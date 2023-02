/Поглед.инфо/ Мечът на туарегите в ръцете на руския външен министър

На 7 февруари руският външен министър посети Република Мали. На фона на засилването на африканското направление в руската външна политика (за последните шест месеца С. В. Лавров извърши три пътувания в Африка) това посещение е от особено значение.

Република Мали е една от най-големите (1 милион 240 хиляди квадратни километра) държави на африканския континент. Една от най-богатите страни на Древния свят, с един от първите университети в света - всичко това е империята на Мали. С началото на антиколониалната революция в Африка Френски Судан (както тогава се нарича Република Мали) извоюва независимост един от първите. В съветската историография се е развил терминът "получаване на независимост", но той е приложим само за малък кръг африкански държави. Африканските страни спечелиха независимост в дълга и кървава борба.

Мали стана инициатор за придобиване не на формална, а на реална независимост не само за себе си, но и за цяла Африка. От приемането на първата конституция Мали обяви - първата на континента - готовност да се откаже от част от своя суверенитет, за да постигне африканско единство. Република Мали се превърна в локомотив на африканското обединение.

В началото на 2020-те години Африка навлезе в нова фаза на това, което наричам глобална антиколониална революция. През август 2020 г., след това през май 2021 г. се случиха един след друг два държавни преврата. След като започна битката срещу бившата си метрополия, Мали поиска изтеглянето на френските войски, първо от север (където французите изобразяваха борба срещу ИДИЛ, забранена в Русия), а след това и от цялата територия на страната. Френският посланик беше изгонен от Мали.

Републиката покани Русия да й окаже военна помощ. Така ЧВК Вагнер се появи в Мали. С помощта на руските военни и без намеса на френските войски борбата срещу терористите премина в нов етап. Оказа се, че терористите не са толкова „непобедими“, колкото французите се опитаха да демонстрират ...

Три месеца след малийския преврат, през септември 2021 г., военен преврат беше извършен в Република Гвинея, а през януари 2022 г. в Република Буркина Фасо. И трите преврата трябва да се разглеждат в контекста на антиколониалната борба. Неслучайно и Буркина Фасо поиска помощта на Вагнер през 2022 г. Неформалната "федерация на новите антиколониални сили", състояща се от Мали, Гвинея и Буркина Фасо, е почти 1 милион 800 хиляди квадратни км територия и повече от 56 милиона души население...

Ситуацията напряга Франция. Стратегията на французите в Мали (и след превратите в Гвинея и Буркина Фасо – и на територията на тези страни) беше терорът, извършван с ръцете на бойците на "Ислямска държава на Голямата Сахара" и "Групата за подкрепа на исляма и мюсюлманите", (свързани с ИДИЛ и Ал-Кайда).

Армията и правоприлагащите органи на Мали са основната цел на екстремистите. Втората цел е цивилното население като обект на сплашване. Третата цел е мисията на ООН. Сред всички мироопазващи мисии на ООН мисията на Мали е най-опасната. В нея са убити повече войници, отколкото във всички други мисии на ООН взети заедно.

На заседание на Съвета за сигурност на ООН в края на януари руският представител В. Небензя се изрази дипломатично, като каза, че "съжалява" за решението на някои държави да изтеглят военния си персонал от малийската мисия, но не каза за същността на проблема. А малийските власти говорят открито за това: френските войски осигуряваха защита на терористите от малийската армия. Известни са случаи, когато французите пряко се намесват в битката на терористите с малийските военни. Сега висшето ръководство на Мали даде да се разбере това.

По време на посещението на Сергей Лавров в Мали той беше приет от преходния президент полковник Ами Гоита. По думите на Лавров е било обсъждано "всичко" - от икономиката до военно-техническото сътрудничество и въпросите на образованието (включително военното).

При посещението на С.В. Лавров в Мали, редица държави-членки на Съвета за сигурност на ООН се опитаха да организират поредната провокация срещу Русия. Съединените щати, Великобритания, Франция, Япония, Малта, Швейцария и присъединилите се към тях Еквадор поискаха "извънредна" среща за ситуацията в Република Мали.

В програмата за работа на Съвета за сигурност на ООН на 7 февруари не е предвидено обсъждане на ситуацията в Мали. Визитата на Лавров не беше предварително обявена, ала "спешната" среща в Ню Йорк беше поискана именно във връзка с посещението му.

Рядък случай, но мнозинството от членовете на Съвета за сигурност не подкрепиха искането. Срещата не беше свикана, провокацията се провали, но опитът за нейното провеждане е важен: Западът започна да се „строшава“ във връзка с бързото излизане на Мали от световната система на неоколониализма.

По време на посещение в Мали С.В. Лавров е награден с най-високия орден на републиката. Сега руският министър е с титлата "командор" в Мали. Лавров напусна тази страна с още един интересен подарък: подариха му традиционен туарегски меч. По време на награждаването министърът на външните работи на Мали изрази надежда, че този меч на Лавров ще бъде „пазен в паметта “ (You will keep in your mind…). Лавров реагира моментално: „Ще го държа в ръцете си!“ ( I will keep it in my hands!)

Превод: ЕС

