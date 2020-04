/Поглед.инфо/ Основният въпрос, който един милиард хора си задават, е: откъде се появи коронавирусът КОВИД-19, който може да потопи цялата планета в съвсем нова реалност?

На този въпрос вече има отговор.

Но ще започнем с това, кое е вирус. Ще говорим просто, както се казва, за средния човек.

Какво е вирус? Вирусът се състои от генетичен материал под формата на ДНК или РНК и протеиновата обвивка, която ги защитава. Вирусът не се размножава чрез деление, той се репликира, използвайки за тази цел клетките на организма, в който влиза. Вирусът вгражда своята ДНК в ДНК в клетката гостоприемник. В този случай клетката може да придобие нови качества или да умре. Вирусът е паразит, който може да се размножава само вътре в други живи клетки. При условие, че вирусът и живата клетка си подхождат. Има много и различни вируси - някои използват човека за размножаване, други различни животни, растения, животни, гъби и бактерии. Има дори вируси, които се размножават само ... във вируси.

Важно! Вирусите не се лекуват. Вирусът не може да бъде унищожен с хапче, антибиотик. Цялото антивирусно лечение всъщност е повишаване на имунитета и борбата срещу последствията и неприятните симптоми на вирусната инфекция. Затова се шегуват - ако се лекуваш за грип, ще се възстановиш след седмица, ако ли не - след седем дни.

2. Какво е коронавирус? Това е семейство от вируси. Има много такива вируси. Те са познати отдавна. Има различни грипни вируси, има вируси на хепатит и има коронавируси. Някои от тях обаче засягат хора, а други животни.

3. Каква е особеността на коронавируса КОВИД-19, пандемията на който беше обявена от Световната здравна организация? Особеността на този вирус е, че това е нов щам на коронавирус, който „внезапно“ от дивите животни (вероятно от прилепите) започва да се предава на хората и използва човешки клетки за своето възпроизвеждане.

Тоест, по-рано вирусът засяга само прилепи и изведнъж е успял да порази хората , след което епидемията започва. Тук е моментът да зададем основния въпрос: промяната в коронавируса и неговия „преход“ от прилепи към хора естествен процес ли е или това е резултат от съзнателна човешка дейност? Коронавирусът COVID-19 продукт ли е на съзнателна работа?

Има все повече информация, която да отговори положително на въпроса за изкуствения произход на вируса, превърнал света в един голям затвор.

В същото време ще разчитаме на първичните източници, проверка и двойна проверка.

Ето информацията в лентата на информационна агенция “РЕГНУМ”:

„Коронавирусът е създаден в Съединените щати през 2015 г. в Тайната лаборатория на Пентагона, армейския изследователски институт “Уолтър Рийд” във Форт Детрик. „През 2015 г. в списание “Нейчър” беше публикувана статия, че лаборатория в американския Форт Детрик провежда успешен експеримент за модифициране на коронавируса на китайски прилеп, който вече може да навлезе в човешки клетки без междинно животно-гостоприемник. И в същата статия е посочено, че авторите смятат подобни експерименти за изключително опасни”

Въпросът за естествения или изкуствения произход на коронавируса COVID-19 има няколко измерения. Но във всеки случай въпросът „се появи сам“ или „беше създаден“ е основен. Вторият въпрос следва от първия и звучи така: ако са го създали, тогава защо? И третият въпрос е най-неудобен: ако е създаден, как тогава се оказва „на свобода?” Това използване на биологично оръжие случайно ли е или съзнателно?

Ние не вярваме на ничия дума, следователно, след като прочетохме информацията на “Регнум”, провеждаме допълнителни търсения и намираме статия от друг руски информационен ресурс. Любопитно е , че тя е написана 4, 5 години преди днешните събития (13 ноември 2015 г.) и се нарича „Учените бяха уплашени от успешния експеримент за прекрояване на вирус на прилепите“.

Днешната версия за естествения произход на коронавируса COVID-19 ни казва, че той е преминал към хората именно от прилепите в китайския град Ухан. Тези, които казват, че КОВИД-19 е създаден специално, казват същото - не е резултат от "еволюцията" на коронавируса или някакви естествени причини, а резултат от системната работа на учените. И така, четем статията от 2015г.

„Успешният лабораторен експеримент за създаване на хибридна форма на коронавирус на прилеп, който може да зарази хората, породи страхове у учените с непредвидимите последици от изтичането на мутиралия вирус. За откритието и противоречията около него пише Nature News.

Американските биолози създават „химера“ от вируса на китайските подковоноси прилепи, известен като SHC014: повърхностният му протеин се прехвърля на вируса на САРС , живеещ в белите дробове на експериментални мишки (за симулиране на човешка инфекция). Учените са доказали, че вирусът SHC014 вече има всички необходими инструменти, за да се свърже с ключов рецептор за човешките клетки. Експериментът потвърди хипотезата за възможността за пряко заразяване на човека с коронавируси от прилеп.

Други вирусолози обаче се съмняват, че заключението оправдава риска от експеримента: учените са създали нов вирус, който се размножава идеално в човешките клетки. Нещо повече, те са продължили своята работа дори след като през октомври 2014 г. правителството на САЩ въведе мораториум върху финансирането на изследвания за грипни вируси, САРС и МЕРС (но е направено изключение за проекта).

