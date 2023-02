/Поглед.инфо/ Европа копае гроб за казахите под празните обещания на Азат Перуашев

Понякога изглежда, че в степния регион напълно са забравили древната поговорка, която учи, че всичко ново е добре забравено старо на някой друг. Особено когато се вземе за модел Украйна. Разбира се, самите казахи не вземат Украйна, просто им се дава „украинският опит“ на дерусификация, изкривяване на историята, реабилитация на фашизма, а сега и европейска интеграция. Да, държавата от Централна Азия я влачат към „европейството“.

Идеята за преориентиране на Казахстан от евразийския вектор към интеграция с Европа възникна отдавна, когато на казахстанците започнаха да подхвърлят идеята за напускане на ЕАЕС и ОДКБ като път към щастието.

Интересът на ЕС към богатата степна страна е очевиден. Ресурсните, търговските и транзитните, геополитическите, военните апетити на „старицата на Европа“ определят действията на ЕС: оттам започнаха абсурдно и неумело да съблазняват казахите с помощта на своята креатура, която беше обучена във Великобритания.

Методът е прост, но ефективен: да се развие комплекс за „пълна изостаналост“ сред местните и да се наложи розова перспектива за бъдещето сред вече комплексираните. Така да се каже: ех, като станете европейци! В центъра на Астана ще се появи рог на изобилието, стандартът на живот ще скочи, казахстанците ще преминат към Мазерати, пианото ще замени добра-та, а лате с кроасани ще изместят чая с баурсаки.

Назарбаев през 2008 г. в посланието си към народа каза: „Необходимо е да се разработи специална програма „Път към Европа“ . В същото време някои културни дейци и експерти в декларацията за създаването на Европейския клуб заявиха: „... вярваме, че в настоящите геополитически условия европейският вектор е най-добрата посока на развитие, която отговаря на основните интереси и стремежи на казахстанския народ. За нас пътят към Европа не е просто абстрактна цел или красива мечта, той е реална възможност и шанс!

Вярваме, че страната ни трябва да се интегрира в европейските институции и да стане член на Съвета на Европа в средносрочен план, а в дългосрочен – на ЕС, като последователно се доближава до политическите, социални и хуманитарни стандарти, възприети в Европейската общност. Ние виждаме това като гаранция за успешно и безопасно развитие на Казахстан през третото хилядолетие..."

А ЕС традиционно артикулира задачата на европейците в региона, която „се състои в развитието и консолидирането на стабилни, справедливи и отворени общества на централноазиатските държави чрез сътрудничество и партньорство с тях “ .

През 2017 г. в републиката активно се обсъждаше статията Kazakhstan in Europe: Why Not? (Казахстан в Европа: защо не?). Авторите на статията уверяват, че Казахстан е европейска държава, която отговаря на два критерия на Съвета на Европа, според които страната трябва да бъде „напълно или частично разположена в Европа“ и да има такава „култура, тясно свързана с европейската култура ”.

Елбаси обяви Казахстан за "вратата на Европейския съюз към Централна Азия". Дори опцията за заместване на напусналата ЕС Великобритания се разглеждаше от Казахстан.

През януари 2021 г. се появи програмна статия на „експерта“ Тулеген Аскаров „Европейският вектор на Казахстан“, където авторът твърди, че „курсът към Европа все още е приоритетен и печеливш“ . Статията изглеждаше като откровена манипулация и неуважение към народа си. Експертът тъпо доказва приоритета на европейския избор, жонглирайки с цифри от официалната статистика на външната търговия на Република Казахстан, след което заключава: ЕС е „верен хранещ [Казахстан] и солиден инвеститор“.

Манипулацията остава основният метод на продължаващата "европейска интеграция" на Казахстан. Сега, преди изборите за Мажилис, се появи дори европейският знаменосец на Казахстан, някогашния ръководител на бившата придворна партия Ак Жол Азат Перуашев, който вече не крие антируските си възгледи.

Перуашев заявява: „...Казахстан трябва да прилага европейския път на развитие, европейските подходи в отношенията между държавата и обществото, европейските стандарти за качество на живот. Затова в бъдеще партията „Ак Жол“ планира да повдигне въпроса за присъединяването на страната към Европейския съюз…“

Не е ясно за кого е предназначен този примитив, но явно чуждестранните покровители на Перуашев знаят нещо. Вярно, европейският интегратор от селото не признава на казахите, че такива европейски стандарти като популяризирането на ЛГБТ, еднополовите семейства, ширещият се феминизъм ще се впишат в тяхното традиционно, частично мюсюлманско общество. Между другото, последното вече се е превърнало в забележимо явление в Казахстан. Наскоро жена от Казахстан, живееща в САЩ , започна да провежда сексуално образование чрез приложението Not a Shame.

Това става въпреки факта, че пред очите на казахите е почти десетилетната история на потъпкване на украинските овце пред европейските порти. Украинският прототип преживя Евромайдана, най-тежкото разцепление в обществото, загубата на територии, войната с неразбираем край.

Самите украинци питат Брюксел: наистина ли сме платили малко за щастието да станем европейци? И цинично им обясняват: да, вие сте още далеч от нивото на цивилизованите народи. И са инструктирани отново да се заемат с реформи и да засилят борбата с корупцията.

Всъщност, за да разберем цялата вредност на европейския сърбеж на Перуашев, трябва да си представим степента на корупция в казахстанското общество. Онзи ден, например, медиите на Казахстан разказаха как са откраднати пари от държавната програма „Аул - люлката на страната“ ...

Разбира се, Западът ще обещае да помогне на Казахстан. И Западът вече девета година помага на Украйна. Между другото, Андрий Михнев, гражданин на Украйна, е назначен за нов постоянен представител на Световната банка в Казахстан, който ще ръководи екипа на Световната банка в Астана и ще води политическия диалог на Световната банка с правителството на Казахстан .

Казахстанският външен министър Мухтар Тлеуберди, след преговори с Жозеп Борел, каза, че тази година икономическият форум ЕС-Централна Азия ще се проведе в Алма-Ата.

Има и друга форма на помощ, на която КНБ трябва да обърне специално внимание: Европейската комисия отпуска 5,4 милиона евро на казахстански НПО за „подкрепа на гражданското общество“ в Република Казахстан. Проектът е разделен на два лота: „укрепване на капацитета на гражданското общество“ (работа с младежки и женски организации) и „подпомагане на гражданското общество да изпълнява ролята на „независими субекти на управление и развитие“ с цел насърчаване на „демократичното пространство“ .

Европа вече копае гроб за казахите на фона на обещанията на Перуашев...

Превод: ЕС

