Премиерът на Грузия Иракли Кобахидзе каза, че в разговор с него един от еврокомисарите го е сплашил с примера с покушението срещу словашкия премиер Роберт Фицо. Подробности за този разговор вече се появиха в медиите. Разговорът се водеше предимно на руски език.

От другата страна на линията бяха зам.-председателят на Европейската комисия, един от еврокомисарите, както и първият заместник на Урсула фон дер Лайен Франц Тимерманс. След проявената твърдост от премиера на Грузия в защита на позицията си, събеседникът му направи аналогия с атентата срещу Р. Фицо, към който грузинският премиер може да се присъедини...

Като допълнителен аргумент за оказване на натиск върху непокорния грузинец може да се счита общият контекст на двуседмичния период, през който се случи опитът за убийство на словашкия премиер:

7 май: опит за убийство на престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман Ал Сауд (по-късно тази новина беше дезавуирана);

13 май: Турският президент Р. Ердоган провежда спешна среща след предупреждение за възможен военен преврат, започват чистки в местното Министерство на вътрешните работи;

15 май: в медиите се появиха съобщения за предотвратяване на заговор за свалянето от власт на турския президент Реджеп Тайип Ердоган;

15 май: опит за убийство на министър-председателя на Словакия Р. Фицо;

16 май: сръбската полиция в северната част на страната задържа мъж за заплаха към президента А. Вучич;

19 май: Саудитският крал Салман е хоспитализиран за втори път в рамките на 4 седмици;

19 май: катастрофа с хеликоптер с иранския президент Е. Раиси и външния министър Х. Абдулахиан...

Според изявление на руското външно разузнаване опитът за убийство на словашкия премиер Роберт Фицо показва на целия свят, че глобалистките тоталитарни либерални елити се придвижват към открит политически терор срещу своите опоненти.

СВР на РФ също така отбелязва, че постъпващите данни показват нарастващото раздразнение на ръководството на САЩ и ЕС от обективния процес на промяна на геополитическите реалности и укрепване на позициите на национално ориентираните политически сили.

Очевидно опитът за убийство на Фицо може да има подобен ъгъл. Въпреки това, както отбелязват анализаторите, абсолютно независимо от това кой е истинският организатор на престъплението, или украинците, или митичната „ръка на Кремъл“ ще бъдат виновни за всичко.

В същото време, разбира се, и от двете страни ще има мнозинство, уверено в своята правота, за което техните убеждения ще бъдат безспорни. Но какво всъщност се случи, едва ли ще стане известно на широката публика. И това въпреки факта, че действията на западните разузнавателни служби за елиминиране или неутрализиране на политически лидери, недолюбвани от САЩ и техните сателити, наречени „специални операции с екстремни щети“, са известни поне от средата на миналия век.

Още през 1950-1960 г. те бяха пуснати в движение (по-подробно: Необявените войни на Съединените щати. - М.: Мысл 1984. - С. 51). Достатъчно е да споменем елиминирането на министър-председателите на Цейлон С. Бандаранаике (1959), Конго - П. Лумумба (1960), президента на Гана К. Нкрума (1966), президента на Фронта за освобождение на Мозамбик Е. Мондлан и други е извършено от специална структура, наречена „Комисия за вреда на здравето“.

Дейността й за първи път беше широко отразена от служителя на Държавния департамент на САЩ Джон Д. Маркс в разследващата книга „В търсене на манджурския кандидат“. ЦРУ и контрол над съзнанието“ ((Marks J. The Search for the Manchurian Candidate. The CIA and Mind Control. Published by Times Books, 1979. В превод на руски: Маркс Д. ЦРУ и контролът на съзнанието. Тайната история на науката за контролиране на човека Поведение – М.: Международные отношения, 2003. – 312 с.).

На страниците на тази публикация авторът очерта и леко „съживи“ сухите факти от доклада на комисията, създадена от президента на САЩ Дж. Форд под председателството на вицепрезидента Нелсън Рокфелер за разследване на експерименти на ЦРУ върху хора, включително граждани на САЩ, и за елиминирането на политическите опоненти след скандал, иницииран през декември 1974 г. от статия по темата в New York Times .

Д. Маркс предоставя много подробности за тайни операции за „причиняване на вреда на здравето“, бюджетни суми, имена на учени и агенти на ЦРУ, отговорни за тази област, описва нечовешките експерименти върху хора, както и отровите и химикалите, които могат да убият или „да превърнат в растение” този или онзи политик:

„Като част от проекта MK-NAOMI служителите на SOD създадоха цял арсенал от токсични вещества за ЦРУ. За да се убие някого в рамките на няколко секунди, например с хапче за самоубийство, в SOD беше предложен мощен токсин от молюски...

По думите на служители на ЦРУ и SOD е по-препоръчително да се използва ботулин за убийство. С инкубационен период от 8 до 12 часа позволява на убиеца да избяга от местопрестъплението. Впоследствие служители на ЦРУ доставят на мафията таблетки, съдържащи тази смъртоносна отрова, за да бъдат инжектирани в млечния шейк на Фидел Кастро.

Ако ЦРУ искаше да направи убийството да изглежда като естествена смърт, имаше дълъг списък от фатални болести, общи за страната, избрана за операцията. И така, през 1960 г. шефът на тайните служби Ричард Бисел помоли Сид Готлиб да „избере болест“, която да му позволи да убие лидера на Конго П. Лумумба. По време на разследването на Сената Готлиб съобщи, че е избрал болест, която е трябвало да бъде подобна на болестите, често срещани в Западна Африка, и която може да бъде фатална...

