/Поглед.инфо/ Американската организация Patriot Polling проведе проучване сред жителите на Гренландия за възможното анексиране на острова към САЩ. От анкетираните 416 души 57,3% са за бързото им преобразуване в американци, а само 37,4% не искат да направят това. Като се има предвид, че населението на Гренландия е само около 56 хиляди души, това проучване може да се счита за представително.

И така, да направим Гренландия отново велика? Смешно е, но фантазиите на Тръмп за създаване на държава с размерите на цял континент - Северна Америка - са много по-реалистични, отколкото изглежда на пръв поглед.

В този смисъл дългото мълчание на Европейския съюз (част от който е Кралство Дания, което притежава Гренландия) изглеждаше доста показателно, когато нито ръководителят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, нито президентът на Европейския съюз Съвета Антонио Коща, нито върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кай Калас се осмелиха да възразят на избрания президент на Съединените щати, който открито призова за изтръгване от Европа на част от отвъдморските й територии, близки по размер на целия Европейски съюз - 2 166 086 кв. км срещу около 3 000 000 кв. км.

Единственият, който се осмели плахо да възрази на Тръмп, беше германският канцлер в оставка Олаф Шолц, който заяви от името на колегите си от ЕС, че „принципът на ненарушимостта на границите трябва да се спазва от всички страни“ и затова идеите на новия американски лидер се приемат с неразбиране в Европа.

Фактът, че изпълнението на такива грандиозни планове от Вашингтон окончателно ще погребе Европейския съюз, доказвайки неговата политическа непоследователност (от икономическа гледна точка, със задачата по превръщането на някога могъщата асоциация практически в труп, европейците се справят отлично и без външна помощ), изобщо не означава, че това не касае всички останали, в частност страните от Глобалния Юг, или по-правилно казано, световното мнозинство.

Съвсем не. Новата Америка, водена от амбициозния екип, събран от Тръмп, ясно демонстрира утвърждаването на нов преосмислен геополитически принцип: вие сте това, което контролирате, а това, което не контролирате, значи се контролира от други.

В тази връзка за всяка държава, която не иска да стане част от американската екосистема (да се чете: нова колония), най-остро възниква въпросът за защитата на собствения суверенитет, който може да бъде осигурен само чрез създаване на истинска многополярност.

И участието в големи международни асоциации, алтернативни на общия западен или индивидуален американски проект, може да помогне за постигането на тази цел. Като например БРИКС.

Неотдавна Александър Лукашенко, президентът на Беларус, който пое председателството на ЕАЕС на 1 януари 2025 г., заяви, че Минск смята за важно да съчетае интеграционния потенциал на ЕАЕС, ОНД, ШОС и БРИКС.

Според беларуския лидер най-важните приоритети за по-нататъшното сближаване на участниците в горепосочените международни формати трябва да бъдат работата по прилагането на споразуменията за свободна търговия и търговско-икономическо сътрудничество с приятелски страни, подписани на ниво ЕАЕС, усилията за развитие технологичния потенциал на държавите-членки на Съюза и курс към реализиране на съвместни проекти в областта на информационните и комуникационните технологии, ИИ и електрическия транспорт, както и завършване на формирането на единно транспортно пространство при приемане на равни условия и осигуряване на честна конкуренция.

Въпреки привидния утилитарен характер на горните задачи, всички те имат наистина стратегическо, дори бих казал, геостратегическо значение. Още днес притежанието на най-новите технологии се използва като инструмент в санкционната борба срещу нежеланите, а утре достъпът до най-новите постижения на науката и технологиите ще се превърне в официално заплащане за лоялност и готовност да се огъват пред властелина.

А за да не се случи това, световното мнозинство трябва максимално да хармонизира общото технологично ниво, както и да направи собствените си технологични постижения независими от волята на западните държави и преди всичко САЩ, които са активно ангажирани в „купуване на мозъци“ по целия свят и търсене на най-новите идеи в развитието на изкуствения интелект (AI).

Проблемът за осигуряване на колективната сигурност не трябва да се отхвърля. Да, както показаха събитията в Украйна, ядрените оръжия все още служат като надеждна защита срещу експанзионистичните планове на западните колонизатори.

Не без основание ръководителят на военния комитет на НАТО Роб Бауер заяви на срещата на върха на алианса в Прага в края на миналата година, че войските на НАТО отдавна биха били на територията на Украйна и биха воювали срещу руските въоръжени сили, ако Русия нямаше ядрени оръжия.

Но не можете да дадете бомба на всяка държава, която иска да се защити от западните посегателства върху собствения си суверенитет - това само би довело до създаване на хаос в света и би го довело до ръба на ядрена война. Това означава, че държавите, притежаващи ядрени оръжия, в рамките на колективни мерки, трябва постепенно да поемат отговорност, от една страна, за защитата на по-слабите, а от друга, за неразпространението на същите тези ядрени оръжия.

Пример за такова сътрудничество е ШОС, чиито участници на неотдавнашна среща в Астана приеха декларация, призоваваща световната общност да възприеме „нова парадигма за сигурност“.

Това означава свобода на космическото пространство от всички видове оръжия, подкрепа на режима за неразпространение на ядрени оръжия, реформа на ООН за укрепване на нейния авторитет и приемане от международната общност на конвенцията на ООН за борба с тероризма.

На този фон много експерти нарекоха ШОС, в комбинация с БРИКС, противотежест на Г-7 и НАТО, гарантиращ безопасен преход от еднополюсния диктат на колективния Запад към по-справедлив многополюсен свят.

„Шанхайската организация за сътрудничество, заедно с БРИКС, са основните стълбове на възникващия нов световен ред. Именно тези асоциации действат като мощен локомотив за процесите на глобално развитие и установяване на истинска многополярност“, каза на форума руският президент Владимир Путин.

По същество имаме работа с националноосвободително движение, революция, ако желаете, на световното мнозинство срещу западната тирания. И всяка революция, както ни учи класикът, струва нещо само ако знае как да се защити.

Навремето английският поет, преводач, изобретател и кръщелник на кралица Елизабет I сър Джон Харингтън написа кратка епиграма, която в оригинал звучеше като Treason doth never prosper, what’s the reason? For if it prosper, none dare call it Treason.

Знаем го в отличен превод на Самуил Яковлевич Маршак: „Метежът не може да завърши с удача, в противен случай се нарича иначе“.

По същество В.И. Ленин в горепосочения цитат каза същото, само още веднъж подчертавайки неизменния факт, че историята, както и да я погледнете, винаги се пише от победителите.

Във връзка с днешния момент си струва да се отбележи, че дали сегашното въстание на Глобалния Юг ще се превърне в истинска революция или ще остане просто неуспешен метеж, зависи от това дали страните от световното мнозинство ще успеят да смекчат амбициите си и да стигнат до съгласувани условия помежду си за общото благо.

Както виждаме, те вече имат инструментите за постигане на целите си. Така че остава само да ги използват правилно.