Авторите на изследването не са съгласни с тази позиция: ако не беше експериментът, никой нямаше да знае за заплахата от вируса SHC014. Всички учени бяха убедени, че той не е в състояние да зарази хората и само опитът с трансплантацията показа, че вирусът на прилепа SHC014 вече е преодолял ключовите препятствия и се е научил как да прониква в клетките на човек."

Оказва се, че работата по създаването на коронавируса, който може да се предава от прилепи на хора, наистина е била извършена от американски учени! И това е написано открито преди около 4, 5 години.

В материала се споменава западно научно издание, в което се твърди, че са публикувани статии за подобни изследвания. Ние ги търсим и намираме. Ето оригиналните новини от 12 ноември 2015 г. от англоезичния ресурс Nature.com, които предизвикаха дебат по темата „възможно ли е да се провеждат подобни експерименти“ и опасно ли е? Материалът се нарича „Инженерният вирус на прилепите придвижва дебата за рисковите изследвания“.

Тоест през 2015 г. наистина има подобно проучване и след публикуването на резултатите от него започна дискусия и възникна вълна от критики, чието значение през 2020 г. е много по-разбираемо. Рискът от разпространение на новия коронавирус е изключително висок! И продължаваме по-нататък към информационните ресурси. На същия уебсайт Nature.com намираме подробна статия от 9 ноември 2015 г., в която американски учени говорят за работата си по изграждането на нов коронавирус „от прилепи до хора“.

Ето няколко цитата от този обширен английски текст, който всеки може напълно да изучи сам.

„Тук проучваме потенциала на заболяването с вирус, подобен на SARS, SHC014-CoV, който в момента се разпространява сред популации от китайски прилепи”. (Here we examine the disease potential of a SARS-like virus, SHC014-CoV, which is currently circulating in Chinese horseshoe bat populations)

„Появата на SARS-CoV ознаменува нова ера в глобализацията в междувидовото предаване на тежки дихателни заболявания, водещи до бързото разпространяване по света и масирани икономически последствия”. (The emergence of SARS-CoV heralded a new era in the cross-species transmission of severe respiratory illness with globalization leading to rapid spread around the world and massive economic impact)

„Заедно данните потвърждават възможностите на вирусите SHC014 да заразяват клетките на дихателните пътища на човека и да подчертават потенциалната заплаха на междувидовото предаване на SHC014-CoV“ (Тogether, the data confirm the ability of viruses with the SHC014 spike to infect human airway cells and underscore the potential threat of cross-species transmission of SHC014-CoV)

“Синтетичната структура на химерата-мутант и пълнометражния SHC014-CoV е одобрен от Комитета по биологична безопасност и двойна употреба на Университета в Северна Каролина”. (Synthetic construction of chimeric mutant and full-length SHC014-CoV was approved by the University of North Carolina Institutional Biosafety Committee and the Dual Use Research of Concern committee).

“Тези изследвания са стартирани преди правителството на САЩ да преустанови финансирането на изследването на съвещателния процес по отделните изследвания на усилването на функциите, свързани с вирусите на грипа, МЕРС и САРС (Този документ е разгледан от финансовото агентство Национален институт по здравеопазване. Предложено е да се продължат тези изследвания и е одобрено от НИЗ” (These studies were initiated before the US Government Deliberative Process Research Funding Pause on Selected Gain-of-Function Research Involving Influenza, MERS and SARS Viruses. This paper has been reviewed by the funding agency, the NIH. Continuation of these studies was requested, and this has been approved by the NIH).

Американските учени описват подробно, че нарочно са създали нов „вирус-химера“, който може да се предава от прилепи на хора, за да се проучи потенциалът за поява (тоест потенциал за заразяване с човека). Тогава са изпитали ефективността на наличните имунотерапевтични средства. Така те директно пишат, че „за да се разширят тези данни, първичните култури на епитела на човешкия дихателен тракт са заразени и са показали надеждна репликация и на двата вируса“.

Да обобщим.

Фактът на работата на американски учени върху вирус, който подобно на две капки вода наподобява COVID-19, е очевиден.

Този факт дори не е скрит и официално е публикуван 4, 5 години преди пандемията на новия коронавирус.

Американските учени са работили за създаването на „вирус-химера“, дори след като американските власти са въвели мораториум върху подобна работа. Нищо не е известно на учените за някакво наказание.

След дискусия за опасностите от подобна работа също няма информация какво се е случило с техните резултати.

През декември 2019 г. в Китай започна епидемия, причинена от безпрецедентен досега коронавирус, наречен КОВИД-19.

В началото на 2020 г. тази епидемия се разпространи в целия свят и стана причина за реалното премахване на обичайния начин на живот на стотици милиони, ако не и милиарди, хора.

Мисля, че дискусията за изкуствения произход на вируса КОВИД-19 не е затворена по този въпрос. Но аргументите в полза на естествеността на епидемията стават все по-малко.

Мисля, че милиони хора наистина искат да получат отговор на двата основни въпроса:

Кой е създал коронавируса КОВИД-19?

Как се оказа „на свобода“ и как започна своя поход по нашата планета?

Превод: В. Сергеев

Източник: Завтра.ру