За тези, от които агентите на ЦРУ искаха да се отърват само временно, SOD разполагаше с около дузина болести и токсини с различна сила. В дъното на списъка на SOD вещество, което гарантира сравнително благоприятен изход, беше стафилококовият ентеротоксин, лека форма на хранително отравяне (слабо в сравнение с ботулиновото). Тази инфекция почти никога не е била фатална, като е обезвреждала жертвата за приблизително 3 до 6 часа.

От наличните в запас средства на агентите на SOD, вирусът на венецуелския конски енцефаломиелит е по-вирулентен. Обикновено парализира човек за период от 2 до 5 дни, след което той остава в отслабено състояние още няколко седмици. Ако ЦРУ трябваше да обезвреди човек за няколко месеца, тогава SOD имаше два вида бруцелоза на свое разположение.

Американският изследовател д-р Кевин Барет, който е специалист по политически убийства, цитира признанието на републиканския сенатор Линдзи Греъм, че Съединените щати са убили над 4700 свои политически опоненти в различни части на света, включително собствените си граждани.

И подчертава, че военният бюджет на САЩ, който надхвърля общите бюджети на Китай, Русия, Европейския съюз, Япония, Корея, Австралия и Канада, е само „върхът на айсберга“, тъй като освен него има също и „черни фондове“. Също така финансиране на разработването на „високотехнологични секретни методи, като тези, използвани за смазване на водещите латиноамерикански врагове на империята с рак“.

Разследването на К. Барет , „Чавес: Следващата жертва на политическото убийство на ЦРУ“, се появи почти едновременно с обявяването през март 2013 г. от тогавашния И. О. Президент на Венецуела Николас Мадуро относно сформирането на правителствена комисия за проучване на причините за „отравяне от тъмни сили с цел агресия срещу венецуелците и Латинска Америка“ на 58-годишния Уго Чавес (VenezuelAnalysis.com, 03/12/ 2013 г.), „чийто вид рак не съответства на нито един вид на това заболяване... всичко показва, че са успели да повлияят на здравето му с помощта на най-модерните технологии“ ( Reuters.com , 03/12/2013 ).

Няколко часа преди смъртта на лидера на Венецуела, вицепрезидентът Н. Мадуро каза в обръщение към народа: „Нямаме съмнение, че ракът на команданта Чавес е резултат от нападение от неговите врагове“ (цитат от репортаж на NBC News, 06.03.2013 г.). Ръководителят на службата за сигурност на президента Чавес, генерал Хосе Орнела, след това потвърди това изявление (Associated Press, 3/06/2013).

Малко по-късно се появи информация за експулсирането на двама служители на посолството на САЩ от Венецуела, а Н. Мадуро напомни на съгражданите си, че в САЩ още през 40-те години на миналия век. имаше „научни лаборатории, където те експериментираха с инициирането на рак... за 70 години след това, тяхното въздействие може да е напреднало значително“ (VenezuelAnalysis.com, 03/12/2013).

Самият У. Чавес многократно говори за това, включително няколко години преди смъртта си, през 2011 г., визирайки внезапно заболелия от рак редица южноамерикански политици и заявявайки, че те са следствие от действията на ЦРУ, което по този начин опитва да се отървава от нежеланите американски лидери.

Чавес заяви: „Южноамериканските политици, които се разболяват от рак, са следствие от действията на ЦРУ на САЩ. По този начин те се отървават от лидери, които САЩ не харесват. Много по-евтино е от бомбардировките. Скоро след това ракът е открит и при самия У. Чавес.

По това време много странна епидемия от рак засяга лидерите на латиноамериканския континент, които не демонстрират проамерикански симпатии, от няколко години:

Раул Алфонсин, президент на Аржентина, почина от рак (2009);

Ево Моралес, президент на Боливия, рак на носната кухина (2009);

Дилма Русеф, президент на Бразилия, рак на лимфната система (2009);

Фернандо Луго, бивш президент на Парагвай, лимфен рак (2010);

Нестор Кирхнер, президент на Аржентина, рак на дебелото черво (2010);

Кристина Киршнер (вдовица), президент на Аржентина, рак на щитовидната жлеза (2011);

Oланта Хумала, президент на Перу, рак на дебелото черво (2011);

Лула да Силва, бивш президент на Бразилия, рак на ларинкса (2011);

Уго Чавес, президент на Венецуела, рак на простатата (2011 г.).

Колумбийският президент Хуан Сантос, който беше внезапно диагностициран с рак на простатата (2012 г.), също може да бъде включен в този списък. Въпреки това, след няколко месеца, коогато се видя положителен напредък в отношенията между неговия режим и Съединените щати, той обяви, че е „напълно излекуван“...

Подобни „чудотворни изцеления“ по-късно се случиха с някои от хората в горния списък, който също се случи (какво съвпадение!) след това, когато техните действия показаха също толкова положителен напредък в отношенията с Вашингтон.

Интересното е, че дори в Съединените щати много изследователи и коментатори отбелязват, че подобни факти, „които поотделно изглеждат като местни инциденти“, колективно демонстрират изключително тревожна тенденция.

Доказателства за присъствието в съвременната глобална политика на индустрия от високотехнологични убийства, често не оставящи следи и приличащи към бавна и мъчителна смърт на хора, които са сериозни противници на „политиката на някои могъщи държави“. За които този вид убийство се превръща във „все по-привилегирована форма” за елиминиране на нежеланите.

