганти на световната селскостопанска индустрия като Bayer, Deere & Company, Corteva, Syngenta , Nutrien възстановяват целия си бизнес около платформи за големи бази данни.

По пътя си към завладяването на търговията на дребно, глобалната система за търговия със зърно преминава през дигитално надграждане, като става все по-автоматизирана, а нейните продукти се проследяват от блокчейн.

В същото време Big Tech превзема земеделски земи по целия свят.

Например „милиардери - технократи като Бил Гейтс и Джеф Безос са сред най-големите собственици на земеделска земя в САЩ днес“, се казва в доклад на ETC Group.

Скокът в разширяването на тази зловеща триада - Big Ag , Big Tech и Big Finance - се случи по време на прословутата „пандемия“, която значително помогна за превземането на глобалната селскостопанска индустрия. Онлайн платформите за хранителни стоки и приложенията за доставка на храна (DoorDash, Zomato, Deliveroo ) рязко нараснаха по време на локаутите и се превръщат в последната връзка в индустриалната хранителна верига.

Триадата от нашественици на глобалната агроиндустрия изчисли с математическа точност мащаба на пазарен олигопол, който им позволява да контролират пазара на храни: „Когато преминете от петнадесет компании към десет, има малки промени... Когато преминете от десет към шест, - много промени.

Но когато преминете от шест на четири, това вече е техническо решение (techno-fix). Тези, които имат сила за договаряне, могат да повишат цените над това, което се счита за справедлива пазарна стойност... Ние сме в точка на пазарна концентрация, която никога не сме виждали досега.

Трите големи инвестиционни фонда ( BlackRock , Vanguard , State Street ) контролират повече от една четвърт от всички институционални акции на водещи агро-индустриални корпорации. Всъщност сега те дори могат да диктуват произволно високи цени на храните.

През последните десетилетия се наблюдава огромно увеличение на заграбването на земя и спекулациите с рисков капитал при хранителните и селскостопански активи по целия свят. „Мотивацията на хранителните системи все повече се измества от храненето на хората към реализирането на печалба.“

Докладът на ETC Group отбелязва, че „корпоративната концентрация на промишлени хранителни вериги, консолидирането на властта и спекулациите с кризата, когато на шепа гигантски компании е позволено да доминират на неконкурентни пазари с малък регулаторен надзор“, дава им възможност да използват своята пазарна власт за изтласкване на конкурентите. , повишаване на цените, завладяването на програмите за научноизследователска и развойна дейност", което се превърна в основна причина за глада и продоволствената несигурност по света, като почти 12% от световното население (928 милиона души) изпитва сериозна продоволствена несигурност."

Ключова причина за изключителната уязвимост на силно централизираната промишлена продоволствена система, създадена и разширена от продоволствените барони, е желанието за максимизиране на печалбите на фона на пренебрегването на продоволствената сигурност, което доведе до прехода към глобални вериги за доставки „точно навреме“ (“just-in-time” global supply chains), които са непрозрачни и податливи на корупция.“ И най-малкото прекъсване в такава верига на доставки парализира хранителните доставки на цели държави и дори континенти.

През 2020 г. (пикът на „пандемията“) повечето от най-големите гиганти в хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство в света отбелязаха нарастване на печалбите, докато близо един милиард души просто гладуваха.

Авторите на доклада отбелязват, че „На скандалната среща на върха на ООН за продоволствените системи през 2021 г. ръководителите на Big Food и техните търговски групи извиваха ръцете на всички по повод продоволствената система, „счупена“ от изменението на климата и пандемията, а след това започнаха да уверяват, че само те могат да оправят всичко . Триадата Big Ag , Big Tekh и Big Finance целенасочено се възползва от хранителната криза, която същата тази триада създаде.

Докладът на ETC Group далеч не е пълен по отношение на покритието на пазара на храни от монополите. Много от първостепенните въпроси в областта на Big Food останаха извън обхвата на изследователите .

През 2022 г. Nestlé беше най-голямата хранителна компания в света. „Този швейцарски конгломерат получава по-голямата част от продажбите си от САЩ и има около 70 фабрики в САЩ. Nestlé спечели над 49 милиарда долара, което е ръст от 3%, пише Forbes .

На второ място е американската PepsiCo, Inc., фигурираща в доклада на ETC Group . Следват Anheuser-Busch InBev (Белгия), Coca-Cola Co. ( САЩ ), Mondelez International ( САЩ ), Archer-Daniels-Midland Company ( САЩ ), Diageo plc ( Великобритания ), Kweichow Moutai Co., Ltd. Клас A ( Китай ), Tyson Foods, Inc. Клас A (САЩ), Danone SA (Франция).

В акционерния капитал на всеки от тези Big Food гиганти, са все същите BlackRock и Vanguard , те се стремят да завладеят световните пазари на храни и постоянно да генерират хранителни кризи, които да им носят десетки милиарди долари.

